Забытые традиции русской элиты: Какие девизы были у дворянских семей

Тогда – девиз на гербе, сейчас – статус в соцсетях, а по сути, смысл девиза сводится к тому, чтобы обозначить свое существование в мире, а лучше даже – не только свое, но и всей семьи. Желание сохранить свое имя в истории, придать ему вес не только громкими делами, но и знаками своей принадлежности к тем, кто отмечен благородным происхождением и милостью государя, - вот что стояло за «статусами» прошлых веков.
Гербы русского дворянства: традиции западноевропейских рыцарей
Девизы были частью дворянских родовых гербов. Первоначально гербы возникали как опознавательные знаки для рыцарей, сражавшихся в битвах и на турнирах полностью облаченными в доспехи. Поэтому герб создавался в форме щита; его дополняли и другими элементами, часто имеющими особенный смысл для рода. Девиз, краткое изречение на гербе, был написан на ленте в нижней части щита. Первоначально это был рыцарский боевой клич, или же слова, напоминающие о важном событии в истории рода, или жизненное кредо обладателя герба.
Герб графов Головкиных. Слово «герб» происходит от немецкого erbe - «наследство»
Девиза на гербе могло и вовсе не быть, к тому же владелец мог его изменить. Кстати, сам термин «девиз» имел когда-то другое значение, представляя собой не слова, а фигуры на гербе – те, что размещались поверх других изображений на щите. Но со временем так стали называть лишь надпись, в большинстве случаев составленную на латыни – эта традиции сохранилась и в отношении гербов русских дворянских семей.
Петр принес в Российскую империю и эту западную традицию - присвоения дворянам «рыцарских» гербов и девизов
Разумеется, вернувшись из Великого посольства, дипломатической миссии в Европе, Петр I никак не мог обойти вниманием эту западную традицию создавать семейные символы. Дворяне в России стали обзаводиться своими гербами, у родов появлялись собственные словесные формулы – девизы. Первым русским графом стал Борис Петрович Шереметев (родился в 1652 году, умер в 1719). За свою долгую карьеру на государственном поприще он был боярином, участвовал в разных дипломатических миссиях за рубеж, проявил себя в войне со шведами в 1700 – 1721 годах. Титул же был дарован Шереметеву в 1706 году за успешное подавление восстания в Астрахани. К этому времени Борис Петрович уже был удостоен звания фельдмаршала.
Граф Борис Петрович Шереметев - первый удостоенный этого титула
При Петре возникла должность герольдмейстера, и были установлены правила, по которым дворянин мог претендовать на официально признанный родовой герб. Для этого требовалось документально подтвердить свое происхождение и заслуги перед государем, составить герб и по желанию девиз к нему с учетом правил. Законную силу этот знак дворянского рода приобретал после утверждения высочайшим именем. Дело было довольно дорогим, а потому лишь состоятельные дворяне затевали создание герба. После возникновения он украшал въездные ворота на территорию владельца, фронтон его дома, а также кареты, книги, бумаги для письма и, наконец, надгробия. Герб семьи переходил по наследству. Переходил и девиз – даже в тех случаях, когда новый владелец не следовал тому кредо, что было записано на гербе.
Фамильные гербы красовались над воротами, ведущими в дома дворян. Дворец Шереметевых в Санкт-Петербурге
Какие девизы были написаны на родовых гербах?
Как сообщала книга «Девизы русских гербов» 1882 года, «обыкновенно девизы выражали те чувства и истины, которыми руководствовались в жизни лица, получившие в гербах известный девиз, с тем, чтобы воспользовались им потомки, например: веру в Бога, преданность и верность Государю, рыцарские чувства, правила для жизни и т.д.». Их по-прежнему писали, как правило, на латыни, но некоторые гербы включали девизы на русском языке.
Гавриил Иванович Головкин
В 1710 году сподвижник Петра I Гавриил Иванович Головкин получил титул графа, герб и девиз на латыни, который гласил: «Этот герб дала доблесть».
Петр Андреевич Толстой (родился в 1645 году, умер в 1729) был удостоен графского титула и герба Екатериной I, женой Петра, в 1726 году, в день коронации. Такая высочайшая милость была заслуженна – Толстой занимал важные должности, и помимо прочего вернул в Россию беглого цесаревича Алексея. Екатерина своим указом признала заслуги Толстого и перед уже умершим к тому времени императором, и перед ней самой, поскольку восшествие на трон императрицы состоялось в том числе и благодаря этому верному дворянину. Девизом Толстого – а также его потомков, в число которых входит и писатель Лев Николаевич, стала фраза «Преданностью и усердием».
