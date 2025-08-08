5 признаков, которые укажут на чрезмерно избалованного кота

Кота нужно любить и лелеять. Только при таком отношении питомец ответит хозяину взаимностью. Однако, все полезно в меру, если переборщить с заботой и лаской, то питомца можно и разбаловать. В этом случае у кота портится характер. Животное может стать не только чрезвычайно ленивым, но и по-настоящему несносным.
Сначала стоит показаться врачу. |Фото: murkoshka.ru.
Прежде всего стоит отметить, что любая из перечисленных ниже проблем может указывать не только на испортившийся у животного характер, но и на проблемы со здоровьем. Особенно это касается гиперактивности, нарушения питания и проявления повышенной/немотивированной агрессии. Никогда не стоит делать преждевременные выводы. Если в поведении кота что-то поменялось, настоятельно рекомендуется сначала обратиться к ветеринару. Если же все дело действительно в характере, то питомца можно наказывать, например, лишением вкусной части рациона. Но ни в коем случае НЕЛЬЗЯ БИТЬ КОТА! В воспитании и дрессуре кота поможет профильная литература. Начать стоит с какого-нибудь «букваря» вроде книги Карен Прайор: «Не рычите на собаку!», посвященной воспитанию животных и людей в целом.
1. Отказ от привычной еды
Буду есть только арбузы. |Фото: adonius.club.
Если часто баловать кота вкусной едой, например, ветчиной, то спустя какое-то время животное начнет отказываться от обычного питания. Попытки покормить простой едой в таком случае будут заканчиваться только «голодной истерикой». Отучить кота от потребления деликатесов будет очень непросто.лучше и не злоупотреблять. Лучше всего кормить любимого питомца постоянной диетой, разработанной с учетом рекомендаций ветеринара.
2. Шипение и мяуканье без причины
Агрессивность не к добру. |Фото: funart.pro.
Избалованные коты часто начинают шипеть на хозяина по поводу и без, едва любимому пушистику что-то не понравится. Испортиться характер питомца может и в обратную сторону – животное может начать требовать к себе повышенного внимания, будет постоянно проситься на руки и выпрашивать у хозяина ласку даже тогда, когда человек занят или уже недавно гладил кота.
3. Гиперактивность
Я очень гиперактивный. Честно. |Фото: kulturologia.ru.
Повышенная активность питомца – это не всегда хорошо. Особенно, когда животное начинает проявлять эту активность по ночам. Некоторые особенно наглые коты начинают целенаправленное будить хозяев. Так же кот может приобрести дурную привычку спать только с хозяином. Вообще это не проблема, если кот только не решит, что лицо двуного существа – это пушка для ночных пуков.
4. Порча вещей и нарушение правил
Правила должны соблюдаться. |Фото: severdv.ru.
Коты должны точить ногти. Поэтому в доме обязательно должна быть какая-нибудь специальная «драпалка-царапалка». Лучше всего приучить к ней питомца еще в нежном возрасте. В противном случае любимый четвероногих комок шерсти возьмет за правило царапать, рвать и кусать все, что сочтет нужным. Еще один характерный признак избалованности – это нарушение установленных правил. В первую очередь это касается тех случаев, когда кот начинает неожиданно справлять нужду не в лотке, а в любом месте в доме.
5. Симуляция
Пришло время меня жалеть, жалкий человечишка. ¦Фото: Twitter.
Некоторые особенно хитрые коты ради деликатесов или ласки умудряются симулировать плохое состояние. Прежде всего проверьте питомцам у ветеринара. Лучше у двух. Если врачи скажут, что все в порядке, то скорее всего любимый кот просто хочет получать больше заботы и ласки, чем обычно… Впрочем, можно ли это в нашем мире назвать преступлением?
