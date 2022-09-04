Что посадить на участке осенью, чтобы продлить дачный сезон

Окончание лета не означает, что дачный сезон закончен. Есть большое количество культур, которые можно выращивать осенью, более того, эти растения в прохладную и влажную погоду чувствуют себя даже комфортней, чем в летнюю жару.

Подарите себе возможность наслаждаться вкусом свежих овощей и зелени вплоть до конца осени и после окончания летнего сезона, посадив на участке эти культуры.

Кресс-салатНеприхотливый кресс-салат не переносит яркое солнце, соответственно, лучшее время для выращивания этой полезной культуры начинается с середины сентября.







Китайская капуста

Редис

Шпинат

Салатная горчица

Салат латук

Руккола

Лучшая температура для выращивания китайской капусты — от 14°C до 18°C. Смело сажайте полезное растение в середине сентября и уже через один или два месяца вы сможете наслаждаться прекрасным вкусом.Получить богатый урожай редиса можно даже в прохладную и влажную погоду. Посадив редис в начале сентября, уже в конце месяца вы сможете собрать первый урожай.Шпинат обязательно следует посадить на своем участке осенью, эта культура любит прохладную и влажную погоду. Помимо того, что шпинат содержит огромное количество витаминов и других полезных веществ, он обладает превосходным вкусом.Для посадки осенью лучше выбирать сорт горчица Русская, которая лучше всего растет при температуре около 18°C.Листья для салатов можно срезать уже через 2 недели после посева семян.Полезная зелень, которую можно добавить в салат или использовать как самостоятельный гарнир к горячим блюдам, в прохладную и дождливую погоду растет даже лучше, чем в летний зной.Идеальная основа для многих салатов — руккола имеет насыщенный пряный вкус. Руккола — влаголюбивое и холодостойкое растение, которое можно выращивать на участке всю осень.