Х-самолеты: 70 лет под грифом «секретно»

О самолетах этой серии ходило множество слухов, а радио, телевидение и пресса только подливали масла в огонь, так что, увидев какой-нибудь из этих аппаратов в воздухе, обыватели часто принимали их за НЛО. В сущности, так оно и было: о машинах, находившихся на грани концептуальных идей и современных технологий досконально знала лишь горстка посвященных.

Х-1. 1946 год

Х-11 и Х-12. 1957 и 1958 гг.

Х-15. 1958 год

Х-25. 1955 год

Х-29. 1984 год

Х-37. 2006 год

Х-47. 2011 год