Герб графов Толстых
Другой соратник Петра, тоже принимавшим участие в деле с царевичем Алексеем, был Александр Иванович Румянцев, некогда денщик императора. Румянцев был губернатором Казани и Астрахани, командовал армией и снискал большой успех на дипломатическом поприще. Ему тоже был дарован титул графа. Сын Румянцева, Петр Александрович Румянцев-Задунайский, стал полководцем при императрице Елизавете Петровне, а девизом, начертанным на гербе рода, стали слова «Не только оружием».
Герб графов Румянцевых
Правители Российской империи отмечали дворянскими привилегиями и почестями не только военных деятелей, но и тех, благодаря кому страна становилась промышленной державой. В их числе были Демидовы, владеющие заводами на Урале. Никита Демидович Антуфьев некогда открыл под Тулой чугуноплавильный завод, и его сыну – Акинфию Никитичу Демидову, был присвоен графский титул. Девиз рода звучал так: «Делами, а не словами».
Так выглядел герб Шелиховых (Шелеховых)
Купец Шелихов Григорий Иванович, что был путешественником, ходил в экспедиции на Аляску, побывал на Курильских и Алеутских островах. «Верою и усердием» - такие слова были написаны на родовом гербе Шелиховых. Эта привилегия – получить родовой герб вместе с дворянским титулом, передающимся по наследству, была пожалована вдове Наталье после смерти Шелихова.
А в 1797 году был отмечен монаршей милостью Илья Андреевич Безбородко. Он посвятил себя с раннего возраста военной службе, воевал с Кутузовым под Измаилом, получил в награду золотую шпагу с бриллиантами. Безбородко основал в городе Нежине гимназию, которая содержалась им и его потомками. Позже эта гимназия стала лицеем, а потом – Историко-филологическим институтом. Девиз графов Безбородко гласил: «Трудом и усердием».
Девиз - выражение своих убеждения и жизненной позиции
Герб и девиз рода Державиных
Большая часть изречений, увековеченных на родовых гербах, касалась обращения к Богу или выражения глубокой веры. Девиз Бестужевых-Рюминых был «В Боге мое спасение», Державиных – «Силою вышнего держуся», Лопухиных – «Бог моя надежда», Лермонтовых – «Жребий мой Иисус». Собственно, и девиз Российской империи, написанный на гербе, гласил «С нами Бог».
Герб Лермонтовых
Значительное количество девизов относилось к дворянской чести и доблести, а также к готовности посвятить их и собственную жизнь государю и отчизне. Князья Васильчиковы своим кредо избрали «Жизнь царю, честь никому», графы Воронцовы – «Вечно непоколебимая верность», графы Суворовы – «За веру и верность». Интересен девиз графов Завадовских: «Лучше быть пожалованным, чем родиться графом».
Герб князей Васильчиковых
Жизненное кредо, провозглашенное на гербе, могло относиться к труду, к какому-либо из видов полезной деятельности, которую владелец титула и герба избрал для себя и своих наследников основной. Девиз Третьяковых гласил «Делом, не словом», девиз Склифософских – «В знании сила».
Герб Третьяковых
Была еще одна категория изречений на дворянских гербах – она включала те, что отличались недосказанностью, чрезмерной лаконичностью, а потому производили впечатление некой загадки, формулы, наполненной глубоким философским смыслом. Такими были девиз графов Брюсов – «Мы были», Майковых – «Не останусь», Строгановых – «Жизнь в энергии», Пономаревых – «В бурях покой».
Герб Пономаревых с девизом «В бурях покой»
Семья Гончаровых избрала своим девизом слова «В честном труде – успех», что расходилось с реальным положением дел уже во времена графа Афанасия Николаевича, внука и тезки Афанасия Гончарова, основавшего полотняные, бумажные, железоделательные фабрики и прожившего жизнь действительно деятельную. Наследник империи деда промотал состояние, и славное имя Гончаровых было несколько скомпрометировано, до той поры, когда внимание к нему вновь привлекла Наталья, жена Александра Сергеевича Пушкина.
Герб Аракчеевых
А вот девиз графов Аракчеевых «Без лести предан» злые языки переиначили на «Бес лести предан», явление в истории нечастое, а потому привлекающее внимание.
Общий гербовник дворянских родов Российской империи, вышедший при императоре Павле I в 1797 году, содержал информацию о трех тысячах родовых гербов. Перед Октябрьской революцией в 1917 году их насчитывалось уже пять тысяч.
Обложка Гербовника дворянских родов Российской империи
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