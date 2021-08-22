Почему на автомобильных фарах образуется конденсат и как поступать в такой ситуации

Каждый водитель прекрасно знает о том, что осветительные приборы автомобиля всегда должны быть чистыми и прозрачными. На оптике авто не должно быть не только грязи, но и влаги. Как же быть в ситуации, когда в фарах начинает образовываться конденсат. И самое главное, почему в принципе такое явление имеет место быть.
Сам по себе конденсат - это норма. /Фото: neauto.ru.
Примечание: в первую очередь стоит понимать, что легкое запотевание автомобильной оптики (в большинстве случаев) является практикой абсолютно нормальной. Все потому, что фары и фонари не являются полностью герметичной средой. Если бы оптика была на 100% герметичной, то она лопалась бы уже после первого включения. Проблемы начинаются тогда, когда конденсат из фар не исчезает по прошествии 30-минутного срока с момента включения приборов.
1. Причины запотевания фар
Проблема - это если он не исчезает во время езды. /Фото: news24-7.ru.
Всего выделяют три основные причины запотевания светотехники автомобиля. Первая – это наличие проблем с уплотнителями после аварии или в силу возраста последних. Вторая – это нарушение воздухообмена из-за проблем с клапанами для регулировки давления. Третья – это нарушение целостности рассеивателя фар. Если фары начали по-настоящему потеть, то такой дефект следует убирать как можно быстрее. Во-первых, конденсат будет вредить электронике. Во-вторых, влага снижает яркость фар, а вместе с ней и безопасность вождения.
2. Как устранить запотевание фар и предотвратить его
Лучше всего разобрать и просушить или полностью снять. /Фото: drive2.ru.
Избавиться от влаги внутри световых приборов можно только одним способом – высушить фонари. Для этого можно попробовать просто оставить машину в сухом гараже на несколько дней. Если же такой возможности нет, то приборы придется разбирать. Достаточно будет просто снять корпуса оптики и просушить все, что есть внутри. Для этого можно использовать в том числе промышленный фен. Можно снять фары целиком и оставить их в сухом помещении на пару дней. Наконец, можно просто обратиться за помощью к мастерам ремонта или официальному дилеру.
Нужно найти проблемы и устранить их. /Фото: ya.ru.
После того, как оптика будет высушена, нужно установить причину образования конденсата. Для этого в первую очередь проверяет целостность корпуса и рассеивателя, а также герметичность уплотнителей. Особое внимание следует уделить проверке клапанов воздухообмена. В случае наличия проблем они или чистятся, или меняются на новые.
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