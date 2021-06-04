5 распространенных ошибок, которые допускают при готовке шашлыка

Только на первый взгляд готовка шашлыка – это простое дело, не требующее специальных знаний и навыков. Однако, в любом производственном процессе есть свои хитрости, тонкости и премудрости. И «производство» шашлыка в этом отношении вовсе не исключение. Существует по меньшей мере пять очень распространенных ошибок, которые на самом деле допускает почти каждый, кто берется за готовку мяса на шампурах при помощи мангала.
1. Слишком плотные куски
Надо правильно резать. /Фото: yandex.ua.
Первая и очень распространенная ошибка – это слишком плотное насаживание кусков мяса на шампур. Правильно – это когда между кусками сохраняется некоторое свободное расстояние. Что-нибудь около одного сантиметра. Кроме того, расстояние между отдельными ломтями должно быть примерно одинаковым, чтобы готовились они с одной и той же скоростью.
2. Слишком разные куски
Резать мясо надо правильно. /Фото: jahontis.ru.
Следующая распространенная ошибка – куски, сильно отличающиеся по размерам. Поразмыслив немного, будет не сложно догадаться, что куски разного размера будут прожариваться с разной скоростью. Собственно, для того чтобы этого не происходило нужно стараться сделать куски мяса одинаковыми еще на стадии нарезки. Также, необходимо правильно компоновать мясо на шампурах. На каждому должны быть кусочки примерно одинаковых габаритов.
3. Овощи между мясом
Не надо так делать. /Фото: artfile.me.
Насаженные между кубиками мяса помидоры, лук и прочие овощи выглядят эффектно и аппетитно. Однако на самом деле лучше так не делать. Все потому, что овощи во время обжарки наделяют мясо неприятным привкусом и запахом. Лучше всего жарить эти вещи отдельно друг от друга.
4. Плохие дрова и плохие угли
Важно сделать правильные угли. /Фото: tanay42.ru.
Используем для готовки шашлыка старые, прелые дрова? Приготовьтесь к тому, что такой подход сразу же отразиться на вкусовых качествах продукта. В первую очередь это касается запаха мяса. Тоже самое касается и углей, плохо прогоравшее и неправильно подготовленные угли не способствуют основательной прожарке мяса, могут менять его вкусовые и ароматические свойства.
5. Надрезы на мясе
Не надо делать надрезы. /Фото: poslednie-news.ru.
Напоследок еще одна ошибка, которую хотя бы раз допускал каждый. Ни в коем случае нельзя проверять готовность шашлыка при помощи небольших надрезов на кусках. В таком случае мясо теряет свою сочность, становится сухим и менее вкусным. Лучше всего стараться (и учиться) определять степень готовности продукта при помощи визуального осмотра.
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