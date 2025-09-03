Действенные способы борьбы с импульсивными покупками, которые сохранят деньги в кошельке

Сегодня шопоголизм считается опасной зависимостью (наравне с алкогольной, наркотической и игровой). / Фото: 7spsy.com
За последние годы книжный рынок, страницы инфлюенсеров успели неоднократно нас познакомить с философией минимализма: меньше потребляйте, тщательно выбирайте и дышите спокойно. Но этот же рынок с этими же людьми завтра нам предлагает то, «без чего нам в жизни не обойтись». Так почему же мы ведемся на каждое из предложений?
Начнем с фактов: у среднестатистического жителя Америки 60-х годов было более 15 000 вещей (одежда, аксессуары, предметы интерьера и т.д.). За 50 лет это число увеличилось почти в 20 раз.
Один из популярных мифов минимализма: у человека должно быть не более 100 вещей.
Дома и квартиры тоже изменили свои размеры в несколько раз, а компании, которые имеют доход в N-количество миллионов, с радостью помогают нам все это обустроить. Мы часто гонимся за вещью, но не задумываемся над ее качеством. Даже если мы будем готовы с ней расстаться, не факт, что она кому-то понадобится. Бытовую технику можно сдать на запчасти, одежду отдать нуждающимся, но в наших домах все равно остается куча вещей, которые так и останутся ненужным хламом.
1. Почему мы покупаем больше, чем надо
Исследования показывают, что импульсивные покупки составляют 40-80% от общего количества покупок. / Фото: light-point.club
Покупать стало легко! Владельцы магазинов и их маркетологи используют психологические маневры, чтоб вы приобрели больше товаров. Яркие цвета ценников и товаров, которые «надо» продать. Красный и оранжевый побуждают вас к действию, в данном случае к покупке.
В магазинах бытовой техники яркие ценники могут быть поставлены на товары, от продажи которых продавец-консультант получит премию.
Еще один прием –хитрая раскладка. На уровне ваших глаз располагаются товары, которые приносят максимальную прибыль магазину.
Расслабляющая музыка и манящие ароматы в магазине «помогут» наполнить корзинку продуктами, даже если вы не планировали их покупать.
Но нельзя во всем обвинять магазины и сотрудником, давайте разберемся в личных мотивах.
2. Личные мотивы совершения импульсивных покупок
Первый мотив - покупка с целью стать заметным в обществе. / Фото: pikabu.ru
1. Покупки осуществляются не с целью стать владельцем той или иной вещицы, потому что вы об этом мечтали. Нет, они дарят покупателю ощущение принадлежности к какой-то прослойке общества, наличие статуса. Эти предметы кричат о том, что для вас важно: вещи бренда Chanel – внешнее богатство, брендовый бамбуковый стаканчик для кофе – говорит о «ваших переживаниях об экологии». Часто за счет вещей мы пытаемся стать лучше, чем есть.
Художник показывает беспокойство за состояние океана, в который ежегодно выбрасывается куча ненужных вещей и отходов из пластика. / Фото: travelask.ru
Направление экофрендли очень популярно в сфере «значимых» покупок. Но неужели вы думаете, что ОБЯЗАТЕЛЬНО что-либо покупать, чтобы спасти планету? Нет, это лишь очередная хорошо разрекламированная сфера в системе потребления. Это взращивание своего самоудовлетворения за счет приобретения вещи. Но эффект длится недолго. И чтобы вновь обрести чувство гармонии, вам придется покупать снова и снова.
2. Инстинкты охотника
Наши покупательские привычки были сформированы еще нашими предками через систему физиологических поощрений.
Человек эволюционировал, а инстинкты остались. Раньше накопительство было гарантом более продолжительной жизни. Когда вы что-то приобретаете организм вырабатывает эндорфины (гормоны счастья). Организм запоминает эту реакцию и хочет возобновить ощущения. В момент онлайн или офлайн покупки, скорее всего, вы испытываете прилив счастья. Это дофамины шлют вам привет.
Сегодня можно найти любое количество товара для любого кошелька. Поэтому частые, но конкретные покупки в скором времени начинают доставлять все меньше удовольствия. Чтобы повысить уровень получаемого счастья, нужно совершать все больше и больше покупок.
