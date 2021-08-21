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27 хитрых идей, которые наведут порядок в вашем доме

27 хитрых идей, которые наведут порядок в вашем доме

Порой бывает так сложно найти какую-то вещь, которую, кажется, видел ещё вчера, а сегодня она словно провалилась сквозь землю.

И вы тратите уйму времени на её поиски, нервничаете и взываете к всевышнему, чтобы тот помог вам отыскать её.

Хватит это терпеть! Чтобы вещи лежали на своём месте и не терялись, предлагаем вам воспользоваться идеями их организации.

Магнитный держатель для бутылок

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Мощный магнит позволяет прикрепить бутылку к потолку холодильника, тем самым сэкономив место

Разделители виниловых пластинок по жанрам

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Мини-картотека для визитных карточек или рецептов

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Органайзер для ключей

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С таким органайзером вы сможете забыть о громоздкой связке ключей

Перевозчик прищепок

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Прикрепите этот вагончик к бельевой веревке и ваши прищепки всегда будут в пределах досягаемости

Органайзер для косметики и подставка для iPad

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Органайзер для кистей своими руками

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Подставка для пультов

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Настенная вешалка для украшений

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Вращающаяся вешалка для галстуков

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Держатель для заметок

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Есть много вещей, которые вы должны помнить? Пусть эти ребята помогут вам

Держатель для книг с лопаткой и венчиком

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Необычные вешалки для одежды

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Органайзер для пакетов с продуктами

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И ни один пакет не упадёт

Удобный держатель для инструментов

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Домик для носков

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Чтобы не один не сбежал

Держатель для карандашей в виде ежа

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Держатель для губки

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Yellow submarine

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Удобная полочка возле входной двери

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Подставка для обуви из старой лестницы

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Стена для хранения пряжи

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Для серёжек

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Оригинальные крючки для всего чего угодно

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Для ключей, чтобы знать где какой

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