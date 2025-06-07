Какие мотоциклы были самыми дорогими в Советском Союзе

1. «Pannonia»

Венгерские мотоциклы встречались редко. /Фото: ВКонтакте.

2. «Jawa» и «Cezet»

Чехословацкие пользовались большим спросом. /Фото: ВКонтакте.

3. «Юпитер-5» и «Планета-Спорт»

Ижевские мотоциклы высоко ценились. /Фото: archive.org.

4. «Урал»

До сих пор стоят немало. /Фото: ВКонтакте.

5. «Днепр»

Один из лучших в своем роде. /Фото: drive2.ru.