3. Эффект Дени Дидро
Психологи дали описание эффекта Дидро: покупка новых, дорогих предметов побуждает людей на другие новые покупки, создавая спираль потребления. / Фото: adme.ru
Французский философ 18 столетия известен не только как автор манифеста эпохи Просвещения, но и как обладатель прекрасного дорого алого халата, который он получил в подарок. Халат был великолепен, и хозяин не мог передать восторг от одновременной мягкости и плотности ткани. Был без ума от рисунка на халате. Но вскоре восторг сменился несуразностью ситуации: халат выглядел слишком роскошно на фоне скромного убранства дома. Тогда Дидро решил исправить ситуацию: он стал покупать новые, порой очень дорогие вещи (например, диван и стулья, обитые марокканской кожей).
В результате вы становитесь владельцем большого количества вещей, которые вам даже не были нужны. Делали вы это ради удовольствия, которое получали при покупке новых вещей.
Сегодня разнообразие товаров на маркет-плейсах делает покупки более доступными, не выходя из дома. И каждый раз вы добавляете в корзину не то что реально необходимо, а то, что должно дать ощущение новизны.
4. Реклама воздействует на всех
Телевидению 94 года, и лишь 13 из них на нем не было рекламы. В 1941 году в Америке вышел первый рекламный 10-секундный ролик часов. / Фото: formula-advert.ru
Можно сколько угодно считать себя непробиваемым знатоком рекламных уловок, но поверьте, вы тоже состоите в списках целевой аудитории какого-то продукта.
Мастодонты из сферы торговли плотно сотрудничают с психологами, маркетологами, которые им объясняют потребности человека. Например, длительность рекламного ролика одного и того же товара рассчитывается в зависимости от площадки его размещения, чтобы не испугать потенциального покупателя, не давить. А нативно указать правильный выбор.
В среднем американцы ежедневно пропускают через себя 5 тысяч рекламных роликов. Годовое количество эпизодов – 1.8 млн. / Фото: outdoor.ru
Как заставить человека что-то купить? Нужно найти его слабое место, вывести на эмоции. Заставить сравнивать себя с другими. Возьмите слоган компании Coca-Cola: «Праздник к нам приходит!». А на картинке семейный праздник, вечеринка с друзьями. Значит, Coca-Colа = радость.
3. Как бороться с импульсивными покупками
Для начала еще раз прочтите ловушки для покупателей, которые указаны выше. / Фото: proreklamu.com
Затем посчитайте примерную стоимость вашего имущества, включая мелочовку. После того как вы распределите свое добро по категориям, поверьте, вам захочется избавиться от части. Но не спешите! Время терапии.
Теперь посчитайте стоимость вещей, которые на самом деле вам не нужны и можете с ними расстаться хоть сию секунду. Если это подарок, то здесь ставим ноль. Остальные цены указывайте такие, какие они были на момент покупки. Поверьте, полученная сумма вас шокирует. Сделайте фото на память и распрощайтесь с вещами.
Сделанное фото распечатайте, на обратной стороне напишите сумму, полученную при подсчетах. Снимок можно положить в кошелек рядом с деньками, как оберег от ненужных покупок.
Еще один действенный способ отвлечься от бездумных покупок – составление списка нематериальных вещей, которые дарят вам радость. Детские воспоминания, школьная пора, семья и лучшие друзья, первые шаги детей, вкусный пирог, планы на жизнь – все, что вы считаете обыденным. Но именно из этих моментов, которые не требуют денег, состоит счастье.
Смена обстановки, например поход, может помочь изменить свое отношение к потребительству. Сейчас популярно модное слово ретрит или детокс. Устройте себе такую перезагрузку без социальных сетей, гаджетов. Увидите, что в реальной жизни вам не так много и надо. А внимание направленно на совсем другие ценности.
Ретриты бывают коллективные и индивидуальные.
Создайте свою шкалу оценки необходимости предметов. Для этого достаточно сформулировать для себя несколько вопрос, которые вы будете себе задавать перед покупкой.
Варианты вопросов: планировали ли вы эту покупку? Изменится ли что-то, если вы ее не сделаете? Сколько времени ЖИЗНИ я потратил, чтобы заработать на эту покупку? / Фото: create.vista.com
И последний, но не по значимости, совет: не спешите! Не стоит мчаться в магазин или на сайт маркет-плейса при одном слове «распродажа». «Счастливые часы» рассчитаны на то, что у покупателя нет времени разбираться в качестве товара и в его необходимости. Все берут и мне надо! А я еще и 3 успел ухватить! Ваша цель – прервать этот поток безумия. Остановитесь, чтобы подумать. Чем дороже вещь, тем выдержаннее должна быть пауза. Дайте себе время ответить на вопросы, которые мы указывали выше.
