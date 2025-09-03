Действенные способы борьбы с импульсивными покупками, которые сохранят деньги в кошельке

Сегодня шопоголизм считается опасной зависимостью (наравне с алкогольной, наркотической и игровой). / Фото: 7spsy.com

Один из популярных мифов минимализма: у человека должно быть не более 100 вещей.

1. Почему мы покупаем больше, чем надо

Исследования показывают, что импульсивные покупки составляют 40-80% от общего количества покупок. / Фото: light-point.club

В магазинах бытовой техники яркие ценники могут быть поставлены на товары, от продажи которых продавец-консультант получит премию.

2. Личные мотивы совершения импульсивных покупок

Первый мотив - покупка с целью стать заметным в обществе. / Фото: pikabu.ru

Художник показывает беспокойство за состояние океана, в который ежегодно выбрасывается куча ненужных вещей и отходов из пластика. / Фото: travelask.ru

Наши покупательские привычки были сформированы еще нашими предками через систему физиологических поощрений.

Психологи дали описание эффекта Дидро: покупка новых, дорогих предметов побуждает людей на другие новые покупки, создавая спираль потребления. / Фото: adme.ru

Телевидению 94 года, и лишь 13 из них на нем не было рекламы. В 1941 году в Америке вышел первый рекламный 10-секундный ролик часов. / Фото: formula-advert.ru

В среднем американцы ежедневно пропускают через себя 5 тысяч рекламных роликов. Годовое количество эпизодов – 1.8 млн. / Фото: outdoor.ru

3. Как бороться с импульсивными покупками

Для начала еще раз прочтите ловушки для покупателей, которые указаны выше. / Фото: proreklamu.com

Сделанное фото распечатайте, на обратной стороне напишите сумму, полученную при подсчетах. Снимок можно положить в кошелек рядом с деньками, как оберег от ненужных покупок.

Ретриты бывают коллективные и индивидуальные.

Варианты вопросов: планировали ли вы эту покупку? Изменится ли что-то, если вы ее не сделаете? Сколько времени ЖИЗНИ я потратил, чтобы заработать на эту покупку? / Фото: create.vista.com