Каким был мир 100 лет назад

1. Вид на Рио-де-Жанейро и гору Сахарная голова в заливе Гуанабара в 1919 году. (Фото The Crowley Company | Library of Congress):







2. Транспорт у озера Тургояк в Сибири. Тургояк младшим братом Байкала. (Фото The Crowley Company | Library of Congress):







3. Нью-Йорк.







4. Парад в честь возвращения на родину в конце Первой мировой войны, 1919 год. Точная дата и место неизвестны.







5. Оркестр знаменитого барабанщика Арта Хикмана.







6. Дирижабли класса R33 — жёсткие дирижабли времён Первой мировой войны и межвоенного периода. Было запланировано строительство серии дирижаблей для Королевской военно-морской службы. (Фото R. Humphrey | Topical Press Agenc):







7. Это вам не Тесла. Полностью электрический автомобиль «Detroit Electric». Компания начала производство электромобилей в 1907 году. В начальном варианте на электромобиль устанавливали свинцово-кислотные аккумуляторы. С 1911 по 1916 годы за дополнительную плату в $600 можно было установить железо-никелевый аккумулятор Эдисона. Электромобиль на одной зарядке аккумуляторов мог проехать 130 км, хотя на испытаниях в Детройте был достигнут результат 340.1 км. Электромобиль развивал максимальную скорость 32 км/ч, что было достаточно для эксплуатации в городах начала XX века. (Фото Library of Congress):







8. Нефтяные вышки 100 лет назад. (Фото W. H. Raymond | Library of Congress):







9. Киото, Япония, 1919 год. (Фото George Rinhart):





10. Велопробег. Кстати, смотрите статью «200 лет велосипеду». (Фото A. R. Coster | Topical Press Agency):







11. Стрельба на скаку в манекен. Показ стрелкового оружия в Гайд-парке, Лондон, 26 августа 1919. (Фото Thompson | Topical Press Agency):







12. Пляжная мода и Новый год в Австралии. (Фото Library of Congress):







13. Панамский канал, 26 июля 1919. Официально был открыт 12 июня 1920 года. (Фото U.S. National Archives):







14. Дорога в Бельгии и пейзажи после боевых действий во время Первой мировой войны, сентябрь 1919. (Фото Topical Press Agency):







15. Руины собора во Франции после войны. (Фото Topical Press Agency):







16. Оживленная река в Кантоне (ныне Гуанчжоу), Китай, 1919 год. (Фото Library of Congress):







17. Владимир Ленин вещает. Создатель первого в мировой истории социалистического государства. Вне зависимости от положительной или отрицательной оценки деятельности Ленина, даже многие некоммунистические исследователи считают его наиболее значительным революционным государственным деятелем в мировой истории. (Фото Bettmann):







18. Прогулка на лодке с Bluetooth колонкой граммофоном. (Фото Topical Press Agency):







19. Право голоса для женщин. Девятнадцатая (XIX) поправка к Конституции США была принята в 1919 году. (Фото Bettmann):







20. Пробный полет на триплане Таррант в Фарнборо, Англия. Полет закончился катастрофой. Триплан — разновидность самолёта, конструкция которого характеризуется наличием трёх крыльев — трёх поверхностей для создания подъёмной силы. Как правило, крылья расположены друг над другом, при этом такой самолёт называют поперечным трипланом. Наибольшее распространение такие трипланы приобрели в годы Первой мировой войны. (Фото Hulton Archive):







21. Маска от гриппа. (Фото Topical Press Agency):







22. Пуэрто-Рико. (Фото Bettmann):







23. Индюки висят в мясной лавке перед Рождеством в Англии. (Фото Hulton Archive):







24. Полицейский задерживает мальчишку на Трафальгарской площади в Лондоне. (Фото Thompson | Topical Press Agency):







25. Мотоцикл с коляской на улице в Париже, Франция, 1919. (Фото Corbis):







