Каких продуктов не хватало в СССР в разные годы, и как население выходило из положения

Если попросить человека, жившего при Союзе, описать его несколькими словами, то одним из них скорее всего прозвучит «дефицит», особенно в отношении продуктов питания. Действительно, проблема нехватки продовольствия заставляла людей часами стоять в очередях за конкретными товарами и идти на самые разные ухищрения, лишь бы было чем заполнить холодильник.
Экономика Советского Союза на протяжении всей своей истории шла рука об руку с продовольственным дефицитом. Фактически наименее пострадавшим от последнего периодом СССР были годы НЭПа, однако и там хватало нюансов в этом отношении. На предыдущем этапе «военного коммунизма» и вплоть до развёртывания коллективизации проблема дефицита во многом решалась за счёт так называемых «мешочников» — крестьян, привозивших на продажу в города собственную продукцию. Однако раскулачивание серьёзно ограничило возможности деревенского товарного производства.
Другим путём облегчения советского дефицита были рынки, причём как легальные, так и стихийные. Цены были завышены и там, и там. Несколько изменилась ситуация в послевоенные годы, когда в 1947 году произошла отмена продовольственных карточек. Тогда продукты питания распространялись более свободно, и граждане Советского Союза получили возможность обогатить свой рацион, в том числе, не без помощи собственной смекалки.
Таким образом, продукты первой необходимости вроде крупы, муки, картофеля, овощного «супового набора» и «полбатона» можно было купить всегда. Более-менее неплохая ситуация с другими продуктами оставалась до середины пятидесятых годов прошлого века, и вопрос пополнения холодильника больше упирался в деньги. Так, в приличных гастрономах можно было купить голландский сыр, осетрину и буженину. А вот хрущёвские сельскохозяйственные и законодательные эксперименты эту картину изрядно подпортили. Сначала уменьшились объёмы реализуемой речной рыбы, потом - мяса, масла и молочных продуктов. Постепенно разряде дефицитных товаров оказались ещё и колбаса, икра, кофе и какао, качественный сыр, ряд кондитерских изделий и конфет, фрукты и отдельные виды алкоголя.
К слову, не только рядовые граждане, но и государство регулярно предпринимало попытки преодолеть дефицит. Например, в довоенные годы властями активно пропагандировалась соя, мясо кроликов и рыба - так, именно в рамках этой кампании в 1932 году были введены «рыбные дни» в столовых. В шестидесятые годы популяризовалась кукуруза и курица - тот же «цыплёнок табака» как раз тогда стал одним из самых известных домашних блюд. Было время, когда продовольственные эксперименты затронули даже экзотические продукты, вроде колбасы из китового мяса или консервов из морской капусты. Однако все такие меры не могли носить всеобъемлющий характер и были временными.
Поэтому советским гражданам приходилось активно заниматься самообеспечением. До сих пор известны несколько привычек из того времени, которые можно встретить и сегодня. Так, ничего никогда не выбрасывалось — вот откуда появилась привычка десятилетиями хранить хлам на антресолях и балконах. В плане еды практиковался своеобразный «хенд-мейд»: огромное количество людей занимались рыбалкой или сбором грибов и ягод. А с появлением в СССР дач стало быстро распространяться огородничество и садоводство: миллионы городских жителей наравне с деревенскими выращивали картошку, другие овощи, ягоды и фрукты, а некоторые разводили ещё и кур и свиней.
Те же, кто боролся с «дефицитом» дома, старались закупать впрок - побольше, особенно после многочасового стояния в очереди. К слову, советская торговая система этой привычке людей старалась сопротивляться, отсюда и появилась практика лимитированной продажи «в одни руки». Но и тут граждане проявили смекалку: за подобными товарами обычно ходили всей семьёй, чтобы получить побольше. Немало покрывалось дефицита в семьях, члены которых были командировочными: допустим, если в городе, куда едет человек, есть то, чего у него дома нет, он купит там дефицитный для себя товар, зато может привезти туда дефицит в тамошнем понимании. Особая схема покрытия нехватки продуктов заключалась в приятеле или родственнике, который работает в сфере торговли или партноменклатуры.
Была ещё одна особенность системы распределения, которая заключается в стремлении властей прежде всего обеспечить Москву и Ленинград, а после них - крупные города. А более маленькие населённые пункты получали продовольствие по остаточному принципу. Поэтому советские люди боролись с дефицитом за счёт поездок в эти большие города. Самым ярким явлением этой тенденции стали так называемые «колбасные поезда»: в семидесятых годах прошлого века распространилась практика везти из крупных городов в более маленькие целыми сумками по железной дороге дефицитные продукты, а самым популярным среди них была как раз колбаса.
Интересный факт: в конце семидесятых годов прошлого столетия среди советских людей об этой схеме даже ходил меткий анекдот: «Длинное, зелёное и пахнет колбасой, что это? Электричка из Москвы».
Бывало так, что в отдельной деревне собиралось несколько семей для того, чтобы раз в неделю или месяц отправлять кого-то одного с заказами на продукты и деньгами, и этот человек от раза к разу менялся. Но и в городах, куда приезжали затариваться, люди научились пользоваться ситуацией, причём с максимальной выгодой для себя - некоторые на этом зарабатывать умудрялись. Работало это так: была какая-нибудь бабулька, которой стоит заплатить рубль или трёшку, чтобы она стояла за тебя в одной из очередей. В итоге все оставались довольны - и приезжие быстрее закупались всем необходимым, и люди, стоящие в очереди за деньги, получали и полный холодильник, и дополнительный заработок.
