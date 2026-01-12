Х-самолеты: 70 лет под грифом «секретно»

О самолетах этой серии ходило множество слухов, а радио, телевидение и пресса только подливали масла в огонь, так что, увидев какой-нибудь из этих аппаратов в воздухе, обыватели часто принимали их за НЛО. В сущности, так оно и было: о машинах, находившихся на грани концептуальных идей и современных технологий досконально знала лишь горстка посвященных.
Первые опытные образцы начали конструировать еще в середине 1940-х годов и с тех пор самолеты, обозначавшиеся символом «Х» стали сначала частью американской истории авиации, а затем и мировой. От первого самолета, преодолевшего звуковой барьер до орбитальной летающей станции – Х-самолеты вот уже почти 70 лет захватывают воображение любителей авиации.
Х-1. 1946 год
Вскоре после окончания Второй мировой войны, Bell Aircraft вместе с ВВС США и Национальным консультативным комитетом по аэронавтике (предшественником НАСА) набрались решимости преодолеть звуковой барьер. Bell X-1 стал самолетом, которому это удалось на 50-ом вылете 14 октября 1947 года. Х-1Е – четвертая модификация – поставил рекорд скорости 3 марта 1958 года, развив ее до 1643 км/час.
Х-11 и Х-12. 1957 и 1958 гг.
Х-11 и Х-12 были скорее первыми межконтинентальными баллистическими ракетами, а не самолетами. Они послужили основой для создания семейства космических ракет-носителей Атлас, которые имеют обширную историю запусков, начинающуюся с первого американского орбитального полета Джона Гленна 20 февраля 1962 года.
Х-15. 1958 год
Первый в истории пилотируемый гиперзвуковой летательный аппарат-самолет, совершивший суборбитальный космический полет.
Х-25. 1955 год
Одноместный вертолет, также известный как Бенсен-8, был разработан русским эмигрантом Игорем Бенсеном. Изначально, созданный им автожир не предназначался для военных целей, а широкую известность получил благодаря тому, что безмоторным летательным аппаратом можно было пользоваться без получения лицензии пилота. К тому же, это было простой и дешевый способ самостоятельно обучиться пилотированию. ВВС США приспособили автожир под свои нужды для спасения сбитых летчиков. Впрочем, хотя программа по использованию Х-25 была начата в 1955 году, состоялось только два испытательных полета, затем проект прикрыли.
Х-29. 1984 год
Посмотрите на Х-29, и вы сразу заметите, что не так с этим самолетом: его стреловидные крылья развернуты в обратную сторону. Такая конструкция должна была уменьшить лобовое сопротивление, однако увеличение статической неустойчивости привело к тому, что самолет мог летать только под контролем системы компьютерного управления полетом «Fly-by-wire». Х-29 стал одним из последних самолетов, над которыми экспериментировали с крыльями обратной стреловидности.
Х-37. 2006 год
Х-37 очень полюбился сторонникам теории заговора, которые верят, что этот экспериментальный беспилотный орбитальный самолет является устройством для контроля над все и вся или оружием массового поражения. На самом деле назначение Orbital Test Vehicle (OTV) или орбитальной летающей станции неизвестно, но предполагается, что она создана для испытания технологий для будущего космического перехватчика, который будет сканировать космические объекты и, если это понадобится, устранять их кинетическим воздействием. 20 мая 2015 года аппарат Х-37В (OTV-4) был запущен с помощью ракеты-носителя «Атлас-5». ВВС США утверждают, что проводят испытания нового ионного двигателя, а НАСА проверяет воздействие среды на материалы в космосе.
Х-47. 2011 год
С 2011 года дроны используются не только для наблюдений. X-47 Pegasus (англ. «Пегас») – боевой беспилотный летательный аппарат (немного похожий на НЛО) совершал взлеты и посадки на авианосец наравне со своими большими и грозными братьями. По сути Х-47 – это концептуальная модель, цель которой выявить все возможные проблемы, связанные с использованием дронов военно-морским флотом.
