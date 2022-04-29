Беспроводной светильник, который устанавливается за несколько секунд

Светильник Ellum Solar.
Кто не мечтал о лампе без проводов, которую можно перенести и без проблем закрепить в любом удобном месте, да при этом ещё не не переживать о том, что сели батарейки или перегорела лампа. Именно такой светильник создала группа дизайнеров-энтузиастов.
Недавно на одной из краудфандинговых площадок стартовала кампания по привлечению инвестиций к проекту по созданию универсального мобильного светильника Ellum Solar. И компания эта оказалась достаточно успешной. Авторы проекта обещают, что до конца года порадуют своих инвесторов полезной вещицей.
Ellum Solar на зарядке.
Светильник Ellum Solar имеет множество разнообразных достоинств. Работает светильник на базе технологии LED, благодаря чему в процессе работы создается мягкий, приятный свет. Питается светильник от одного литий-ионного аккумулятора. Заряжать его можно при помощи USB кабеля от любой розетки мощностью 220 Вольт. Корпус светильника сделан из пластика и дерева.
Крепеж не нужен.
Ellum Solar универсален - его можно без проблем разместить практически в любом нужном месте. Благодаря встроенным магнитам светильник можно крепить одним лишь прикосновением к любой металлической поверхности. В набор входит несколько настенных деревянных держателей для прибора, с встроенными в конструкцию магнитами. Благодаря такой системе крепления установка Ellum Solar занимаем считанные секунды.
Аккумулятора хватает на 4 часа.
Вторым важным достоинством является наличие нескольких режимов работы. Переходить из одного в другой можно нажатием всего одной кнопки. Так, Ellum Solar может быть как обыкновенным фонариком, так и лампой реагирующей на движение при помощи набора специальных датчиков.
Корпус светильника сделан из пластика и дерева.
Следует упомянуть, что зарядка при помощи USB кабеля является не единственным способом. На «внутренней» стороне Ellum Solar есть небольшая солнечная батарея. Для полной зарядки с ее помощью понадобиться около 10 часов, а работать без подзарядки прибор может на протяжении 4 часов. Остаётся добавить, что каждый Ellum Solar – это изделие ручной сборки.
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