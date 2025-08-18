Каких продуктов не хватало в СССР в разные годы, и как население выходило из положения

О пустых советских полках ныне ходят легенды. /Фото: topcor.ru

В первые годы СССР кулаки облегчали тяготы дефицита в городах. /Фото: realnoevremya.ru

Столовые позволяли наесться от пуза даже хлебом с чаем. /Фото: pinterest.de

Множество продуктов в СССР в разные годы были в дефиците. /Фото: oppps.ru

Рыбный день появился в СССР не просто так. /Фото: forum-msk.info

В отпуске часто пахали на даче, чтобы было что поставить на стол. /Фото: back-in-ussr.com

У советских людей была своя система стояния в очередях за дефицитом. /Фото: fishki.net

Колбасы стали символом попыток обойти дефицит. /Фото: yablor.ru