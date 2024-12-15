Как Орфей отправился в ад за любимой: Трагическая история хитрого барда греческих мифов

Орфей — один из самых известных героев греческой мифологии. В отличие от большинства из них он прославился не как воин, а как любовник. История легендарного барда, музыканта, поэта и пророка Орфея полна романтики и трагизма. Миф о нём и его жене Эвридике стал основой для множества фильмов, театральных постановок, музыкальных произведений.
Орфей — бог или простой смертный?
Некоторые историки древности расходились в своё время во мнениях относительно того, был ли Орфей человеком или мифическим богом. Легенды о нём указывают на последнее. Родословную Орфей ведёт от матери Каллиопы, которая была музой красноречия и эпической поэзии. Отцом разные источники называют или Аполлона, или царя Фракии Эагра. Происхождение фантастического музыкального таланта легко объяснить, если легендарный бард является сыном бога и покровителя искусств Аполлона. Царь Эагр тоже вполне правдоподобная версия, так как музыкальный инструмент Орфея, лира, имеет фракийское происхождение.
Существует две версии происхождения Орфея.
Согласно мифологическим сказаниям же дело было так: Орфей однажды гостил у своей матери. Там были другие музы. В то время Аполлон ухаживал за одной из них по имени Талия. Увидев юного музыканта он подарил ему золотую лиру и научил на ней играть. Каллиопа же научила сына слагать стихи и петь.
Приключения Орфея
Наверное, было бы не очень увлекательно слушать истории о герое, который целыми днями сидит дома и пишет стихи. Орфей был не просто бардом, он был отважным авантюристом. Он без конца путешествовал по миру и попадал в различные, иногда очень опасные передряги.
Будучи отроком, Орфей покинул свой родной город Пимплею у подножия горы Олимп. Музыкант отправился в Египет. Проведя там довольно много времени, обучившись тамошнему музыкальному искусству, он вернулся обратно в Грецию. По возвращении бард скучал недолго. Он тут же присоединился к легендарной экспедиции Ясона. Вместе с аргонавтами Орфей искал мифическое Золотое Руно.
Вместе с аргонавтами Орфей путешествовал в поисках Золотого Руна.
Музыкант вдохновлял своим искусством гребцов и успокаивал буйных матросов. Согласно легендам, музыка Орфея была столь прекрасна, что даже волны на море успокаивались. Бродячий бард также легко справился с грозой морских путешествий — сиренами. Эти жуткие женщиноподобные существа заманивали моряков своим пением. Корабли разбивались о скалы, а матросы становились обедом для этих чудовищ. Орфей играл настолько искусно, что смог заглушить пение сирен и «Арго» без проблем прошёл мимо.
Трагическая история любви Орфея и Эвридики
Орфей и Эвридика.
После завершения приключений с аргонавтами музыкант встретил прекрасную деву по имени Эвридика. Орфей полюбил её и женился на ней. К сожалению, красивой паре не суждено было жить долго и счастливо. Сразу после свадьбы молодожёны прогуливались по лесу. Внезапно из кустов выскочил сатир и напал на женщину. Он хотел утащить её, Эвридика, сопротивляясь, поскользнулась и упала в яму со змеями. Одна из гадюк ужалила её в лодыжку и она умерла.
Когда Орфей и Эвридика гуляли по лесу, на неё напал сатир.
Орфей обезумел от горя. Он стал играть такую тоскливую, разрывающую сердце на части мелодию, что боги сжалились над бардом. Они позволили ему спуститься в подземный мир и вернуть Эвридику в мир живых. Музыкант легко добился желаемого. Он покорил своей прекрасной музыкой и мрачного лодочника Харона, и грозного Цербера, трёхголового сторожевого пса ада.
Орфей очаровал всех обитателей преисподней своей прекрасной музыкой.
Царская чета повелителей преисподней в лице Аида и Персефоны были очарованы песнями Орфея настолько, что разрешили музыканту забрать свою Эвридику. Барду поставили лишь одно условие: Орфей идёт первым, а его супруга за ним и он ни в коем случае не должен на неё оглядываться. Достигнув границы мира живых и мёртвых, тот в пылу радости забыл это приказание. Он оглянулся на жену и она мгновенно исчезла. Теперь судьбой её было быть запертой в подземном мире вечно. Так описывал эту историю Вергилий.
В других версиях Орфея живописали не совсем лестно. Платон писал, что бард был хитрым и трусливым злодеем. Боги наказали его за его подлости, забрав жену. Эвридику никто не собирался возвращать. Музыкант и не думал за неё бороться. Он очаровал обитателей подземного мира, но перехитрить их не смог. Умирать же, чтобы быть вместе со своей возлюбленной он не хотел. За свою хитрость и лицемерие он и был жестоко наказан.
Орфей не собирался умирать.
Мрачный конец Орфея
Смерть Орфея разные источники описывают по-разному. Согласно одной из версий, музыкант после потери своей любимой жены возненавидел всех богов, кроме Аполлона. Он даже перестал благоволить своему покровителю Дионису. Однажды утром Орфей отправился к оракулу Диониса на вершине горы Пангеон, чтобы приветствовать Аполлона на восходе солнца. Это было воспринято как жестокое оскорбление, плевок в лицо его старому благодетелю. В наказание за эту дерзость музыканта растерзали фракийские менаниды (поклонницы Диониса).
Другая теория подобна первой, но с некоторыми отличиями. Здесь Орфея тоже убили женщины. Только по другой причине. После смерти супруги бард возненавидел всех представительниц прекрасного пола и стал благоволить к мужчинам. Женщины были разъярены тем, что их отвергают и разорвали вероломного барда на части. Голова и лира поплыли по реке, исполняя невыносимо скорбную мелодию. Чтобы заставить Орфея замолчать, его душу отправили в подземный мир, где он воссоединился со своей Эвридикой.
Орфей воссоединился после смерти со своей возлюбленной Эвридикой.
Конечно, такая смерть — несмываемый позор для греческого героя. Его не победило какое-то страшное чудовище, он не погиб в бою. Орфея убивает группа ослеплённых гневом женщин. На героический финал совсем не тянет. Поэтому многие древнегреческие историки не считали Орфея положительным героем. Для них он был трусом, который всю свою жизнь только и делал, что использовал свои таланты для получения желаемого. Он избегал любых конфликтов, шантажировал богов и хитрил. Такая позорная кончина была им вполне заслужена. Возможно, именно по этой причине, хоть Орфея и именуют первым греческим поэтом (если он действительно существовал), сами греческие поэты уделяли ему весьма мало внимания. Например, Гомер и Гесиод вообще не упоминают о нём, а Платон писал лишь в негативном ключе.
Сегодня Орфей неожиданно часто появляется в современной поп-культуре. Он появлялся в фильмах, пьесах и даже в видеоиграх. Орфей, хитрый бард, который скорее любит, чем сражается, кажется, гораздо больше привлекает современную аудиторию, чем древнюю.
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