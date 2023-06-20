8 малоизвестных фактов о великом революционере в искусстве Пабло Пикассо

В начале XX века Пабло Пикассо совершил настоящую революцию в искусстве. Его неутомимость в поиске новых форм передачи своего совершенно уникального эмоционального видения просто поражала. Для этого человека на первом месте всегда был результат. Пабло без устали повторял: «Я не ищу, я нахожу». Прославился Пикассо и как живописец, и как скульптор, был мастером керамики и офорта. Невероятно плодовитый художник создал больше двух десятков тысяч работ! Ознакомьтесь с удивительными малоизвестными фактами из его жизни.
1. Пабло Пикассо был вундеркиндом
Родной город Пабло Пикассо - Малага.
Родился будущий гениальный художник в 1881 году в Малаге на юге испанского побережья. Маленький Пабло вначале научился рисовать, а лишь потом говорить. В подростковом возрасте мальчик даже превзошёл своего отца, который был учителем рисования. Легенда гласит, что папа отдал свою палитру и кисти сыну и поклялся, что больше никогда к ним не прикоснётся. Пикассо поступил на учёбу в художественную школу в Барселоне. Обычно сдача вступительных экзаменов занимала целый месяц. Пабло управился за один день. Когда Пикассо был уже знаменит, он заявлял, что в юности он рисовал «как Рафаэль». После этого он добавлял: «Правда мне потребовалась вся моя жизнь, чтобы научиться рисовать как ребёнок».
Маленький Пабло со своей сестрой.
Пабло Пикассо был вундеркиндом.
2. Гениальный художник постоянно менял свой стиль
В подростковом возрасте Пикассо писал довольно реалистичные портреты и пейзажи. Потом последовали так называемые «голубой» и «розовый» периоды. Это было в промежутке с 1901 по 1906 годы. Пабло рисовал бедных детей и цирковые сцены. В 1907 году художник создал свою первую революционную работу «Les Demoiselles d'Avignon». Это был искажённый портрет пяти проституток. Эта картина открыла двери абстрактному стилю и кубизму. К 1912 году Пикассо изобрёл коллаж. Он прикреплял клеёнку, газетные вырезки и другие материалы к полотнам своих картин.
Всё это, наряду с повышенным акцентом на цветах, ускорило переход от так называемого аналитического кубизма к кубизму синтетическому. Чуть позже Пабло стал практиковать некую форму неоклассицизма. Он воссоздавал картины таких мастеров, как Диего Веласкес, Эдуард Мане и Эжен Делакруа. В разное время своего творчества он включал в своё искусство элементы сюрреализма, экспрессионизма, постимпрессионизма и символизма.
Автопортреты Пабло Пикассо. Художник постоянно менял свой стиль.
3. Пикассо был одним из родоначальников кубизма
Пикассо принадлежал к тем же богемным социальным кругам, что и множество других художников и писателей, включая Анри Матисса, Гертруду Стайн и Макса Джейкоба. Самые тесные творческие узы связывали его с Жоржем Браком. Именно в компании с ним он стал сооснователем кубизма в 1909 году. Картины Брака того времени весьма схожи с работами самого Пикассо.
Художники Брак и Пикассо были весьма схожи и в жизни, и в творчестве.
Вместе Брак и Пикассо поддались влиянию художника-постимпрессиониста Поля Сезанна. В их творчестве ощущалось также влияние иберийской скульптуры, африканских масок. Жорж и Пабло любили посещать студии друг друга и обмениваться творческими идеями и мыслями. Сам Брак называл их отношения похожими на двух альпинистов, связанных одной верёвкой. Их сотрудничество продлилось вплоть до 1914 года, пока Брак не ушёл в армию.
4. Пикассо был не просто художником
Хотя Пикассо больше всего прославилмся своей живописью, он занимался не только этим. Художник экспериментировал со множеством различных техник. Это была и скульптура, керамика, рисунок и гравюра. В период с 1917 по 1924 год он успел потрудиться театральным художником. Пикассо создавал занавес, декорации и костюмы для нескольких балетов. В первлм из которых Пабло увлёкся оной из танцовщиц. Она стала его первой женой и матерью его первого сына. У художника после было ещё трое внебрачных детей. В 1935 году Пикассо попробовал себя в поэзии. Он стал писать стихи и даже стал автором двух пьес.
Первая жена Пикассо - танцовщица балета Ольга.
Ольга с первенцем Пабло Пикассо.
5. Пикассо активно выступал против испанского диктатора Франсиско Франко
Летом 1936 года в Испании началась Гражданская война. Диктатор Франсиско Франко возглавил группу военных, которые выступали против демократии Второй республики. Пабло был активным сторонником республиканцев. Он создал целую серию антифранко-гравюр. Также художник впервые выступил с политическим заявлением. Он заявил, что каста военных хочет погрузить Испанию в океан страданий и смерти. Позже он создал «Гернику». На это полотно его вдохновила ужасающая история бомбёжки нацистами мирных жителей города Герника. На картине Пабло изобразил раненую лошадь, обезглавленного солдата, женщину с мертвым младенцем на руках и другие жуткие образы войны. Огромное восьмиметровое полотно находится в Музее современного искусства в Нью-Йорке.
«Герника» Пабло Пикассо.
Франсиско Франко.
6. Пикассо большую часть своей жизни провел в эмиграции
Ещё в молодости Пабло переехал из родной Малаги в Ла-Корунья. После он уехал в Барселону, потом в Мадрид. Позже опять вернулся в Барселону. Покинул Испанию художник в 1900 году. Долго жил в Париже. Французская столица стала его постоянным домом. В Испанию Пикассо больше никогда не возвращался. Приезжал пару раз с кратковременными визитами. Свои самые известные картины Пикассо создал во Франции.
Франция стала для Пикассо второй родиной.
7. В 62 года Пикассо стал коммунистом
В 1944 году Пикассо вступил в Коммунистическую партию Франции. Это случилось сразу после освобождения Парижа от нацистов. «Я увидел там всех величайших мыслителей и поэтов, борцов сопротивления, всех кого я безмерно уважаю», - рассказал Пабло. В пятидесятых годах Пикассо написал «Резню в Корее». Там он изобразил солдатов США в виде футуристических рыцарей, которые нападали на беременных женщин и детей. Кроме этого художник сделал набросок рисунка того, как пытались спасти лидера греческих коммунистов Никоса Белоянниса от расстрела. Пикассо даже написал портрет Сталина.
«Портрет Иосифа Сталина» Пабло Пикассо.
Пабло не всегда укладывался в официальную линию партии. Портрет советского лидера французским коммунистам не понравился. Они осудили его за недостаточное восприятие. В 1956 году художник подписал письмо, в котором выражался протест против вторжения вооружённых сил СССР в Венгрию.
8. Картин Пикассо было украдено больше, чем у любого другого художника
Картин Пикассо украдено больше, чем у всех остальных художников.
По данным Реестра утраченных произведений искусства более тысячи работ Пабло Пикассо признаны пропавшими без вести или украденными. Это действительно более чем в два раза больше, чем у любого другого живописца. Самая последняя кража произошла в октябре прошлого года, когда грабители похитили картину Пикассо и шесть других картин, выставленных в голландском музее.
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