Особенная технология: зачем в СССР клеили под обои газеты и почему перестали так делать сейчас

Почему сейчас перестали клеить обои под газеты, как это делали в СССР? / Фото: oboykin.ru

1. Первое производство бумажных обоев

Обои В СССР массово стали клеить в 50-60-х годах. / Фото: ivd.ru

2. Зачем нужно было приклеивать газеты

Газеты помогали не только выровнять стены. / Фото: nathoncharova.livejournal.com

Газеты улучшали теплоизоляцию также как ковры на стене. / Фото: newgrodno.by

Газеты помогали экономить в ремонте. / Фото: ivd.ru

3. Минусы клейки обоев на газеты

Газеты могли просвечиваться через обои. / Фото: oboykin.ru

4. Почему сейчас стали отказываться от клейки обоев на газеты

Газеты под обоями стали пережитком прошлого. / Фото: bignewsnetwork.com

Шпатлевка и грунтовка заменили газеты. / Фото: tdprofnastil.ru