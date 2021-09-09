10 лайфхаков, популярных в интернете, которые в действительности не работают

Стремясь облегчить свою жизнь, мы ищем в интернете различные лайфхаки, призванные стать простым решением для бытовых проблем. Однако далеко не все из них оправдывают возложенные на них надежды.
Лайфхак 1: Хранение батареек в холодильнике
Низкая температура уменьшает срок работы батареек. / Фото: nadoremont.com
Если в семье есть дети, то батарейки приходится покупать достаточно часто, ведь большинство игрушек предполагают их наличие. Существенно сократить траты родителей мог бы лайфхак, который не так давно появился в интернете. Однако, невзирая на убежденность его авторов, он не работает.
Суть лайфхака заключалась в следующем: если хранить батарейки в холодном месте, в частности в холодильнике, то срок их службы увеличивается в несколько раз. Однако, многие люди, которые воспользовались этим советом, утверждают обратное: по их словам, низкие температуры способствуют лишь тому, что аккумулятор садится еще быстрее. Кроме того, корпус батареек ржавеет и деформируется под воздействием конденсата.
Лайфхак 2: Варим «золотые» яйца
Нельзя сварить полностью желтые яйца. / Фото: westsharm.ru
Этот лайфхак хозяйки часто испытывают накануне Пасхи, в надежде получить яйцо красивого золотого цвета. Инструкция, найденная в интернете, гласит: если потрясти яйцо около 120 секунд, а затем бросить в воду и подождать положенные 7-10 минут, то оно становится «золотым». Однако на практике все получается гораздо прозаичнее: желток сильно растекается, но все равно без проблем отделяется от белка, то есть, лайфхак не работает.
Лайфхак 3: Открываем бутылку при помощи гвоздя и молотка
Вытащить пробку при помощи гвоздя и молотка невозможно из-за рыхлости материала. / Фото: / adionetplus.ru
Наверное, многие видели на просторах интернета видеоролик, в котором мужчина открывает бутылку вину без штопора, используя молоток и гвоздь. Суть проста: гвоздь нужно забить в пробку, после чего вытащить его раздвоенной частью молотка (еще один вариант – плоскогубцами). Казалось бы, ничего сложного. Но когда вы приступаете непосредственно к выполнению этой «миссии», то сталкиваетесь с существенной проблемой: пробка сделана из пористого материала, поэтому гвоздь очень быстро входит в нее, но также быстро и выходит, причем, без пробки. Поэтому открыть бутылку с вином при помощи этого лайфхака весьма сложно.
Лайфхак 4: Зубная паста от прыщей
Зубная паста сильно сушит кожу лица. / Фото: zhenskij.mirtesen.ru
Наверное, только ленивый не читал лайфхак о том, что зубная паста эффективно борется с прыщами. Все, что вам нужно – это нанести немного пасты на воспаленный участок кожи и оставить на несколько часов либо на ночь. В теории все прекрасно, но на практике не всегда получается именно так, как советуют пользователи интернета. Все дело в том, что компонентом большинства зубных паст является ментол. Он действительно подсушивает кожу, но вместе с тем вызывает раздражение.
Обратите внимание: Если у вас чувствительная или сухая кожа, то этот метод борьбы с прыщами только ухудшит ситуацию и приведет к тому, что лицо будет шелушиться. Кроме того, могут появится микроожоги.
Лайфхак: 5: Разрезать помидоры черри при помощи двух тарелок
Для реализации данного лайфхака необходимо соблюдение многих условий. / Фото: wafli.net
Если вы любите готовить блюда с помидорами черри, то следующий лайфхак существенно облегчил бы вам жизнь – если бы только работал. По мнению «создателей», можно разрезать около десяти помидоров, просто зажав их между двумя тарелкам, и проведя ножом по овощам. Но для того, чтобы этот метод сработал, нужно соблюсти большое количество условий. Например, на тарелки необходимо давить с одинаковой силой, нож должен быть очень острым, кожура овощей – тонкой. При этом, помидоры нужно подбирать одного размера и следить за тем, чтобы они одинаково лежали. Если хотя бы один из этих пунктов не будет выполнен, то овощи превратятся в кашу. Novate.ru считает, что за это время можно нарезать ни один десяток черри обычным способом, так зачем мучиться?
Лайфхак 6: Корочка на пицце при помощи микроволновки и воды
Вода при испарении сделают пиццу очень мягкой. / Фото: vodakanazer.ru
Следующий «гениальный» лайфхак связан со всеми любимым итальянским блюдом. Его автор утверждает, что если разогреть пиццу в микроволновке с одним стаканом воды, то в результате мы получим хрустящую корочку. Но на деле из микроволновой печи мы достаем кашу из теста, мяса и овощей. Впрочем, такой эффект никого не должен удивлять, ведь вода сильно нагревается, испаряется и создает ощущение бани в микроволновке. О какой корочке может в этом случае идти речь?
Лайфхак 7: Бутерброд с сыром, приготовленный в тостере
Тостер, стоящий на боку - не самая лучшая идея, учитывая его свойства. / Фото: toocool2betrue.com
Для тех, кому надоело готовить стандартные бутерброды с сыром в микроволновке, «талантливые» повара придумали новый рецепт. Точнее, они предлагают использовать не микроволновую печь, а обычный тостер. Для этого нужно уложить его на бок, положить в него два кусочка хлеба с сыром и поджарить в обычном режиме. Возможно, лайфхак бы и подействовал, если бы тостер не «выбрасывал» хлеб после приготовления. В лучшем случае, горе-бутерброд попадет на пол, а в худшем – окажется в руках кулинара, что неминуемо приведет к ожогам.
Лайфхак 8: Деревянная ложка
Деревянная ложка не остановит пену. / Фото: omvesti.ru
Бытует мнение, что если положить деревянную ложку или лопатку поперек кастрюли, то ее содержимое точно не «убежит» при кипении. Лайфхак работает, но есть один нюанс: он действует лишь в том случае, если жидкость только начинает закипать. А вот когда бурление «набирает обороты», кухонные аксессуары точно не помогут. Поэтому лучше всего находиться во время приготовления пищи на кухне, чтобы позже не пришлось отмывать плиту и кастрюлю.
Лайфхак 9: Чистка туалета колой
Кола не обладает антибактериальными свойствами. / Фото: bigcleaning.ru
Если ввести в строке поиска «Чистка сантехники подручными средствами», то Гугл выдаст тысячи результатов. Возможно, некоторые из них действительно являются эффективными, но только не вариант с колой. Возможно, изначально вы и порадуетесь результату, так как газированный напиток действительно может устранить налет и ржавчину. Однако есть одно «но»: кока-кола покрывает унитаз тонкой пленкой, которая буквально «притягивает» загрязнения. Кроме того, в составе газировки нет ни одного антибактериального компонента, поэтому вряд ли уборка станет эффективной.
Лайфхак 10: Соль для закрепления цвета
Соль не сможет закрепить цвет на "готовых
На производствах соль действительно используется в качестве протравы в процессе окрашивания тканей. Но ключевое слово здесь «в процессе». После того, как вы купили вещь, закреплять цвет уже поздно. Поэтому добавлять соль при первой и последующих стирках не имеет никакого смысла. Конечно, ткани она не навредит, но и желаемого результата не принесет.
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