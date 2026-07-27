Если пончик, то с дырочкой: как за знакомыми нам вещами закрепилась конкретная форма



У многих общепринятых форм знакомых предметов есть объяснения. /Фото: ndtv.com, chowhound.com У многих общепринятых форм знакомых предметов есть объяснения. /Фото: ndtv.com, chowhound.com

Наш мир живёт по стандартам, как известным, так и негласным. Так, многие вещи в любой точке мира будут одного размера или цвета. А есть ещё один негласный стандарт, которым оказалась форма: от круглой мелочи в кошельке до дырочки в пончиках - у целой массы предметов есть причина, почему они выглядят именно так. Наш мир живёт по стандартам, как известным, так и негласным. Так, многие вещи в любой точке мира будут одного размера или цвета. А есть ещё один негласный стандарт, которым оказалась форма: от круглой мелочи в кошельке до дырочки в пончиках - у целой массы предметов есть причина, почему они выглядят именно так.

1. Сахар-рафинад



Рафинад стал кубическим после долгих мучений с другой формой. /Фото: milkglasshome.com Рафинад стал кубическим после долгих мучений с другой формой. /Фото: milkglasshome.com

Вряд ли кто-то задумывался, почему рафинад имеет именно кубическую форму, а ведь к этому шли очень долго. В истории сахар изначально продавали в пологих конусах, которые известны как голова. От них приходилось молотками отламывать кусочки, а потом класть в чай, или растирать до гранул пестиком в ступке. А в середине позапрошлого века жена владельца сахарного завода в очередной раз порезалась об острый угол отколовшегося куска сахара и пожаловалась мужу. Тот и придумал, как с помощью специального пресса создавать рафинад в кубиках, который по размеру хорошо помещался чашку, и его можно было безопасно и без проблем взять в руки или ложкой.

2. Иллюминатор самолёта



Округлённый иллюминатор самолёта появился из соображений безопасности. /Фото: ndtv.com Округлённый иллюминатор самолёта появился из соображений безопасности. /Фото: ndtv.com

Все знают, что окна самолётов имеют округлую форму, но она оказалась результатом проб и ошибок. Первые гражданские лайнеры по традиции пытались вставить прямоугольные, или квадратные. Однако закончилось это плохо - несколькими авиакатастрофами. Причиной была разгерметизация из-за того, что в углах окна не выдерживали нагрузки и перепады давления.

3. Телевизор



Форма дисплея телевизора - результат конструктивных особенностей. /Фото: listverse.com Форма дисплея телевизора - результат конструктивных особенностей. /Фото: listverse.com

Это сегодняшние телевизоры всегда будут прямоугольной формой, во многом для адекватной адаптации фильмов, проецируемых на прямоугольные экраны. А ведь вначале они были совсем другие, круглые. Впрочем, и на то была причина - округлённые экраны приходилось делать из-за содержания в их конструкции круглых электронно-лучевых трубок, и в таком виде готовые гаджеты было банально дешевле производить. А по мере развития технологического прогресса экраны сначала стали более прямоугольными, но со скруглёнными краями, а затем - полностью прямоугольными, особенно с приходом жидкокристаллических и светодиодных дисплеев.

4. Пончик



Масса версий, почему пончик круглый и с отверстием посередине. /Фото: chowhound.com Масса версий, почему пончик круглый и с отверстием посередине. /Фото: chowhound.com

Настоящий пончик просто невозможно представить без отверстия посередине, но вот о его происхождении, как и о самой форме кольца, споры идут до сих пор. Версий существует множество, однако самой правдоподобной считается та, которая гласит, что форму придумал моряк Хансон Грегори. В одном из поздних интервью он сказал, что он придумал пончик в форме кольца в 1858 году в качестве решения проблемы ранее известных вариантов, закрученных или ромбовидных лепешек. Дело в то, что они далеко не всегда пропекались до конца внутри как раз из-за своей формы, и проделав отверстие в середине теста перед жаркой, Грегори позволил пончику пропекаться полноценно.

5. Любовь



Любовный символизм берёт начало ещё в античную эпоху. /Фото: pinterest.com Любовный символизм берёт начало ещё в античную эпоху. /Фото: pinterest.com

Справедливости ради, тут стоит говорить сразу о двух символических явлениях - любовь изображается в форме сердца, а знак сердца при этом не особо похож на реальный человеческий орган. Историки считают, что источник такого символизма лежит в ассоциации античных людей цветка вымершего ныне растения сильфий с любовными отношениями. Дело в том, что у этого растения коробочка имела ту самую форму, что мы олицетворяем с сердцем и любовью и использовался римлянами и греками до них как противозачаточное средство. В итоге эта семенная коробочка и стала универсальным обозначением как интима, так и любви в частности.

6. Монета



Монетки не просто так имеют круглую форму. /Фото: marketplace.org Монетки не просто так имеют круглую форму. /Фото: marketplace.org

На самом деле самые древние монеты отличались различной формой - одни азиатские чего стоят, которые были либо прямоугольными, либо с отверстиями посередине. И всё-таки, традиционной была и осталась круглая монета, которую популяризовали древние римляне, причём по весьма важной причине. Оказывается, они так боролись с мошенничеством: по информации редакции novate.ru, в попытке заработать люди отламывали кусочки от монет другой формы, чтобы обзавестись лишним объёмом ценных металлов. А вот от круглых монет провести «откалывание» незаметно было просто нереально. К тому же, их было легче изготавливать, поэтому, даже когда в будущие эпохи бороться с аферистами не нужно было, круглая форма осталась актуальной.