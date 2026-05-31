Приёмы в интерьере кухни, которые выглядят красиво, а на деле – кошмар

Красиво на картинке, ужасно в жизни. Это касается не только одежды, заказанной по интернету, но также интерьера. Часто мы выбираем будущую обстановку своей квартиры по фотографиям в соцсетях, а потом жалеем, что использовали именно эти приемы. Мы рассказываем, какие дизайнерские решения априори являются неудачными, и чем их лучше заменить, чтобы интерьер получился не только красивым, но и практичным.

Матовые фасады более практичныеИ первый лот – глянцевые поверхности. Согласимся, на фотографиях они выглядят роскошно, к тому же, выполняют много полезных функций: отражают свет, зрительно расширяют пространство, создают ощущение чистоты и дороговизны. Однако, есть и минусы.В первую очередь, глянец непрактичный. На нем видны все загрязнения, начиная от отпечатков пальцев, и заканчивая разводами от воды, каплями жира. Если дома есть дети, которых медом не корми, дай что-то потрогать, то уборка кухонных фасадов станет вашей ежедневной обязанностью. Также после готовки сразу нужно будет проходить влажной тряпкой по всем поверхностям, иначе гарнитур будет выглядеть неопрятно. На глянце заметны любые повреждения. Если на матовых фасадах нужно тщательно присмотреться, чтобы увидеть царапину, то в случае с глянцевыми все с точностью до наоборот – даже слепой заметит.Если вы не только пьете кофе на кухне, но еще и готовите, отдайте предпочтение матовым фасадам. Они выглядят красиво, современно, но при этом требуют к себе гораздо меньше внимания, чем глянец. Пыль, разводы, отпечатки пальцев практически незаметны, поэтому можно забыть о частых уборках. А если у вас маленькая кухня, выбирайте светлые оттенки, чтобы визуально увеличить ее площадь и впустить в комнату больше света.Скомбинируйте полки со шкафчикамиИзвечный спор между навесными шкафчиками и открытыми полками…Здесь приходится выбирать, что для вас важнее – красота и трендовость или практичность. Открытые полки стали популярны благодаря скандинавским интерьерам. Глядя на красивую посуду, аккуратные баночки со специями и крупами, деревянный декор, который стоит на виду и выглядит очень уютно, сложно удержаться и не повторить это на своей кухне. Однако, прежде чем нырять в омут с головой в тренды, нужно подумать, готовы ли вы поддерживать порядок на открытых полках.Такие поверхности – настоящий магнит для пыли, жира и беспорядка. Стоит лишь криво поставить кружку или банку с перцем, как идеальная картинка рушится. Что уж говорить о жирных каплях на посуде, которые появляются каждый день и сразу бросаются в глаза. Если вы не готовы регулярно наводить здесь порядок – мыть посуду и протирать полки – а также тщательно следить, чтобы содержимое сочеталось между собой и выглядело эстетично, тогда избегайте подобных решений.Эксперты по наведению порядка рекомендуют отдавать предпочтение классическим решениям, а именно – закрытым шкафчикам. Да, они занимают больше места, но при этом являются гораздо вместительнее. К тому же, даже если вы там давно не убирали, об этом никто не узнает – закрытые дверцы скроют любой беспорядок.В качестве альтернативы можете повесить шкафчики со стеклянными дверцами или выделить место в углу для двух-трех открытых полок. Главное, чтобы они находились подальше от плиты и раковины, тогда получится избежать большинства загрязнений.Добавьте темных оттенков с помощью мебелиВ последнее время темные интерьеры перешли из разряда «Мне такое не подходит» в категорию «Хочу прямо сейчас!» И это неудивительно. Графитовые, антрацитовые, глубокие синие и зеленые стены смотрятся невероятно стильно. Они создают камерную, уединенную атмосферу и прекрасно подходят для оформления спален и гостиных.Что касается кухонь, то здесь нужно быть предельно осторожными. Обычно они не отличаются большими габаритами, и темная цветовая гамма только усугубляет положение. Интерьер получается мрачным и давящим, особенно если окна выходят на северную сторону. Еще один минус – отсутствие практичности. Вопреки распространенному мнению, на темных поверхностях загрязнения видны точно так же, как и на светлых. Поэтому пыль и паутина на стенах и потолке не останутся незамеченными.Если хотите добавить темных оттенков в интерьер, делайте это точечно, например, с помощью стульев, ковра или посуды на открытых полках. Также можно сделать акцентную стену. Так вы сохраните графичность интерьера, но не перегрузите пространство.Вместо белого дивана поставьте серыйБелая мебель всегда выглядит роскошно, свежо, лаконично, делает интерьер более воздушным и придает ему дорогой внешний вид. Но наслаждаться ее красотой приходится недолго – уже через пару месяцев активного использования обивка становится грязной и неопрятной. Пятна от еды и напитков, шерсть домашних питомцев, следы от джинсов и яркой одежды – на поверхности мебели видно все. Придется постоянно чистить обивку специальными средствами и моющим пылесосом.Вместо белых тканей выбирайте серые или бежевые. Также отлично смотрятся пастельные тона – например, нежно-голубой или мятный. Они будут гораздо практичнее. Еще один вариант – диван со съемными чехлами, которые в любой момент можно постирать в машинке.За раскладным столом поместится больше людейДа, она занимает намного меньше места и может служить зонирующим элементом в кухне-гостиной. Однако пользоваться ей неудобно. На высоких табуретах сложно долго сидеть, начинает болеть спина, устают ноги. К тому же, больше двух человек за стойкой не поместятся. Она больше подходит для утреннего кофе и быстрого перекуса, чем для полноценного обеда. Поэтому лучше отдавать предпочтение раскладному столу, который при необходимости превращается в удобную обеденную зону.