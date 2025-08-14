С нами не соску...
Почему у многих врачей такой неразборчивый подчерк



Они такие были разные: как черное и белое, как день и ночь, как добро и зло, как врачи и каллиграфия. Собственно, врачи и подчерк… Приходилось ли честным гражданам когда-нибудь задумываться над тем, почему у врачей подчерк настолько плохой? Нет, конечно, врачи с хорошим подчерком бывают. Но встретить такого – это как найти ничейный кошелек на улице и при этом не попасться на розыгрыш.


Ну и что здесь написано? |Фото: otvet.mail.ru.

Сегодня в школе красивому подчерку практически не учат. Однако, в советское время, да и еще в 1990-е годы было иначе. Со школьной скамьи детей пытались приучать писать красиво. Для этого даже были специальные занятия или по крайней мере выделенное на уроках языка время. Были и тетради-прописи, где цветы жизни должны были целыми абзацами старательно выводить одну и ту же букву. Однако, даже в те времена это никак не спасало тех, кто решил пойти стезей медицинского работника в своей жизни. В чем же дело?
Студенты медики пишут очень много. |Фото: medrussia.org.

На самом деле все достаточно банально. В первую очередь подчерк портится у людей тогда, когда им приходится много писать. С этим явлением сталкивается уже большинство студентов, вынужденных вести конспекты. У медицинских работников подчерк очень портится еще во время учебы в училищах или университетах, так как в силу специфики получаемой профессии им приходится писать не просто много, а очень-очень много. Медицинские специальности традиционно считаются одними из самых сложных на минимальные знания.
Врачи вынуждены много писать. |Фото: potokmedia.ru.

После окончания учебы ситуация для большинства врачей только ухудшается.
Писать приходится все так же много. А когда писать нужно много, то человек невольно будет каждый раз все больше и больше упрощать собственные движения рукой в целях экономии времени и сил.

Взять хотя бы человека, который попадает на должность участкового: за 10-15 минут ему нужно осмотреть и опросить пациента, изучить карточку, записать диагноз, выписать рецепт, выписать рекомендации, заполнить карточку. При этом людей на прием к врачу приходит каждый день огромное множество. Просто попытайтесь вспомнить, когда последний раз попадали в кабинет без очереди!
Сегодня проблема уходит в прошлое. ¦Фото: stomatologclub.ru.

Есть во всем этом и психологический момент. Занимаясь одним и тем же каждый день, постепенно человек эмоционально выгорает. Растет степень безразличия и отчуждения. Происходит подобное не только с врачами, но и в любыми другими специалистами. Разница только в том, что из-за высокого уровня ответственности и высоких нагрузок у врачей данная проблема развивается намного быстрее. Впрочем сегодня проблема плохого врачебного подчерка постепенно уходит в прошлое, так как вся «бюрократия» поликлиник все больше переходит в цифровой вид.

