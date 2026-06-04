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4 кислоты вернут орхидеям жизнь

Любую орхидею, даже старенькую или же увядающую, можно привести в отличный вид, используя простые четыре кислоты. Они абсолютно безвредны, невозможно передозировать и навредить растению, по сравнению с химическими препаратами из магазинов.

Вот эти четыре кислоты: янтарная, борная, никотиновая и аскорбиновая.

Используйте их в следующих пропорциях:
Янтарная кислота — 2 гр. на 1 л воды;

Борная кислота — 0,25 гр. на 1 л воды;
Никотиновая кислота — 1 таблетка на 1 л воды;
Аскорбиновая кислота — 1 таблетка на 1 л воды.

4 кислоты вернут орхидеям жизнь

Внесение любой кислоты возможно по листьям (опрыскивание) и под корень (погружной полив). Однако желательно никотиновую и аскорбиновую кислоты вносить по корню, а янтарную и борную — по листу. Интервал обработки — 1 раз в 10 дней, чередуя разные кислоты друг за другом.

4 кислоты вернут орхидеям жизнь

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