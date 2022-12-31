В столовой, на кухне в квартире: как граненый стакан стал популярным в СССР

О том, что граненый стакан широко использовался в ССР, знает даже постсоветское поколение/Фото:videokaif.ru

1. Когда и кто придумал стакан с огранкой

Вопреки распространенному мнению, первое одобрение стеклянное изделие с огранкой получило не у советской власти, а у знаменитого императора Петра Первого/Фото:tolknews.ru

2. Промышленное производство граненых стаканов

Необходимость создания прочных граненых стаканов объяснялась тем, что ранее используемые в столовых стаканы бились в результате мойки в посудомоечных машинах/Фото:islampos.com

В 1943 году советским руководством была поставлена задача - стране нужны прочные граненые стаканы/Фото:myfunnybar.ru

3. Секрет граней советского стакана

Руководство СССР решило ограничить производство граненых стаканов одной моделью, число граней которых символизировало количество союзных республик, входящих в состав страны/Фото:24warez.ru

Граненые стаканы использовались в СССР практически повсеместно/Фото:novate.ru

4. Интересные факты о советском граненом стакане

Стоимость граненых стаканов зависела от количества граней на изделиях/Фото:vladivostok.bezformata.com

Граненый стакан стал одним из символов объединения огромного населения СССР/Фото:mirkrasoty.life