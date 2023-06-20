8 малоизвестных фактов о великом революционере в искусстве Пабло Пикассо

1. Пабло Пикассо был вундеркиндом

Родной город Пабло Пикассо - Малага.

Маленький Пабло со своей сестрой.

Пабло Пикассо был вундеркиндом.

2. Гениальный художник постоянно менял свой стиль

Автопортреты Пабло Пикассо. Художник постоянно менял свой стиль.

3. Пикассо был одним из родоначальников кубизма

Художники Брак и Пикассо были весьма схожи и в жизни, и в творчестве.

4. Пикассо был не просто художником

Первая жена Пикассо - танцовщица балета Ольга.

Ольга с первенцем Пабло Пикассо.

5. Пикассо активно выступал против испанского диктатора Франсиско Франко

«Герника» Пабло Пикассо.

Франсиско Франко.

6. Пикассо большую часть своей жизни провел в эмиграции

Франция стала для Пикассо второй родиной.

7. В 62 года Пикассо стал коммунистом

«Портрет Иосифа Сталина» Пабло Пикассо.

8. Картин Пикассо было украдено больше, чем у любого другого художника

Картин Пикассо украдено больше, чем у всех остальных художников.