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Что посадить на участке осенью, чтобы продлить дачный сезон

Окончание лета не означает, что дачный сезон закончен. Есть большое количество культур, которые можно выращивать осенью, более того, эти растения в прохладную и влажную погоду чувствуют себя даже комфортней, чем в летнюю жару.
Подарите себе возможность наслаждаться вкусом свежих овощей и зелени вплоть до конца осени и после окончания летнего сезона, посадив на участке эти культуры.
Кресс-салатНеприхотливый кресс-салат не переносит яркое солнце, соответственно, лучшее время для выращивания этой полезной культуры начинается с середины сентября.

Что посадить на участке осенью, чтобы продлить дачный сезон

Китайская капуста



Лучшая температура для выращивания китайской капусты — от 14°C до 18°C.  Смело сажайте полезное растение в середине сентября и уже через один или два месяца вы сможете наслаждаться прекрасным вкусом.

Что посадить на участке осенью, чтобы продлить дачный сезон

Редис



Получить богатый урожай редиса можно даже в прохладную и влажную погоду. Посадив редис в начале сентября, уже в конце месяца вы сможете собрать первый урожай.

Что посадить на участке осенью, чтобы продлить дачный сезон

Шпинат



Шпинат обязательно следует посадить на своем участке осенью, эта культура любит прохладную и влажную погоду. Помимо того, что шпинат содержит огромное количество витаминов и других полезных веществ, он обладает превосходным вкусом.

Что посадить на участке осенью, чтобы продлить дачный сезон

Салатная горчица



Для посадки осенью лучше выбирать сорт горчица Русская, которая лучше всего растет при температуре около 18°C.
Листья для салатов можно срезать уже через 2 недели после посева семян.

Что посадить на участке осенью, чтобы продлить дачный сезон

Салат латук



Полезная зелень, которую можно добавить в салат или использовать как самостоятельный гарнир к горячим блюдам, в прохладную и дождливую погоду растет даже лучше, чем в летний зной.

Что посадить на участке осенью, чтобы продлить дачный сезон

Руккола



Идеальная основа для многих салатов — руккола имеет насыщенный пряный вкус. Руккола — влаголюбивое и холодостойкое растение, которое можно выращивать на участке всю осень.

Что посадить на участке осенью, чтобы продлить дачный сезон
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