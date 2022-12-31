В столовой, на кухне в квартире: как граненый стакан стал популярным в СССР

О том, что граненый стакан широко использовался в ССР, знает даже постсоветское поколение/Фото:videokaif.ru
У многих людей быт советского человека ассоциируется со швейными машинками механического типа и стиральными машинами активаторного типа. Но был еще один предмет, который использовали практически на каждой кухне. Речь пойдет о нем – о легендарном граненом стакане. К слову сказать, его производство было запущено с одобрения руководства СССР. Но зачем власть отдала распоряжение на разработку граненого стакана?
1. Когда и кто придумал стакан с огранкой
Вопреки распространенному мнению, первое одобрение стеклянное изделие с огранкой получило не у советской власти, а у знаменитого императора Петра Первого/Фото:tolknews.ru
Было бы неверным утверждать, что русский народ «познакомился» с этим предметом лишь в советскую эпоху. На самом деле граненый стакан появился еще при царствовании Петра Первого. Известно даже имя стекольного мастера, который изобрел эту посуду – Ефим Смолин. Ему удалось изготовить стакан с толстыми стенками и даже вручную придать ему огранку. Смолин преподнес изобретение императору и сказал, что такая необычная форма изделия делает его не бьющимся. Петр Первый решил проверить стакан на прочность. Он выпил из него, а затем, размахнувшись, бросил на пол. Стакан разбился, но все же император одобрил изобретение стекольного мастера.
2. Промышленное производство граненых стаканов
Необходимость создания прочных граненых стаканов объяснялась тем, что ранее используемые в столовых стаканы бились в результате мойки в посудомоечных машинах/Фото:islampos.com
Стоит отметить, что граненый стакан весьма понравился русскому народу. Особенно любили им пользоваться на флоте, поскольку при качке он не опрокидывался и не бился.
Но то было изобретение ручного изготовления. Машинное производство граненых стаканов впервые было запущено в 1914 году. А уже в СССР, в 1943 году, советская власть постановила: стране нужна новая модель граненого стакана. Разработка была поручена Ленинградскому заводу художественного стекла. Над созданием новой модели трудились несколько художников под руководством знаменитого советского скульптора Веры Мухиной. Перед ними стоял задача разработать предмет, который можно было бы массово применять в столовых и других заведениях общественного питания. Стоит отметить, что к тому времени в стране уже появились посудомоечные машины, но вот от мойки в этих устройствах старые стаканы разбивались.
В 1943 году советским руководством была поставлена задача - стране нужны прочные граненые стаканы/Фото:myfunnybar.ru
Главным критерием качества, согласно которому разрабатывалась новая модель стаканов, была прочность. Также посуду следовало сделать красивой и удобной для мытья и питья. В итоге кропотливой работы творческих людей 11 сентября 1943 года на заводе в Гуль-Хрустальном впервые в СССР было запущено производство первых советских граненых стаканов.
Следует отметить, что поставленная руководством страны задача была весьма успешно решена. Новая модель граненых стаканов оказалась очень прочной и устойчивой. Это неудивительно, ведь при их производстве применялся обжиг. А огранка стенок посуды служила своего рода фактором жесткости.
3. Секрет граней советского стакана
Руководство СССР решило ограничить производство граненых стаканов одной моделью, число граней которых символизировало количество союзных республик, входящих в состав страны/Фото:24warez.ru
Кстати, о гранях. Их на стенках стакана могло быть от 10 до 20. А в верхней части изделия они вовсе отсутствовали. Таким был дизайн советского граненого стакана – сверху гладкая поверхность, а пониже – огранка. Кстати, именно такое внешнее исполнение делало эту посуду удобной для употребления напитков и мытья.
Правда, впоследствии было решено производить исключительно модели с 16 гранями. Но почему именно это число? Удивительно, но это количество граней на советском граненом стакане имела символическое значение. Дело в том, что в те годы в СССР входили 16 союзных республик. Вот такой серьезный подход даже к производству стакана!
Граненые стаканы использовались в СССР практически повсеместно/Фото:novate.ru
Стоит ли говорить, что вся страна Советов пила горячие и холодные напитки из этой посуды. Хотя первоначально граненый стакан был разработан для использования в заведениях общепита, но вскоре его использовали практически везде, где пили воду и различные напитки. Они имелись даже у автоматов с газировкой.
Популярность граненой посуды была столь высока, что в кулинарных рецептах, опубликованных в поваренных книгах той эпохи, объем ингредиентов указывался именно в стаканах.
4. Интересные факты о советском граненом стакане
Стоимость граненых стаканов зависела от количества граней на изделиях/Фото:vladivostok.bezformata.com
Еще до утверждения единого стандарта, согласно которому в стране начали производить стаканы исключительно с 16 гранями, цена на эти изделия варьировалась в зависимости от количества граней. Арифметика была проста и предсказуема: чем больше граней – тем дороже изделие. Модели с минимальным количеством граней (10) можно было купить за 3 копейки. Рифленые стаканы с 20 гранями продавались за 14 копеек. При этом объем и тех, и других моделей был одинаковым.
Граненый стакан стал одним из символов объединения огромного населения СССР/Фото:mirkrasoty.life
Ближе к закату Советской эпохи, в 80-х годах, граненые стаканы вдруг начали взрываться. Причем стоит отметить массовость данного явления. Среди советских граждан поползли слухи о том, что это был ход некой антиалкогольной кампании. Однако правда оказалась гораздо прозаичней. Дело в том, что завод, выпускавший граненые стаканы, получил импортную линию по производству данных изделий. При этом соблюдаемая ранее технология изготовлена не применялась. Результат оказался, мягко говоря, не очень качественным. Изделия буквально рассыпались, лопались по швам. У стаканов падали донышки.
Однако в общем и целом граненый стакан можно назвать предметом, который стал символом объединения советских граждан. Если вдуматься, его использовали везде. И не просто использовали. Советским людям нравилась удобная форма, а также прочность данного изделия. Поэтому можно смело назвать советскую модель граненого стакана удачным изобретением.
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