Простые способы очистить воду

Без воды далеко не уйдешь — и в городе, и в условиях дикой природы. Но, если в первом случае, проблема решается обычным походом в ближайший магазин, то второй выглядит гораздо сложнее. Конечно, если вы не в пустыне — вода найдется наверняка. Но можно ли ее пить?







Не стоит. По крайней мере, не попытавшись очистить воду, хотя бы от внешних примесей. Понятное дело, химически загрязненную воду в полевых условиях вам не спасти, а вот получить вполне приемлемую жидкость из сомнительной чистоты ручейка — вполне. Сегодня мы расскажем вам о целых семи простейших способах очищения воды, с каждым из которых сможет справиться даже ребенок.







Кипячение

Камень

Солнце

Йод

Фильтр

Своими руками

Соль