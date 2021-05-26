Дело Тамам Шуд: спустя 70 лет

Одна из самых больших и захватывающих загадок дел в истории криминалистики — наконец-то может быть раскрыта. С 2009 года австралийские криминалисты упорно просили суд о проведении эксгумации тела «таинственного человека из Сомертона», чтобы получить образец его ДНК.

И вот наконец оно было получено. Возможно, вскоре мы действительно сможем узнать личность погибшего, выяснить из-за чего он погиб и понять, что же значит это самое «Тамам Шуд».

Человек из Сомертона

Найденное в карманах у мужчины: обрывок «Тамам Шуд», билет на поезд, билет на автобус, сигареты, жвачка и расческа Найденное в карманах у мужчины: обрывок «Тамам Шуд», билет на поезд, билет на автобус, сигареты, жвачка и расческа

1 декабря 1948 года на пляже Сомертон в австралийском городе Аделаида произошло принеприятное событие. Там было найдено тело мужчины средних лет. У него была непримечательная внешность, его одежда выглядела аккуратной, а еще с нее были срезаны все бирки. Его туфли почти не были испачканы песком — словно он не пришел сюда, а был положен уже после смерти. Загадка!

Ставшая первой во всей цепи событий. После вскрытия патологоанатомы не смогли установить причину гибели. Тело не было повреждено, со внутренними органами, в том числе сердцем и мозгом, все, казалось, совершенно в порядке. Никаких следов ядов в его теле найти не удалось.

Интернат для детей-инвалидов. Крестом отмечено место, где было найдено тело мужчины Интернат для детей-инвалидов. Крестом отмечено место, где было найдено тело мужчины

Правда детективы посчитали, чтоэто было отравление— уж очень «гладкой» выглядела смерть. Согласно одной из главных рабочих гипотез это была передозировка дигоксином.

При более тщательном обзоре удалось обнаружить, что тело и ноги мужчины находятся в тонусе и накачаны. Кроме того, его стопы были немного деформированы, словно он всю свою жизнь носил остроносые туфли. Еще одна подозрительная деталь — сигареты. Они оказались не той марки, которая была указана на пачке. В те времена многие клали дешевые сигареты в пачки из-под дорогих, чтобы «не потерять лицо». Правда одна деталька - в этом случае сигареты были не менее дорогими. Вот из-за этого уже в наши дни и было сделано предположение, что именно они и были отравлены.

Но самой странной и завораживающей деталью был та самая фраза «Тамам Шуд»

«Тамам Шуд»

В кармане брюк мужчины был найден свернутый в трубочку клочок бумаги, вырванный из некой книги. На ней было отпечатано: «Tamam Shud». Помимо этого на обороте карандашом был выведен номер телефона и 5 строчек:

WRGOABABD

MLIAOI

WTBIMPANETP

MLIABOAIAQC

ITTMTSAMSTGAB

В поиске разгадки детективам помогли библиотекари. Оказалось, что фраза «Тамам Шуд» — это обрывок из крайне редкого издания четверостиший «Рубайят» Омара Хайяма. Эти слова можно перевести как «оконченный» или «завершенный». Сам же сборник пронизан темой мимолетности жизни и необходимости отринуть страх перед смертью.

Вскоре нашелся и хозяин той самой книги. Он якобы нашел этот сборник на заднем сиденье своей машины 30 ноября 1948 года. То есть кто-то подбросил ему книгу незадолго до смерти неизвестного мужчины. Клочок с фразой «Тамам Шуд» из книги был уже вырван.

Кто этот неизвестный, и как анализ ДНК может установить его личность?

Гипотез о том, кем является и из-за чего погиб «таинственный человек из Сомертона» было множество. Высказывались предположения о том, что это советский шпион, что это — член какого-то культа или масонской ложи; о том, что это — убийство из-за любви или даже эпизод банальной разборки местных банд. Как минимум 251 человек утверждал, что был лично знаком с погибшим, но ни одно из заявлений не подтвердилось.

Любопытно, что телефонный номер, написанный на обрывке с «Тамам Шуд» принадлежал медсестре, которая жила всего в 400 метрах от интерната для детей-инвалидов, рядом с которым было найдено тело. Ее имя также не разглашается, однако участники расследования отмечали, что дело с ней нечисто. Мало того, что она, как заявляется, симпатизировала коммунистам, женщина еще и говорила по-русски, что насторожило детективов.

И вот еще одна любопытнейшая деталь. В 1948-м с тела мужчины был сделан слепок. Уже в наше время при осмотре этого слепка было обнаружено, что уши погибшего имеют странность: верхняя полость ушной раковины больше нижней. Это характерно лишь для 1-2 % представителей европеоидной расы. Кроме того, погибший страдал врожденным отсутствием обоих резцов, что свойственно лишь для 2 % населения Земли.

Слепок тела Слепок тела

А вот теперь самое крутое: те же анатомические свойства обнаружились у сына той самой медсестры, номер которой был указан на свертке. Иными словами, шанс того, что он был сыном погибшего близки к 100%. На момент гибели мужчины мальчику было полтора года. Сейчас он, к сожалению, уже и сам в могиле.

Тело «таинственного человека из Сомертона» было забальзамировано и похоронено на кладбище Вест-Террас в безымянной могиле. Сейчас, когда разрешение на эксгумацию получено, есть шанс получить образцы ДНК и установить — имел ли мужчина связи с семьей той медсестры, а также есть ли у него ныне живущие родственники. Хочется верить, что с новыми методами криминалистики еще и удастся установить, как именно он погиб.

Возможно, когда-нибудь мы узнаем, что означала эта фраза и эти бессвязные пять строчек на клочке бумаги.