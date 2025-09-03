С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 568 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Рябин
    Чье будущее? Очередной жополиз амеров...5 концептов «прод...
  • Grigorij Smoljakov
    Ещё брикеты с кофе и какаоБлюда и продукты ...
  • Игорь Рябин
    Ага, а у некоторых семей яхты и виллы... А большинство хер без соли доедают... И это РОССИЯ!!!!Как копили на «Мо...

Ленин: почему вождь мирового пролетариата Владимир Ульянов взял себе такой псевдоним



 

Мало какие вещи вызывают настолько живой отклик в сердце современного российского патриота, как события 1917 года. Прошло больше столетия, а Октябрьская революция по-прежнему разводит людей не только в России, но и в других странах по разные стороны идеологических баррикад. Но самым любимым развлечением для ряда соотечественников было и остается метание известной субстанцией в друг дружку на фоне обсуждения личности едва ли главной персоны отечественной истории Владимира Ульянова.

Революции не начинаются по чьему-то хотению. /Фото: bravo-voronezh.ru.

Революции не начинаются по чьему-то хотению. /Фото: bravo-voronezh.ru.

 

«Чувствительные люди, рыдающие над ужасами Революции, уроните несколько слезинок и над ужасами, её породившими.» - Жюль Мишле, французский историк и публицист

Русская революция 1917 года. В действительности две революции. Сегодня для одних – это событие, когда Россия свернула со «столбовой дороги развития цивилизации». Для других – это время, когда Россия получила шанс стать авангардом человеческой цивилизации, продемонстрировав всему миру невероятный и стремительный рост от отсталой имперской державы, до федерации союзных советских стран и народов, отправивших человека в космос.
Однако, даже вся история Советского Союза, включая ее темнейшие страницы, не вызывает столько споров и разногласий, сколько личность вождя мирового пролетариата – Владимира Ильича Ульянова, который навсегда вошел в историю под псевдонимом Ленин.

 
Ленин - самая неоднозначная фигура XX века. /Фото: dailymoscow.ru.

Ленин - самая неоднозначная фигура XX века. /Фото: dailymoscow.ru.


 

Сегодня на просторах интернета можно найти множество версий о том, почему Ильич взял себе именно такой псевдоним. Начиная со второй половины 1980-х годов Русская революция, фигура Ленина и всех остальных большевиков начала XX века стремительно обрастала мифами. По большей части черными. Конечно, мифологизация образа Ленина началась еще в СССР. Советская пропаганда умудрилась всего за несколько десятилетий из живой, интересной, пускай, и противоречивой личности сделать абсолютно рафинированный образ «доброго дедушки», коим настоящий Ленин никогда не был. По злой иронии, именно такое отношение советского агитпропа к личности Владимира Ильича во многом и создало благодатную почву для «покровосрывательных» разоблачений в годы Перестройки и после нее.

 
Живого человека превратили в рафинированный символ. /Фото: tass.ru.

Живого человека превратили в рафинированный символ. /Фото: tass.ru.

 

Как и у большинства других революционеров, Владимир Ульянов использовал десятки псевдонимов.
Прочно закрепился именно «Ленин». Самая экзотическая версия говорит о том, что псевдоним появился благодаря использованию поддельных документов на имя умершего в 1902 году дворянина Николая Егоровича Ленина. В действительности все куда проще и понятнее. Псевдоним был образован от названия реки Лены, а точнее в память о тех событиях, что произошли на ее притоках в апреле 1912 года.

 
Расстрел рабочих произошел на Ленском прииске. /Фото: regnum.ru.

Расстрел рабочих произошел на Ленском прииске. /Фото: regnum.ru.


 

В историю эти события вошли как Ленский расстрел. Случилась трагедия в Ленском золотопромышленном товариществе. Сложные условия труда, ужасные условия жизни, плохое питание, маленькие зарплаты и систематический произвол руководства прииска вынудил рабочих на забастовку. Тогдашние СМИ почти полностью проигнорировали проблемы рабочих. В итоге, разгонять забастовку отправили солдат. Закончилось все плохо. Понимания между озлобленной от скотских условий труда и жизни 3-тысячной толпой работяг и прибывшими на место жандармами как-то не установилось. Дошло до стрельбы. В результате расстрела пострадало 372 рабочих прииска, из которых 170 погибло на месте или скончалось от ран в последствии. Работали на добыче золота, в том числе женщины.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
жюль мишле
instagram (инстаграм), социальная сеть
николай егорович ленин
Владимир Ильич Ульянов
наверх