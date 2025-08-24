5 самых популярных заблуждений о культовой «зоне комфорта», к которой все стремятся

1. «Зона комфорта формируется раз и навсегда»

Побежали! / Фото: stylishbag.ru

2. «Зона комфорта и счастье – это одно и то же»

Ёлки-палки! / Фото: vk.vom

3. «Найдя зону комфорта, ты начинаешь развиваться»

От оно как, Михалыч! (с) / Фото: flyclipart.com

4. «Зона комфорта спасает от страха»

Как тут хорошо... / Фото: miridei.com

5. «Когда мы в зоне комфорта, то у нас всё под контролем»

Я капитан своего корабля, у меня всё под контролем! / Фото: foto-ram.ru