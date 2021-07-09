Забытые традиции русской элиты: Какие девизы были у дворянских семей

Гербы русского дворянства: традиции западноевропейских рыцарей

Герб графов Головкиных. Слово «герб» происходит от немецкого erbe - «наследство»

Петр принес в Российскую империю и эту западную традицию - присвоения дворянам «рыцарских» гербов и девизов

Граф Борис Петрович Шереметев - первый удостоенный этого титула

Фамильные гербы красовались над воротами, ведущими в дома дворян. Дворец Шереметевых в Санкт-Петербурге

Какие девизы были написаны на родовых гербах?

Гавриил Иванович Головкин

Герб графов Толстых

Герб графов Румянцевых

Так выглядел герб Шелиховых (Шелеховых)

Девиз - выражение своих убеждения и жизненной позиции

Герб и девиз рода Державиных

Герб Лермонтовых

Герб князей Васильчиковых

Герб Третьяковых

Герб Пономаревых с девизом «В бурях покой»

Герб Аракчеевых

Обложка Гербовника дворянских родов Российской империи