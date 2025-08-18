Факты, в которых Голливуд лжет нам о пиратах

От «Пиратов Карибского моря» до «Острова сокровищ» и других фильмов, голубой экран многому нас научил о пиратах. Но сценаристы этих фильмов не могли устоять от соблазна добавить немного творческой фантазии. Вот десять фактов, которые, как вам кажется, вы знаете о пиратах, но которые, на самом деле, в Голливуде слегка подправили, изменили или заменили откровенной ложью.
10. Пираты были преступниками
Пират - это тот, кто использует море как сцену для грабежа. Этот термин охватывает целый ряд видов деятельности, начиная от набегов на побережье или нападения викингов до захвата судов сомалийскими пиратами. Но большинство людей думают о пиратах Карибского бассейна, которые совершали свои набеги между 1650 и 1720 годами, в период, известный как Золотой век пиратства. Действие диснеевских фильмов «Пираты Карибского моря» происходит в конце этого периода. Но существовала и форма легального пиратства. Любой, у кого был корабль (или возможность получить на него заем), мог обратиться в правительство за Каперским свидетельством. По сути, это была лицензия на пиратство. В то время по Карибскому морю Испания перевозила большое количество золота и серебра. Франция и Англия чрезвычайно ревниво относились ко всем этим сокровищам, поэтому они были счастливы выписать такую лицензию любому, кто хотел украсть сокровища, но при условии, что один процент добычи шел правительству. Историки считают, что Золотой век пиратства закончился потому, что Испания перестала перевозить сокровища по Карибскому морю, в результате чего Франция и Великобритания перестали выписывать Каперские свидетельства и занялись разгоном всех незаконных пиратов, которые досаждали их колониям.
9. Пираты – это благородные антигерои
Фото: listverse.com Пираты не были любителями насилия, поэтому нежелание Джека Воробья встретиться лицом к лицу со своими противниками исторически верно. Корабль и хорошая команда стоили недешево, так что в интересах пирата было не нанести вреда ни тому, ни другому. Их целью было убедить другой корабль сдаться без кровопролития. Однако лучший способ для этого был поддерживать имидж ужасных и жестоких, чтобы никто даже мысли не имел им противостоять. Чтобы убедить других людей отдать им свои богатства, пираты шли на многое. Есть рассказы о том, как людей подвешивали за руки, избивали саблями, отрезали пальцы один за другим и вставляли в веки горящие спички. Это образ сработал. Пиратов считали настолько страшными, что многие корабли предпочитали сдаться, чтобы избежать насилия. Несмотря на то, что в современных средствах массовой информации пираты выглядят устрашающе, они все равно не такие ужасные, какими были в реальной жизни.
8. Пираты говорили «Тысяча чертей!» и «Разрази меня гром!»
Фото: listverse.com У пиратов не было особой манеры разговаривать. Это были обычные моряки, часто прибывшие с работы на торговых судах или с других парусных судов. Если бы они создали свою собственную манеру разговора, то стали бы открытой мишенью для охотников за пиратами и для любого, кто готов был их сдать правительству. Выражения, приписываемые пиратам – это результат более поздней драматизации. Лайонел Бэрримор (Lionel Barrymore) добавил такие фразы для своего персонажа, когда снимался в роли Билли Бонса в версии «Острова сокровищ» 1934 года. Английский актер Роберт Ньютон использовал эти восклицания, играя роль Длинного Джона Сильвера в очень популярной версии «Острова сокровища» 1950 года. Ньютону позволили говорить со специфическим западным акцентом, который он перенес на свои более поздние роли Черной Бороды в фильме «Пират Черная Борода» и др. Его манера говорить сформировала определенный образ пирата, добавив определенные словечки в их лексикон. Эта вымышленная пиратская речь настолько популярна, что двое друзей из Орегона назначили 19 сентября Международным днем «Говори как пират». Эту дату выбрали потому, что в этот день родилась бывшая жена одного из друзей.
