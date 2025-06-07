Какие мотоциклы были самыми дорогими в Советском Союзе

Мотоциклы в Советском Союзе пользовались огромной популярностью, в том числе по причине неразвитости автомобильного производства. Пока массовый отечественный автопром делал первые робкие шаги, мотоциклы и мопеды выпускались в СССР уже во всю. Впрочем, даже когда покупка автомобиля стала возможной, популярность мотоциклов в народе ни разу не угасла.
1. «Pannonia»
Венгерские мотоциклы встречались редко. /Фото: ВКонтакте.
Мотоциклы марки «Pannonia» начали производить в Венгрии еще в 1947 году, после чего они почти сразу пошли на экспорт. Покупал продукцию тамошнего предприятия и Советский Союз, который на протяжении многих лет оставался главным рынком сбыта для венгров. Первая партия «Pannonia» была закуплена еще в середине 1950-х годов. В народе импортные мотоциклы этой линейки прозвали «Венгерская ворона» из-за характерной эмблемы на топливном баке мотоцикла. Для своего времени эти мотоциклы выглядели очень стильно. Стоили около тысячи советских рублей. Для сравнения, какой-нибудь советский «Минск» стоил в зависимости от модели от 330 до 600 рублей.
2. «Jawa» и «Cezet»
Чехословацкие пользовались большим спросом. /Фото: ВКонтакте.
Импортные мотоциклы шли в Советский Союз не только из Венгрии, но и из Чехословакии. Речь, конечно же, идет о таких знаменитых марках, как «Jawa» и «Cezet». Обе пользовались неплохим спросом в странах социалистического лагеря, хотя именно Союз долго время был основным покупателем этих мотоциклов за пределами Чехословакии. Обходилась импортная техника не дешево. Выложить за «чехов» приходилось от 950 до 1050 рублей. Кстати, споры о том, какой из двух мотоциклов все-таки лучше идут среди представителей советского поколения по сей день.
3. «Юпитер-5» и «Планета-Спорт»
Ижевские мотоциклы высоко ценились. /Фото: archive.org.
Если кто-то успел подумать, что самые дорогие мотоциклы в Союзе обязательно были импортными, то он заблуждается. Некоторые советские мотоциклы стоили по-настоящему огромных денег. В большинстве случаев это были тяжелые мотоциклы, как «Юпитер-5» от Ижевского машиностроительного завода. Его ценник был сопоставим со стоимостью импортных моделей упомянутых выше. Отдать за «пятерку» предстояло не меньше 1 тысячи рублей. Для сравнения, «Планета-3» стоила всего 560 рублей, а «Юпитер-3» обходился в 750 рублей.
4. «Урал»
До сих пор стоят немало. /Фото: ВКонтакте.
Одним из самых желанных советских мотоциклов на протяжении многих лет оставался именно «Урал». В том числе потому, что первоначально «Уралы» в свободную продажу не поступали. Долгое время предназначались они исключительно для армии и других силовых структур страны Советов. Лишь в начале 1960-х годов первые «Уралы» добрались до частных рук. Тогда же мотоцикл стали поставлять на экспорт в страны Европы и даже США. В СССР это чудо техники стоило немало. В лучшие годы их отпускали за 1 250 – 1 900 рублей. В середине 1980-х годов «Уралы» стоили уже по 2 500 рублей, а с рук уходили и вовсе по 3 тысячи. Для сравнения, новенький автомобиль ЗАЗ-966 «Запорожец» стоил примерно те же 3 тысячи рублей.
5. «Днепр»
Один из лучших в своем роде. /Фото: drive2.ru.
Самым дорогим мотоциклом Советского Союза по праву может считаться тяжелый «Днепр» производства Киевского мотоциклетного завода. Первая модель с этим названием появилась лишь в 1968 году – К-650, хотя в действительности КМЗ выпускал мотоциклы этой линейки еще с 1949. При этом ассортимент КМЗ был на редкость богатым. Разные модели «Днепра» выпускались для частных рук, армии, мотоциклетного спорта, народного хозяйства. Были и экспортные модификации этих стальных коней. Стоил же гражданский «Днепр» от 1 400 до 2 000 рублей.
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