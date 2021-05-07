Неожиданные факты о привычных предметах в доме

Иногда нужен свежий взгляд, чтобы посмотреть на привычные предметы с другой стороны — и начать их использовать по-новому.



1. Ватный диск, пропитанный эфирными маслами, на дне мусорного ведра может устранить плохой запах

2. Зубная паста эффективна в устранении мелких царапин на разных поверхностях

3. Деталь из жестяной банки пригодиться для хранения вещей

4. Пластиковый стаканчик для дрели поможет избежать загрязнения

5. Жидкое мыло полезно для молнии

6. Зажимы для мусорных пакетов очень практичны

7. Изолента нужна для фиксации диспенсера

8. Крем для обуви поможет избавиться от царапин на кожаной мебели

9. Щипцы для салата можно использовать в качестве орудия уборки

10. Зажим для бумаг станет практичным хранилищем для кухонной губки

Ватные диски пригодятся не только для снятия макияжа. Можно капнуть на него эфирным маслом апельсина, пихты или чайного дерева и разместить на дне корзинки для мусора. Неприятный запах отходов исчезнет.Обычный тюбик зубной пасты волшебным способом избавит гладкие поверхности от царапин. Так можно восстановить краску автомобиля, стекло телефона или планшета, поверхности CD и DVD дисков. Зубная паста мягко отшлифует недостатки, стирая все неровности.В платяном шкафу нет никогда лишнего места. Помочь втиснуть в него еще десяток вещей поможет язычок от жестяной банки. Используйте его для объединения вешалок для одежды – кстати, так можно держать в комплекте любимую блузку и сочетающиеся с ней брюки.При работе с дрелью образуется много пыли. Чтобы сверлить стены без лишней грязи, сделайте пылеуловитель из пластикового стакана.Строительный мусор не будет разлетаться по комнате и оседать на поверхностях.Если молнию на одежде или обуви постоянно заедает, проблему решит флакон жидкого мыла. Плохо работающий бегунок оживет, хотя бы на некоторое время.Жизнь станет чуточку проще, если присмотреться к зажимам для пакетов. Они не только надежно закрепят пакет на мусорном ведре, но и помогут выдавить остатки зубной пасты или клея из тюбика, зажать смотанные провода и заколоть челку.Иногда в дорогу приходится взять жидкость в не слишком надежной упаковке. Чтобы зафиксировать рычаг дозатора, воспользуйтесь изолентой. Так вы защитите свой чемодан от случайной протечки.Реставрация кожаной мебели – занятие дорогостоящее. Мелкие сколы, царапины и пятна можно ликвидировать собственными силами. Подберите крем для обуви подходящего цвета и с помощью ватной палочки замаскируйте проблемные места.Тщательно помыть горизонтальные жалюзи не так просто. Оберните щипцы для салата салфетками из микрофибры, смочите моющим средством и очистите ламели от пыли и грязи.Прочные зажимы для бумаг можно использовать не только на рабочем столе. С их помощью можно организовать пространство вокруг раковины, сделав подставку для кухонной губки.все фотографии взяты с открытых ресурсов.Неожиданные способы применения обычных вещей могут облегчить жизнь и сэкономить финансы.А как вы наводите порядок в своем доме? Поделитесь секретами организации в комментариях.