7. Пираты закапывали свои сокровища
Фото: listverse.com У настоящих пиратов не было причин зарывать свои сокровища. Добычу с вражеских кораблей тут же делили между членами экипажа в соответствии с их рангом. Добычей могло быть золото и серебро, но это могли быть также ткани, какао и специи. Как только пираты получали свою часть награбленного, они быстро ее тратили. Пираты не видели необходимости в сберегательном счете. Это была опасная, потенциально преступная работа, поэтому тратить нужно было все и сразу. Есть несколько примечательных исключений. Английский пират сэр Фрэнсис Дрейк зарыл несколько тонн золота и серебра вдоль Панамского побережья, чтобы спрятать их от испанцев, но вскоре он и его команда их нашли. Капитан Кидд (Kidd) также закопал клад на Лонг-Айленде, когда бежал от британской Короны, но не смог вернуться, потому что его арестовали. Вскоре клад нашли и использовали как доказательство против него на суде. По сей день кладоискатели вдохновлены слухами о том, что в других местах остались закопанные этим пиратом клады. Точно так же пираты не делали карт для поиска сокровищ. Было бы крайне неудобно иметь листок бумаги, позволявший любому выкопать из земли их сбережения. Этот миф популяризировал фильм «Остров сокровищ», где также появилась идея, что в нужном месте стоит крестик.
6. Пираты давали «Черную метку»
Фото: listverse.com Черную метку придумал Роберт Льюис Стивенсон в своем романе «Остров сокровищ». В книге пирату, признанному виновным, вручают кусок бумаги с черным пятном. Получив его, пират позже получает по заслугам – это может быть все, что угодно, от отстранения от руководства до смерти. В «Пиратах Карибского моря: Сундук мертвеца» черная метка - это отметина, которую носят все, кто обязан служить Дэви Джонсу. В наказание Кракен выслеживает тех, кто носит эту метку. Аналогичная концепция черной метки используется в пиратском эпизоде «Доктора Кто». Несмотря на свою популярность в художественной литературе, пираты не использовали черную метку. Если они хотели свергнуть лидера, они свергали его. Предупреждение кого-либо о том, что вы хотите его убить, только дает ему шанс сбежать. У пиратов не было необходимости в дополнительных острых ощущениях, которые добавили в историю вроде «Острова сокровищ».
5. Пираты ходили по доске
Фото: listverse.com Первым писателем, заставившим своих героев ходить по доске, был Даниэль Дефо, прославивший Робинзона Крузо. В его книге «Всеобщая история пиратства», опубликованной в 1724 году, рассказывается о том, как пираты выставляют доску и предлагают своим пленникам пройтись по ней, если хотят поплавать. Позже «прогулку по доске» включили в фильмы «Остров Сокровищ», «Питер Пэн», «Монти Пайтон», «Пираты Карибского моря» и даже «Звездные войны: Возвращение джедая». Однако нет никаких исторических доказательств того, что пираты заставляли своих пленников ходить по доске. Однако они любили такие ужасные наказания, как порка, высадка на берег и прямое убийство. Если им хотелось кого-то утопить, они без всякой театральности выбрасывали его за борт. Самое раннее историческое упоминание о прогулках по доске исходит не от пирата, а от помощника хирурга, который давал показания перед Палатой общин. Он описал, как офицеры невольничьего корабля обсуждали, стоит ли заставлять рабов ходить по доске, чтобы сэкономить на еде.
