Особенная технология: зачем в СССР клеили под обои газеты и почему перестали так делать сейчас

Почему сейчас перестали клеить обои под газеты, как это делали в СССР? / Фото: oboykin.ru
Во времена молодости наших родителей обои стали неотъемлемой частью интерьера советских квартир. Правда, технология поклейки бумажного декора отличалась от современного. Перед наклеиванием обоев на стену нужно было приклеить несколько слоев старых газет!
1. Первое производство бумажных обоев
Обои В СССР массово стали клеить в 50-60-х годах. / Фото: ivd.ru
В Советском Союзе первое производство обоев было начато в 20-х годах, но бумажный декор для стен стали массово использовать только в 50-х годах. А уже в 60-х годах они стали неотъемлемым атрибутом каждых советских квартир. Обои стали настолько обыденным материалом, что в поклейке появились определенные лайфхаки.
К примеру, перед наклеиванием бумажных обоев стены нужно было подготовить. А именно сначала наклеить на них старые газеты или журналы, а уже затем приступать к клейке самих обоев.
2. Зачем нужно было приклеивать газеты
Газеты помогали не только выровнять стены. / Фото: nathoncharova.livejournal.com
Газеты в советских квартирах выполняли сразу несколько функций. Во-первых, с помощью старой типографской бумаги можно было выровнять поверхность стен. Газеты легко и быстро закрывали трещины в углах стен и разные неровности, которые появлялись со временем. Они создавали оптимальную поверхность, на которую уже потом можно было наклеить тонкие бумажные обои. А вот если это сделать без газет, то обои подчеркивали все ямки и дефекты.
Во-вторых, старые газеты помогали улучшить адгезию. Они отлично крепились к штукатурке, даже если она осыпалась. В проблемные места можно было приклеить несколько газетных слоев, а затем уже обои. Они идеально приклеивались к газетам.
Газеты улучшали теплоизоляцию также как ковры на стене. / Фото: newgrodno.by
В-третьих, использованные газеты защищали от осыпания и влаги, которая образовывалась за зимние месяцы в квартирах. Они служили неким барьером между холодной сырой стеной и красивыми обоями. И защищали от их повреждения плесенью. «Жизнь» обоев значительно продлевалась.
В-четвертых, газетная бумага была в каждом доме. Газеты годами собирались и затем хранились большими пачками на «всякий случай». И когда наступало время ремонта можно было прилично сэкономить на отделочном материале — грунтовке или шпатлевке. К тому же, они были в СССР в дефиците. Шпаклевку было просто не найти в строительном магазине. Максимум, что было в наличие — это гашеная известь. Поэтому газеты становились доступным вариантом, который был по карману каждому.
Газеты помогали экономить в ремонте. / Фото: ivd.ru
В-пятых, с помощью газетной бумаги можно было улучшить тепло- и шумоизоляцию у тонких стен. Для этого нужно было лишь щедро смазать стены клеем и прикрепить несколько слоев газет. После высыхания образовывалась толстая подложка, которая улучшала качества стен.
3. Минусы клейки обоев на газеты
Газеты могли просвечиваться через обои. / Фото: oboykin.ru
В ходе многолетнего опыта клейки обоев на газетную бумагу советские люди выявили ряд минусов. В СССР обои производили только бумажные. О флизелиновых и виниловых еще никто не знал. Такой материал был тонким и если неудачно подобрать цвет или рисунок, то через них просвечивали газетные буквы. А если налить много клея, то типографская краска могла окрасить белоснежные обои. В результате образовывались стойкие пятна, которые уже ничем не вывести.
Также после промерзания углов в холодных квартирах, слой газет мог отслоиться и создать большой пузырь, который был заметен невооруженным глазом. А если сами газеты неровно приклеить, то ни о какой ровной поверхности и речи быть не могло — обои ложились буграми и процесс осложнялся тем, что газеты нужно было переклеивать и ждать их высыхания.
4. Почему сейчас стали отказываться от клейки обоев на газеты
Газеты под обоями стали пережитком прошлого. / Фото: bignewsnetwork.com
В наши дни еще можно встретить квартиры со старым ремонтом, где обои приклеены на газеты. Но современные технологии клейки уже не предусматривают этот метод. От газетной подложки стали отказываться, поскольку она перестала удовлетворять качество ремонта. Современные тяжелые обои нуждаются в более качественных материалах с повышенной степенью сцепления. Лучшими альтернативами стали шпатлевка, грунтовка и готовые подложки для гладкости. К тому же, современные материалы обладают повышенной влагостойкостью и адгезией, что придает ремонту долговечность.
Шпатлевка и грунтовка заменили газеты. / Фото: tdprofnastil.ru
Также в современном обществе клейка обоев направлена на создание здорового микроклимата, а вот типографская краска может не соответствовать этим требованиям, ведь изначально она предназначена совершенно для иных целей.
В наши дни газеты под обоями стали приятным воспоминанием о жизни в СССР. Эта практика стала символом изобретательности и уникального советского быта.
источник
