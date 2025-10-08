Природные достопримечательности России, о которых вы никогда не слышали

Огромная территория превращает всю Россию в один большой заповедный край. Помимо всех известных достопримечательностей, здесь есть десятки таких заповедных мест, о которых слышали лишь немногие. Сегодня мы расскажем вам чуть больше об этой России. В наш список неизведанных заповедников попали только самые лучшие достопримечательности — а в некоторые из мест до сих пор не ступала нога человека.
Столбы выветривания, Республика Коми
Семь столбов, возвышающихся на плато, посреди полного нигде. Высота самого большого — целых 34 метра. Особо романтичные натуры приписывают виду отдельных столбов животные формы, на самом же деле силуэты скал меняются в зависимости от точки обзора. Столбы выветривания — это остатки некогда величественных гор, поддавшихся силе ветра.
Озеро Эльтон, Волгоградская область
Площадь этого странного озера — 150 квадратных километров. А глубина не превышает 10 сантиметров летом и 70 зимой. За это некоторые особо неромантичные особы называют его «великой соленой лужей». На озеро приезжают лечиться и любоваться причудливыми соляными пейзажами, которые создает здесь сама природа.
Куршская коса, Калининградская область
Именно здесь, на этой огромной полосе песка находится знаменитый «танцующий лес» с необычно изогнутыми деревьями. На Куршской косе, расположенной у балтийского побережья России, обитают несколько видов редких животных, тут можно увидеть свободно разгуливающих кабанов и косуль. Здесь же останавливаются летящие на зимовку птицы, что привлекает на косу орнитологов со всего мира. Куршская коса выглядит огромной саблей, рубящей массу воды Балтийского моря на две неравные части.
Ленские столбы, Республика Саха
Вдоль правого берега великой Лены грозными утесами возвышаются знаменитые Ленские столбы. Они появились в результате длительного воздействия ветра на некогда неприступные каменные утесы. В этих диких местах нет ни одного поселения, что вкупе с необычными видами вызывает у многих туристов некие мистические переживания. Этот уникальный памятник занесен во всемирный реестр ЮНЕСКО.
Мультинские озера, Республика Алтай
Эта группа озер, расположенных каскадом друг над другом. Алтайские горы и без них прекрасное дикое место, но озера добавляют им некоего нового шарма. Здесь встречаются самые редкие виды растений, которых не найти больше нигде в мире. Туристы же едут сюда за невероятными видами, которые открываются с берегов каждого из озер.
Долина гейзеров, Камчатка
Одно из самых крупных гейзерных полей мира расположено на Камчатке. Добраться сюда очень непросто, однако путешествие явно стоит затраченных на него сил и денег. Попасть в саму Долину гейзеров у вас не получится: на территории действует жесткий заповедный режим. Но существует и другой способ посмотреть на легендарное место — вертолетная экскурсия.
Кунгурская ледяная пещера, Пермский край
Протяженность этой крупнейшей в Европе карстовой пещеры — 5700 метров. Туристам же позволено забираться на полуторакилометровую глубину: дальнейшее путешествие уже опасно для жизни. Внутри пещеры расположено более 70 озер, что добавляет месту мистической ауры.
Ординская подводная пещера, Пермский край
Кейв-дайверы всего мира собираются для посещения Ординской подводной пещеры. Это один из самых интересных и самых опасных спотов для погружения: многочисленные тупиковые отрезки и туннели длиной в несколько километров, масса еще неизведанных ходов. Кому попало сюда погружаться, конечно же, не разрешат. Но если вы опытный кейв-дайвер, то посещение Ординской пещеры вам однозначно рекомендовано.
Кинзелюкский водопад, Красноярский край
Огромный водопад обрушивается со склонов гор массой серо-стального цвета воды. 330 метров делают Кинзелюкский водопад одним из самых высоких в Европе. Именно про него Фридрик Штауцер, австрийский путешественник, писал: «Издалека полотно водопада выглядит осколком пасмурного неба, вдруг прорезавшегося прямо из склона горы. Спуститься по его водам вниз стало бы увлекательнейшим приключением в жизни каждого мужчины».
Гора Белуха, Алтай
Эта гора — высочайшая точка Горного Алтая. Здесь расположено множество ледников, из-за чего рискнуть подняться на гору могут только самые опытные альпинисты.
