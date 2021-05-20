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Почему мойки самообслуживания — развод на деньги автомобилистов?

Почему мойки самообслуживания — развод на деньги автомобилистов?

Вы наверняка заметили тенденцию к открытию моек самостоятельного обслуживания. Многие отметили, что это сэкономит бюджет среднего автомобилиста. Но так ли это на самом деле?

Почему мойки самообслуживания - развод на деньги автомобилистов?

Фото: alterainvest

В чем суть?

Автомобиль пачкается максимально быстро, поэтому нуждается в осуществлении правильного ухода. Важно регулярно мыть его, чтобы:

  • сохранить презентабельность;
  • устранять скопления грязи;
  • предотвратить негативное воздействие химикатов.
Как обманывают автомобилистов на автомобильных мойках самостоятельного обслуживания

Фото: alterainvest

Каждый водитель предпочитает заботиться о своем транспортном средстве, поэтому готов хоть ежедневно мыть его. Главное, чтобы с покрытием машины и ее деталями было все хорошо. Разумеется, далеко не все собираются делать это так часто, но многие устраивают чистку авто примерно пару раз в неделю.

Нововведения

Сейчас обслуживание на автомойках обходится слишком дорого, поэтому водители стараются придумать различные варианты, для уменьшения затрат. В современном законодательстве запрещается мытье транспортного средства в том месте, где это не предусмотрено. В противном случае налагается административный штраф. Для таких случаев существует альтернативный вариант и связан он с использованием автомобильной мойки самообслуживания.

Как обманывают автомобилистов на автомобильных мойках самостоятельного обслуживания

Фото: Drive2

Если рассматривать суть деятельности данного нововведения, то водители получают:

  • воду;
  • моющее средство;
  • площадку для расположения транспортного средства.

Водителю остается только самостоятельно произвести чистку машины и удалить загрязнения.

Расчёт расходов

Примерную стоимость мытья машины на мойке самообслуживания складывается из нескольких нюансов. Приобретение четырехминутной работы прибора для распыления воды обойдется в 100 рублей. Далеко не всем хватает такого количества времени, поэтому водители вынуждены приобретать еще один сеанс. Затем нужно внести 100 рублей в самом конце, чтобы удалить остатки моющего средства, и почистить поверхность колес.

Одна минута применения жидкого мыла стоит порядка 50 рублей, но этого оказывается недостаточно и водители вынуждены повторять процедуру. Для чистки ковриков понадобится потратить еще 50 рублей.

Как обманывают автомобилистов на автомобильных мойках самостоятельного обслуживания

Фото: avtovzglyad

Если сложить несколько доз воды, пару доз моющего средства и мытье ковриков, то выходит около 450 рублей. Полученная сумма превышает стоимость посещения простой мойки, которая включает в себя не просто очищение, но еще и сушку транспортного средства. Можно сделать вывод, что автомойки с самообслуживанием нельзя назвать выгодными, так как этот вариант рассматривается в качестве развода людей на денежные средства.

Будет намного проще отправиться на автомойку классического типа, так как здесь можно посидеть и подождать, а не контактировать с холодной водой и сыростью на мойке самостоятельного обслуживания.

 

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