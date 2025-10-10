Как в СССР придумали Хаммер с пушкой

Идея оснастить военный ГАЗ пушкой пришла одному из командиров Красной Армии прямо на поле боя. Он передал набросок конструкторам и те действительно сумели придумать аналог Хаммера с тяжелым орудием: на дороги войны выкатили противотанковый ГАЗ.



В основе тяжелой машины лежала простая идея — сделать колесную, а значит очень маневренную САУ.

Над наброском красноармейца работали конструкторы Горьковского автомобильного завода. Уже в недрах ОКБ было решено снабдить модель КСП-76 не только пушкой, но и броней. Основным предназначением КСП-76 было использование в качестве кочевого огневого средства. Выстрел и снова откат на новую позицию Броневой корпус сделали сварным из листов толщиной в 16,5 миллиметров. Всего в КСП-76 размещалось три человека экипажа: механик-водитель, командир -наводчик и заряжающий. На машину поставили тяжелую пушку ЗИС-3, которая могла обеспечивать до 15 выстрелов в минуту. По сравнению с гусеничными машинами новый «Хаммер с пушкой» отличался повышенной маневренностью. Но до ума его довели уже в конце 1944 года — к тому времени необходимость в САУ такого рода отпала. Удачная задумка так и не пошла в серию.