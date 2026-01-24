В чем секрет 1000-летнего «Лондонского каменя», о котором писал Шекспир и не только

Тысячи людей ежедневно проходят по Кэннон-стрит в центре Лондона, в нескольких минутах ходьбы от Лондонского Тауэра, не обращая внимания на маленькое зарешеченное окно в полуподвальном помещении дома номер 111 со встроенным в стену стеклянным корпусом, напоминающим декоративный люк с тусклой подсветкой., ничем не примечательный камень неправильной формы, но это только на первый взгляд, если не знать его удивительную историю.
История «Лондонского камня»
Кэннон-стрит в начале ХХ века
Самое необычное в истории этого камня то, что на самом деле ее никто не помнит, хотя камень хранится на этом месте более тысячи лет, и жители столицы свято верят в то, что пока камень будет здесь лежать, будет существовать и Лондон.
История происхождения загадочного «Лондонского камня» веками завораживала людей. Его состав изучали ученые, о его прошлом пытались узнать историки, его в своих произведениях упоминали Шекспир, Уильям Блейк и Диккенс. Но истинная история камня утеряна в глубине веков, и сейчас остались только предположения, хотя камень считается одной из древнейших и важных реликвий Лондона.
Он находится на этом месте как минимум тысячу лет, а, возможно, и не одну тысячу. Менялся внешний вид окружающих улиц, разгорались войны, случались стихийные бедствия, сменялись поколения жителей Лондона, история камня забывалась, интерпретировалась в разных вариантах и обрастала легендами, а он продолжал лежать на этом месте. Хотя его внешний вид со временем тоже менялся.
Первое письменное упоминание о «Лондонском камне», как его называли во все времена, встречается в конце XI века, где его описывали как огромную каменную глыбу, вросшую в землю. В XVI веке английский историк Джон Стоу описывал камень, как «серьезное препятствие для телеги, которая может сломаться, случайно на него наехав».
Изображения Лондонского камня на гравюрах прошлых веков
Известно, что в XVIII веке он лежал посреди улицы Кэндлвик-стрит, позднее переименованной в Кэннон-стрит, и представлял серьезное препятствие для передвижения, из-за чего его перенесли на северную сторону улицы. Примерно через полвека камень был встроен в южную стену церкви Святого Суизина, где он оставался вплоть до ее сноса в 1962 году, а затем был перемещен в специально построенное помещение на Кэннон-стрит.
Что представляет собой загадочный «Лондонский камень»
Лондонский камень в XIX веке
Таким образом, камень, который мы видим сегодня, является лишь частью оригинального камня, который когда-то, как считают исследователи, был значительно больших размеров, а сейчас имеет около пятидесяти сантиметров в диаметре и помещается в небольшой стеклянной витрине.
Считается, что камень мог быть поврежден при перемещении или во время стихийных бедствий, когда он раскололся на несколько кусков и сохранился только один из его осколков. Возможно, это могло произойти во время Великого лондонского пожара в 1666 году. Расположение камня посреди улицы, очевидно, спасло его от полного разрушения, но именно после пожара, когда началась реконструкция города, было совершено удивительное открытие. Оказалось, что видимая на поверхности часть камня представляла собой лишь его небольшую часть, а сам он, как айсберг, уходил в землю на глубину до трех метров.
В 1940 году камень в очередной раз пережил разрушение, когда при массированных бомбардировках Лондона гитлеровской авиацией пострадала церковь, в которую он был вмонтирован.
Лондонский камень сегодня
Исследования, проведенные в 1960-х годах, показали, что «Лондонский камень» представляет собой обычный кусок известняка, который мог быть извлечен из скалы юрской эпохи, пролегающей от Дорсета на юго-западе Англии до Линкольншира на северо-востоке. Более поздняя экспертиза, проведенная лондонским Музеем археологии в 2016 году, подтвердила известняковое происхождение камня и предположила, что он может быть «родом» из района Котсвольд, который находится в 160 километрах западнее Лондона. Однако каким образом камень попал в центр Лондона и для каких целей был туда привезен - по сей день остается загадкой.
Мифы и легенды, окружающие древнюю реликвию
Лондонский камень окружает множество легенд и мифов
Легенды о «Лондонском камне» начали слагать еще в те древние времена, когда люди могли помнить его настоящую историю. Но легенды всегда звучат привлекательнее, поэтому одна из них, о которой еще в XVII веке упоминал в своих записях архитектор Кристофер Ренн, широко распространена и сегодня. Согласно этой легенде, в древние времена камень мог служить нулевым километром, от которого велся отсчет длины всех дорог, ведущих в Лондон, по принципу золотого мильного камня в Риме. Но в наше время эта теория не нашла подтверждения. Существовали также предположения, что камень мог использоваться друидами как место поклонения.
С течением веков легенды и предания становились всё более замысловатыми. К началу XIX века встречалось много упоминаний о том, что камень был частью алтаря или фундамента, относящегося к временам Брута Троянского, легендарного вымышленного героя, потомка троянского Энея, известного в средневековых британских легендах как основатель и первый король Британии.
Согласно другой легенде, которая была увековечена в произведении Шекспира, в 1450 году, когда предводитель крестьянского восстания Джек Кейд захватил город, он ударил мечом об этот камень, объявив себя властелином города. С тех пор камень стали считаться реликвией Лондона и его вечным оберегом, уверяя, что если с камнем что-то случится, город непременно падёт.
Лондонский камень
Конечно, большинство этих историй - всего лишь легенды и мифы, и мало что может указывать на достоверную историю камня до периода средневековья. Но он прошел сквозь огонь и бомбардировки, пережил римских легионеров и революции, и хотя мы уже, наверное, никогда не узнаем о его первоначальном предназначении, его символическая роль в истории британской столицы неоспорима