4. Пираты носили наглазники
Фото: listverse.com Почти нет исторических свидетельств того, что пираты носили наглазники. Единственным пиратом, который носил наглазник, был знаменитый Рахма ибн Джабир аль-Джалахима (Rahmah ibn Jabir al-Jalahimah), потерявший глаз в бою. Он стал известен как один из самых страшных пиратов Персидского залива. Есть теория, что пираты носили наглазники не для того, чтобы прикрыть отсутствующий глаз, а для того, чтобы один глаз был приспособлен к темноте и готов к бою под палубой. Поскольку человеческому глазу требуется около 25 минут, чтобы приспособиться к переходу от яркого солнечного света к полной темноте, один глаз, адаптированный к темноте, является значительным преимуществом в борьбе с противниками под палубой корабля. «Разрушители мифов» дали этой теории оценку «правдоподобно». Однако, похоже, что эта теория появилась в 1930-х годах, когда Соединенные Штаты рассматривали ее как потенциально возможную военную тактику. В военно-морском справочнике 1939 года говорится: «Адаптация к темноте одного глаза не зависит от адаптации к темноте другого глаза. Этим можно воспользоваться, наложив повязку на один глаз». В тексте 1934 года эту повязку называют «пиратской накладкой».
3. Над пиратскими кораблями развивался «Веселый Роджер»
Фото: listverse.com «Веселый Роджер», где на черном фоне красуются череп и кости, повсеместно признан пиратским флагом. Его использовали «Черный Сэм» Беллами, Эдвард Ингленд и Эдвард «Черная Борода» Тич. Но у пиратов не было централизованной власти, поэтому на каждом корабле мог быть собственный «Веселый Роджер». Некоторые команды считали, что череп и скрещенные кости – это минимализм, и решили изобразить скелет целиком. Другие добавляли песочные часы, которые бы напоминали жертвам, что у них заканчивается время. Использовались также фигуры, пронзающие сердце. Уолтер Кеннеди (Walter Kennedy) не мог решить, какие символы использовать, поэтому он добавил на свой флаг череп и скрещенные кости, а также обнаженного человека, держащего меч и песочные часы. Пираты не поднимали свой флаг до тех пор, пока не оказывались как можно ближе к цели. Они надеялись, что у команды корабля будет достаточно времени, чтобы запаниковать и сдаться. Таким образом, пираты получали полный сокровищ корабль, без необходимости что-либо предпринимать, кроме поднятия пиратского флага.
2. Пиратские корабли были огромными
Фото: listverse.com Стандартное изображение пиратского корабля – это большой трехмачтовый галеон с рядами пушек. Хотя такие корабли были популярными в Королевском флоте, пираты не были их поклонниками. Галеоны были большими и уходили глубоко под ватерлинию, что было неудобно для банды преступников, которым нужно было быстро скрыться. Пираты предпочитали небольшие одномачтовые баркасы, которые при необходимости могли входить, выходить и прятаться на мелководье. Причина, по которой маленькие баркасы не засели в общественном сознании, заключается в том, что их трудно снимать. Большие корабли визуально больше впечатляют, особенно если пираты должны выглядеть устрашающе. Кроме того, проще упаковать все необходимое оборудование для съемок на большой корабль, чем втискивать его в маленький. Также это дает актерам больше пространства для игры, так почему бы не взять самый большой пиратский корабль?
1. Пираты были белокожими
Фото: listverse.com В современных фильмах «Пираты Карибского моря» это заблуждение попытались исправить, но факт остается фактом: на протяжении всей истории пиратского кино почти всех пиратов играли белые актеры. При создании фильмов «Остров сокровищ» и «Питер Пэн» не интересовались исторической достоверностью. Но это было не так. В поисках сокровищ пираты регулярно совершали набеги на невольничьи суда и часто предлагали рабам свободу в обмен на то, что те присоединятся к пиратской команде. На некоторых пиратских кораблях более четверти экипажа были освобожденными рабами. Пиратские корабли также были одним из немногих мест, где черные американцы могли получить власть. У капитана Кидда был черный квартирмейстер, а у Черной Бороды, как известно, вся команда состояла в основном из черных. Поскольку пираты были прежде всего моряками, они представляли собой смесь разных национальностей и рас. Пиратские корабли были редкой возможностью для людей разных рас и культур стать единой командой и разделить добычу.
