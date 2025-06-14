Как домохозяйки обманули всех: бизнес фальшивомонетчиц в 18 веке в США

1. Женщины нарушали закон из-за желания обеспеченной жизни!

Женщины сражались за свое благополучие, как они думали!

2. Почему в 18 веке в США в ходу были серебряные монеты?

Серебряные монеты, как оказалось, легко подделать!

3. Загадочные фальшивомонетчики, которых не мог поймать ни один шериф!

Никто не мог поймать загадочных фальшивомонетчиков!

4. Таинственный мужчина, которого так и не поймали!

Загадочный мужчина предлагает «выгодный» бизнес!

5. Фальшивые монеты сдавали лишь женщины!

Женщин казнили, а мужчина так и не был найден!