Почему на автомобильных фарах образуется конденсат и как поступать в такой ситуации

Сам по себе конденсат - это норма. /Фото: neauto.ru.

1. Причины запотевания фар

Проблема - это если он не исчезает во время езды. /Фото: news24-7.ru.

2. Как устранить запотевание фар и предотвратить его

Лучше всего разобрать и просушить или полностью снять. /Фото: drive2.ru.

Нужно найти проблемы и устранить их. /Фото: ya.ru.