С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАРЯГ РУС
    А шоб не был таким довольным.Для чего сыпать л...
  • Evgeni Velesik
    Деньги были на обед в столовых СССР у каждого! Электричество стоило 2 копейки килловат! Проезд в общественном транспо...Почему в хрущёвка...
  • андрей картаев
    Так и тянет написать все, болезни от нервов только сифилис от удовольствия ,это можно сказать вывод этой статьи.Вещи в доме, кото...

Х-самолеты: 70 лет под грифом «секретно»

О самолетах этой серии ходило множество слухов, а радио, телевидение и пресса только подливали масла в огонь, так что, увидев какой-нибудь из этих аппаратов в воздухе, обыватели часто принимали их за НЛО. В сущности, так оно и было: о машинах, находившихся на грани концептуальных идей и современных технологий досконально знала лишь горстка посвященных.



Первые опытные образцы начали конструировать еще в середине 1940-х годов и с тех пор самолеты, обозначавшиеся символом «Х» стали сначала частью американской истории авиации, а затем и мировой. От первого самолета, преодолевшего звуковой барьер до орбитальной летающей станции – Х-самолеты вот уже почти 70 лет захватывают воображение любителей авиации.

Х-самолеты: 70 лет под грифом «секретно»

Х-1. 1946 год


Вскоре после окончания Второй мировой войны, Bell Aircraft вместе с ВВС США и Национальным консультативным комитетом по аэронавтике (предшественником НАСА) набрались решимости преодолеть звуковой барьер. Bell X-1 стал самолетом, которому это удалось на 50-ом вылете 14 октября 1947 года. Х-1Е – четвертая модификация – поставил рекорд скорости 3 марта 1958 года, развив ее до 1643 км/час.

Х-самолеты: 70 лет под грифом «секретно»

Х-11 и Х-12. 1957 и 1958 гг.


Х-11 и Х-12 были скорее первыми межконтинентальными баллистическими ракетами, а не самолетами. Они послужили основой для создания семейства космических ракет-носителей Атлас, которые имеют обширную историю запусков, начинающуюся с первого американского орбитального полета Джона Гленна 20 февраля 1962 года.

Х-самолеты: 70 лет под грифом «секретно»

Х-15. 1958 год


Первый в истории пилотируемый гиперзвуковой летательный аппарат-самолет, совершивший суборбитальный космический полет.
В 1961 году летчик-испытатель Джо Уокер достиг высоты 108 километров – этого хватило, чтобы его причислили к астронавтам. Х-15 до сих пор держит рекорд скорости: в 1967 году летчик Пит Найт разогнал самолет до 7,273 км/час, и никому еще даже близко не удалось подобраться к этой цифре.

Х-самолеты: 70 лет под грифом «секретно»

Х-25. 1955 год


Одноместный вертолет, также известный как Бенсен-8, был разработан русским эмигрантом Игорем Бенсеном. Изначально, созданный им автожир не предназначался для военных целей, а широкую известность получил благодаря тому, что безмоторным летательным аппаратом можно было пользоваться без получения лицензии пилота. К тому же, это было простой и дешевый способ самостоятельно обучиться пилотированию. ВВС США приспособили автожир под свои нужды для спасения сбитых летчиков. Впрочем, хотя программа по использованию Х-25 была начата в 1955 году, состоялось только два испытательных полета, затем проект прикрыли.

Х-самолеты: 70 лет под грифом «секретно»

Х-29. 1984 год


Посмотрите на Х-29, и вы сразу заметите, что не так с этим самолетом: его стреловидные крылья развернуты в обратную сторону. Такая конструкция должна была уменьшить лобовое сопротивление, однако увеличение статической неустойчивости привело к тому, что самолет мог летать только под контролем системы компьютерного управления полетом «Fly-by-wire». Х-29 стал одним из последних самолетов, над которыми экспериментировали с крыльями обратной стреловидности.

Х-самолеты: 70 лет под грифом «секретно»

Х-37. 2006 год


Х-37 очень полюбился сторонникам теории заговора, которые верят, что этот экспериментальный беспилотный орбитальный самолет является устройством для контроля над все и вся или оружием массового поражения. На самом деле назначение Orbital Test Vehicle (OTV) или орбитальной летающей станции неизвестно, но предполагается, что она создана для испытания технологий для будущего космического перехватчика, который будет сканировать космические объекты и, если это понадобится, устранять их кинетическим воздействием. 20 мая 2015 года аппарат Х-37В (OTV-4) был запущен с помощью ракеты-носителя «Атлас-5». ВВС США утверждают, что проводят испытания нового ионного двигателя, а НАСА проверяет воздействие среды на материалы в космосе.

Х-самолеты: 70 лет под грифом «секретно»

Х-47. 2011 год


С 2011 года дроны используются не только для наблюдений. X-47 Pegasus (англ. «Пегас») – боевой беспилотный летательный аппарат (немного похожий на НЛО) совершал взлеты и посадки на авианосец наравне со своими большими и грозными братьями. По сути Х-47 – это концептуальная модель, цель которой выявить все возможные проблемы, связанные с использованием дронов военно-морским флотом.

©



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)



Ссылка на первоисточник
наверх