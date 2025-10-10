С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 580 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    от беспросветной нищеты и бедности в совдепии армию и снабжали всем самым дешёвым и малозатратным... савейский солдат...История перловки ...
  • Maxim
    Быстрее - засыпать в кипяток, промыть, залить холодной и варить как гречку, только чуть дольше, она - очень питательн...Почему перловка с...
  • Ингерман Ланская
    видимо у фантазёра этого бреда никогда собаки не было.... да и про японию он из своего носа наковырялЗачем Японцы став...

Как в СССР придумали Хаммер с пушкой

Идея оснастить военный ГАЗ пушкой пришла одному из командиров Красной Армии прямо на поле боя. Он передал набросок конструкторам и те действительно сумели придумать аналог Хаммера с тяжелым орудием: на дороги войны выкатили противотанковый ГАЗ. Как в СССР придумали Хаммер с пушкой

В основе тяжелой машины лежала простая идея — сделать колесную, а значит очень маневренную САУ.

Над наброском красноармейца работали конструкторы Горьковского автомобильного завода. Уже в недрах ОКБ было решено снабдить модель КСП-76 не только пушкой, но и броней. Как в СССР придумали Хаммер с пушкой Основным предназначением КСП-76 было использование в качестве кочевого огневого средства. Выстрел и снова откат на новую позицию Как в СССР придумали Хаммер с пушкой Броневой корпус сделали сварным из листов толщиной в 16,5 миллиметров. Всего в КСП-76 размещалось три человека экипажа: механик-водитель, командир-наводчик и заряжающий. На машину поставили тяжелую пушку ЗИС-3, которая могла обеспечивать до 15 выстрелов в минуту. По сравнению с гусеничными машинами новый «Хаммер с пушкой» отличался повышенной маневренностью. Но до ума его довели уже в конце 1944 года — к тому времени необходимость в САУ такого рода отпала. Удачная задумка так и не пошла в серию.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
Красная Армия
наверх