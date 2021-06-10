Как удалить суперклей с пальцев способом, доказавшим свою эффективность

Когда суперклей попадает на пальцы, приятного мало. От субстанции приходится избавляться целенаправленно. В противном случае придется ходить еще долгое время и ощущать постоянный дискомфорт. Это будет длиться до тех пор, пока клей окончательно не рассохнется и не отслоится естественным путем. Многие способы очистки рук от клея также добавляют лишние проблемы. Но только не этот.
Все, что понадобится. /Фото: youtune.com.
Что понадобится: грязные от клея руки, безопасная бритва, теплая вода, небольшая емкость, пена и крем для бритья.
Запачкав руки в суперклей, не стоит расстраиваться раньше времени. Совсем недавно один находчивый иностранец опубликовал в сети интересный способ удаления засохшего клея с рук. Избавиться от загрязнения очень просто. Для этого нужно взять современную безопасную бритву и намочить ее в воде (в первую очередь лезвия и скользящую полоску). Это позволит значительно облегчить процесс протягивания станка по коже.
Мочим в воде. /Фото: youtune.com.
После этого берется пена для бритья и наносится на место загрязнения клеем. Предварительно рекомендуется намочить это место теплой водой. Пена в свою очередь размазывается по всему загрязненному участку. Сделать это нужно так, чтобы она защищала и прилегающие чистые области кожи.
Наносим крем и бреем. /Фото: youtune.com.
Все, что остается делать теперь – это начать аккуратными, медленными движениями снимать засохший суперклей с кожи при помощи бритвенного станка. Делайте плавные движения. Сильный нажим при этом не потребуется. Процедура продолжается до полного удаления клея. Очень важно наносить дополнительную воду и пену, если того потребует ситуация. Помните, что клей в пене не растворяется.
И вот руки уже чистые. /Фото: youtune.com.
После того, как все будет сделано, очищенное от клея место следует тщательно помыть в воде и обработать кремом после бритья.
Важно: современные безопасные бритвы создаются с расчётом на то, чтобы в принципе не иметь возможности оставить глубокие раны. Тем не менее, при работе со станком необходимо соблюдать известную осторожность.
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