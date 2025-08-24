5 самых популярных заблуждений о культовой «зоне комфорта», к которой все стремятся

В наши дни почти у всех есть психолог. И очень много разговоров о зоне комфорта. А ещё современное поколение молодых людей считает, что зона комфорта – это то, что должно быть у каждого и что нельзя забирать. Иными словами, за культовую зону комфорта начинают держаться синими пальцами. А она вообще нужна?
1. «Зона комфорта формируется раз и навсегда»
Максимально изгнав из своей жизни все раздражители и деструктивные механизмы и достигнув душевного равновесия, вы решили, что это идеальная модель жизни на ближайшие пятьдесят лет? Увы, нет. Во-первых, это так же невозможно, как после генеральной уборки нажать на клавишу «save». Каждый день жизнь будет подбрасывать новые ситуации-раздражители, новые знакомства и профессиональные задачи, решение которых неизбежно приведёт к переосмыслению жизненных принципов, к компромиссам с самим собой. Например, частью обретённой «зоны комфорта» является режим сна «ложиться спать не позже полуночи». Если вам нужно выполнить срочную работу (от которой невозможно отказаться без последствий или которая принесёт дополнительный доход), придётся на пару дней нарушить принцип и лечь за полночь. Как говорится, из двух зол выбрать меньше.
Во-вторых, кто сказал, что человек не меняется? Жизнь состоит из этапов, каждый из которых конечен. То, что сегодня для вас благо, позитивное новаторство, завтра может стать «тесным» и лишающим свободы выбора.
2. «Зона комфорта и счастье – это одно и то же»
А почему же тогда каждый коуч с пятью месяцами психологического образования рекомендует из этой самой зоны выйти, чтобы решить психологические проблемы и проработать триггеры? Нетушки, из счастья выйти нам бы никто не посоветовал. Это абсурд. Если нам спокойно и легко при определенных обстоятельствах – это не значит, что мы счастливы. Простой пример, отправляющий данный миф в нокаут: агорафобу комфортно не выходить из дома 5 лет. Это счастье? Конечно же, нет. Это – приговор.
3. «Найдя зону комфорта, ты начинаешь развиваться»
Нет! Всё очень просто на самом деле. Чтобы найти своё призвание, нужно быть не там, где привычно и покойно, а там, где нужно постоянно что-то преодолевать, чтобы через это самое преодоление наконец-то развиться как личность. Ваша покорная слуга поделится историей как раз на эту тему. Пять лет работы на рабской должности секретаря в университете с зарплатой, которой хватало только на абонемент в бассейн и один свитшот. Зато компания была приятная. А потом – внезапное сокращение ставок, под которую и попала… Невроз! Панические атаки! Подруга не унималась: «Ты классный препод английского, открывай свой малый бизнес как репетитор!» Сначала одна мысль навевала ужас и желание спрятаться под одеяло. Но потом – всё ж самозанятый репетитор в итоге. Развитие возможно только после выхода из зоны комфорта.
4. «Зона комфорта спасает от страха»
Да вы что?! Страх рождается в ситуации, когда находитесь вне зоны комфорта. А преодолеть страх можно только тогда, когда вы намеренно сталкиваете себя с ним лицом к лицу. Пример: если вы боитесь лифта, нужно ездить на нём. И постепенно страх уйдёт. Пребывать в зоне комфорта – равно подпитывать ваш страх.
5. «Когда мы в зоне комфорта, то у нас всё под контролем»
Интересный миф. Смотрите. Если мы совершаем некий выбор, то мы несём за него ответственность. Сложно с этим поспорить, верно? Но существует огромное количество внешних факторов, врывающихся в нашу жизнь, на которые мы повлиять совсем никак не можем. Иногда нам кажется, что для того, чтобы сохранить нашу якобы зону комфорта, мы должны стремиться к тотальному контролю всего и вся, а когда не получается, то результат всегда один – в нас зарождается пассивная агрессия. Которая выливается на всех вокруг. И даже на себя. А это уже новая проблема. Которая вообще-то никому не нужна.
