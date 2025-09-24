С нами не соску...
Оптические иллюзии в разных странах

Почему мы так любим оптические иллюзии? Быть может, на подсознательном уровне нам нравится обманывать себя? Многие получают массу удовольствия от таких обманывающих зрение картин и скульптур, а кроме того, это отличный источник для создания незабываемых фотографий! В любом случае оптические иллюзии стоят того, чтобы уделить им время.

Давайте посмотрим на наиболее интересные из них. Оптические иллюзии в разных странах

Оптические иллюзии в разных странахЖенщина позирует перед 3D-картиной на выставке в Гуйяне, Китай. (Reuters photo) Оптические иллюзии в разных странах Охранник Королевской академии искусства осматривает заднюю сторону скульптуры австралийского мастера Рона Мюэка под названием «Маска II», даже не подозревая, как забавно это выглядит со стороны. (Reuters / David Moir) Оптические иллюзии в разных странах Парень прыгает в воды Днепра в Киеве. (Reuters / Konstantin Chernichkin) Оптические иллюзии в разных странах Зрители и солдаты наблюдают за матчем по крикету между Шри-Ланкой и Индией со стен форта, который стоит за территорией крикетного поля. (Reuters / Andrew Caballero-Reynolds) Оптические иллюзии в разных странах Симон Амман из Швейцарии и Мартин Кох из Австрии спускаются с трамплина после тренировок в Осло 1 марта 2011 года. (Reuters / Petr Josek) Оптические иллюзии в разных странах Шахид Африди из Пакистана возмущается, стоя перед Шиврани Чандерполом из команды Вест-Индии, в полуфинале по крикету в Дакке. (Reuters / Adnan Abidi) Оптические иллюзии в разных странах Немецкий уличный артист Йохан Лорбир во время своего выступления «Тарзан. Стоячий натюрморт» в Бильбао. (Reuters / Vincent West) Оптические иллюзии в разных странах Посетители Художественной галереи Окленда отражаются в зеркалах инсталляции Люка Пейре под названием «Окружающая среда 3». (Reuters / Stefan Wermuth) Оптические иллюзии в разных странах Художник Лиу Болин во время своей инсталляции с овощами на полках супермаркета в Пекине. (Reuters / China Daily) Оптические иллюзии в разных странах Актеры позируют со спортивными снарядами на крупнейшем в мире 3D-рисунке в Лондоне.
(Reuters / Paul Hackett) Оптические иллюзии в разных странах Снежные сугробы у Берлинской телебашни. (Reuters / Thomas Peter) Оптические иллюзии в разных странах Форвард команды «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон удачно забросил мяч в корзину, «потеряв голову». (Reuters / Bob Donnan) Оптические иллюзии в разных странах Эта семейка явно умеет позиhttp://funhere.ru/?p=13462ровать с 3D-картинами. Фото было сделано на выставке в Ханчжоу. (Reuters / Carlos Barria) Оптические иллюзии в разных странах Продолжая тему удачных отражений… Фото сделано на территории форума «Бирюса», на берегах Енисея в Красноярске. (Reuters / Ilya Naymushin) Оптические иллюзии в разных странах Сильвия Митева из Болгарии выступает с мячом на лондонской Олимпиаде. (Reuters / Marcelo Del Pozo) Оптические иллюзии в разных странах Координатор проекта «Леголенд» Стефан Бентиволио просто поправляет кое-какие детальки в игрушечном городке, установленном в отеле Сингапура. (Reuters / Edgar Su) Оптические иллюзии в разных странах Скульптуры Роберта Террьена в Центре современного искусства в Белфасте. (Reuters / Cathal McNaughton) Оптические иллюзии в разных странах Полная луна присоединилась к олимпийским кольцам под Тауэрским мостом в Лондоне. (Reuters / Luke MacGregor) Оптические иллюзии в разных странах Какая длинная собака в Грин-парке Лондона! (Reuters / Natasha-Marie Brown) Оптические иллюзии в разных странах Человекопес! Оптические иллюзии в разных странах Очень удачный рекламный плакат и затопленные улицы Будапешта после разлива реки Дунай. (Reuters / Laszlo Balogh) Оптические иллюзии в разных странах Француз Матьё Вальбуэна (справа) и бельгийцы Маруан Феллайни (слева) и Венсан Компани в очень удачном ракурсе во время матча в Брюсселе. (Reuters / Yves Herman) Оптические иллюзии в разных странах Мужчина держит руку идола бога-слона Ганеша во время церемонии погружения в озеро Хусейн Сагар на фестивале Ганеш Чатуртхи в городе Хайдарабад. (Reuters / Krishnendu Halder) Оптические иллюзии в разных странах Выставка оптических иллюзий в Санкт-Петербурге. Эта комната Эймса создана с расчетом на искаженную перспективу, чтобы сбить с толку ощущение масштаба у зрителя. (Reuters / Alexander Demianchuk) Оптические иллюзии в разных странах Девушки позируют на инсталляции аргентинского художника Леонардо Эрлиха под названием «Далстон Хаус» в Лондоне. Дом нарисован на земле, а над ним расположены зеркала, в которых и создается иллюзия, будто вы сидите на окне дома. (Reuters / Luke MacGregor) Оптические иллюзии в разных странах Оптические иллюзии в разных странах Радиоуправляемый самолет в виде супермена на фоне луны во время тестового полета в Сан-Диего. (Reuters / Mike Blake) Оптические иллюзии в разных странах Девятидневная самка жирафа Гера (впереди) проходит мимо двухдневного самца Гермеса в вольере зоопарка в Рапперсвиле, Швейцария. (Reuters / Christian Hartmann) Оптические иллюзии в разных странах Люди выходят из дверей картонного автомобиля во время уличного праздника в Мадриде. (Reuters / Susana Vera) Оптические иллюзии в разных странах Бен Франциско из команды «Филадельфия Филлис» после удара мячом в голову на бейсбольном матче в Филадельфии. (Reuters / Tim Shaffer)

источник


