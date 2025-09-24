Оптические иллюзии в разных странах

Почему мы так любим оптические иллюзии? Быть может, на подсознательном уровне нам нравится обманывать себя? Многие получают массу удовольствия от таких обманывающих зрение картин и скульптур, а кроме того, это отличный источник для создания незабываемых фотографий! В любом случае оптические иллюзии стоят того, чтобы уделить им время.

Давайте посмотрим на наиболее интересные из них . Женщина позирует перед 3D-картиной на выставке в Гуйяне, Китай. (Reuters photo)Охранник Королевской академии искусства осматривает заднюю сторону скульптуры австралийского мастера Рона Мюэка под названием «Маска II», даже не подозревая, как забавно это выглядит со стороны . (Reuters / David Moir) Парень прыгает в воды Днепра в Киеве. (Reuters / Konstantin Chernichkin)Зрители и солдаты наблюдают за матчем по крикету между Шри-Ланкой и Индией со стен форта, который стоит за территорией крикетного поля. (Reuters / Andrew Caballero-Reynolds) Симон Амман из Швейцарии и Мартин Кох из Австрии спускаются с трамплина после тренировок в Осло 1 марта 2011 года. (Reuters / Petr Josek)Шахид Африди из Пакистана возмущается, стоя перед Шиврани Чандерполом из команды Вест- Индии , в полуфинале по крикету в Дакке. (Reuters / Adnan Abidi)Немецкий уличный артист Йохан Лорбир во время своего выступления «Тарзан. Стоячий натюрморт» в Бильбао. (Reuters / Vincent West) Посетители Художественной галереи Окленда отражаются в зеркалах инсталляции Люка Пейре под названием «Окружающая среда 3». (Reuters / Stefan Wermuth)Художник Лиу Болин во время своей инсталляции с овощами на полках супермаркета в Пекине . (Reuters / China Daily) Актеры позируют со спортивными снарядами на крупнейшем в мире 3D-рисунке в Лондоне.(Reuters / Paul Hackett) Снежные сугробы у Берлинской телебашни. (Reuters / Thomas Peter)Форвард команды «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон удачно забросил мяч в корзину , «потеряв голову». (Reuters / Bob Donnan)Эта семейка явно умеет пози http://funhere.ru/?p=13462ровать с 3D-картинами. Фото было сделано на выставке в Ханчжоу. (Reuters / Carlos Barria)Продолжая тему удачных отражений… Фото сделано на территории форума «Бирюса», на берегах Енисея в Красноярске. (Reuters / Ilya Naymushin) Сильвия Митева из Болгарии выступает с мячом на лондонской Олимпиаде. (Reuters / Marcelo Del Pozo) Координатор проекта «Леголенд» Стефан Бентиволио просто поправляет кое-какие детальки в игрушечном городке, установленном в отеле Сингапура. (Reuters / Edgar Su) Скульптуры Роберта Террьена в Центре современного искусства в Белфасте. (Reuters / Cathal McNaughton) Полная луна присоединилась к олимпийским кольцам под Тауэрским мостом в Лондоне. (Reuters / Luke MacGregor) Какая длинная собака в Грин-парке Лондона! (Reuters / Natasha-Marie Brown) Человекопес! Очень удачный рекламный плакат и затопленные улицы Будапешта после разлива реки Дунай. (Reuters / Laszlo Balogh) Француз Матьё Вальбуэна (справа) и бельгийцы Маруан Феллайни (слева) и Венсан Компани в очень удачном ракурсе во время матча в Брюсселе. (Reuters / Yves Herman)Мужчина держит руку идола бога-слона Ганеша во время церемонии погружения в озеро Хусейн Сагар на фестивале Ганеш Чатуртхи в городе Хайдарабад. (Reuters / Krishnendu Halder) Выставка оптических иллюзий в Санкт-Петербурге. Эта комната Эймса создана с расчетом на искаженную перспективу, чтобы сбить с толку ощущение масштаба у зрителя. (Reuters / Alexander Demianchuk) Девушки позируют на инсталляции аргентинского художника Леонардо Эрлиха под названием «Далстон Хаус» в Лондоне. Дом нарисован на земле, а над ним расположены зеркала, в которых и создается иллюзия, будто вы сидите на окне дома. (Reuters / Luke MacGregor) Радиоуправляемый самолет в виде супермена на фоне луны во время тестового полета в Сан-Диего. (Reuters / Mike Blake) Девятидневная самка жирафа Гера (впереди) проходит мимо двухдневного самца Гермеса в вольере зоопарка в Рапперсвиле, Швейцария. (Reuters / Christian Hartmann)Люди выходят из дверей картонного автомобиля во время уличного праздника в Мадриде. (Reuters / Susana Vera) Бен Франциско из команды «Филадельфия Филлис» после удара мячом в голову на бейсбольном матче в Филадельфии . (Reuters / Tim Shaffer)Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: