27 хитрых идей, которые наведут порядок в вашем доме

Порой бывает так сложно найти какую-то вещь, которую, кажется, видел ещё вчера, а сегодня она словно провалилась сквозь землю.

И вы тратите уйму времени на её поиски, нервничаете и взываете к всевышнему, чтобы тот помог вам отыскать её.

Хватит это терпеть! Чтобы вещи лежали на своём месте и не терялись, предлагаем вам воспользоваться идеями их организации.

Магнитный держатель для бутылок

Мощный магнит позволяет прикрепить бутылку к потолку холодильника, тем самым сэкономив место

Разделители виниловых пластинок по жанрам

Мини-картотека для визитных карточек или рецептов

Органайзер для ключей

С таким органайзером вы сможете забыть о громоздкой связке ключей

Перевозчик прищепок

Прикрепите этот вагончик к бельевой веревке и ваши прищепки всегда будут в пределах досягаемости

Органайзер для косметики и подставка для iPad

Органайзер для кистей своими руками

Подставка для пультов

Настенная вешалка для украшений

Вращающаяся вешалка для галстуков

Держатель для заметок

Есть много вещей, которые вы должны помнить? Пусть эти ребята помогут вам

Держатель для книг с лопаткой и венчиком

Необычные вешалки для одежды

Органайзер для пакетов с продуктами

И ни один пакет не упадёт

Удобный держатель для инструментов

Домик для носков

Чтобы не один не сбежал

Держатель для карандашей в виде ежа

Держатель для губки

Yellow submarine

Удобная полочка возле входной двери

Подставка для обуви из старой лестницы

Стена для хранения пряжи

Для серёжек

Оригинальные крючки для всего чего угодно

Для ключей, чтобы знать где какой