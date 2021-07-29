Совсем как в детстве: советский рецепт приготовления домашней сгущенки

Достаточно сложно будет отыскать человека, которому бы вообще не нравилось сгущённое молоко. Его можно есть с печеньем, батоном, добавлять в чай или кофе, а также использовать во время выпечки всяких вкусностей. Сегодня уже мало кто задумывается над тем, что во времена Советского Союза многие делали сгущенку своими руками. Что ж, похоже пришло время вспомнить, как готовится вкуснейшее лакомство из детства.
Готовим ингридиенты. /Фото: news.milkbranch.ru.
А вам в детстве мама или бабушка готовили самодельную сгущенку? Даже если нет, то теперь можно попробовать сделать данное лакомство самостоятельно. Благо, рецепт и процедура приготовления «кустарной сгущенки» совсем простые. Более того, сделать молоко можно примерно за десять минут в гордом одиночестве на кухне. После чего все также коварно съесть! Ну, или можно поделиться со всеми домашними. Тут уж на свое усмотрение пускай поступает каждый, как знает. Теперь, что касается непосредственно рецепта.
Сварить сгущенку не сложно. /Фото: eda-land.ru.
Сначала нужно подготовить ингредиенты. Для варки сгущённого молока понадобится 180 грамм сахара, 200 миллилитров молока, 100 грамм сухого молока. При таком соотношении ингредиентов консистенция лакомства получается близкой к идеальной. Доказано многочисленными попытками сварить молоко! К слову, процедура варки займет всего 10 минут. Какова же процедура? Здесь все также очень просто.
Получится вкусно. /Фото: kto-chto-gde.ru.
Берем кастрюлю и высыпаем туда сахар. Добавляем сухое молоко. После этого берем венчик и основательно перемешиваем содержимое. Когда сделано и это, начинаем добавлять молоко. Льем очень осторожно и не спеша, основательно перемешиваем получающуюся субстанцию для того, чтобы не образовывались комочки. Вылив молоко, ставим кастрюлю с заготовкой на небольшой огонь и доводим до кипения. Во время варки молочную субстанцию нужно постоянно размешивать. Когда молоко закипит, нужно варить его еще около 10 минут (продолжая мешать!).
Вот собственно и все. Остается только дать сгущенке остыть и перелить получившийся продукт в чистую тару. Из перечисленных ингредиентов получится порядка 300 миллилитров сгущенки. Хранить ее нужно в холодильнике. Приятного аппетита!
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