Почему лондонский кэб стал легендой, а нью-йоркское такси - нет



Лондонское такси./ Фото: timeout.com Лондонское такси./ Фото: timeout.com

Лондонский кэб и желтый седан из Нью-Йорка – самые узнаваемые автомобили в мире. Они давно превратились в неофициальный символ своих городов, а узнают их даже те, кто никогда в своей жизни не путешествовал. Правда, между этими двумя машинами есть крошечная разница в статусах. Лондонский кэб и желтый седан из Нью-Йорка – самые узнаваемые автомобили в мире. Они давно превратились в неофициальный символ своих городов, а узнают их даже те, кто никогда в своей жизни не путешествовал. Правда, между этими двумя машинами есть крошечная разница в статусах.Лондонский кэб превратился в общепризнанный стандарт британского классического дизайна, а жёлтое американское такси ассоциируется с преступностью и кадрами из боевиков.

1. Служебная машина и массовый конвейер



Лондонское такси./ Фото: theautopian.com Лондонское такси./ Фото: theautopian.com

Одна из самых известных черт Великобритании – это её упрямый консерватизм. Он до сих пор правит обществом и проявляется буквально во всём, от повседневной жизни до политики. На самом деле в появлении лондонских кэбов виноваты именно консерватизм и дотошность городских властей: когда речь зашла о создании таксопарка, власти поддержали максимально формальный подход, и даже автомобили строились с учётом многочисленных требований полиции. Всё делалось ради безопасности даже в мелочах, а также для комфорта британских джентльменов. При этом требования доходили до абсурда: высота потолка, ширина кузова и заднего дивана вымерялись до миллиметра, а багаж можно было возить исключительно на отведённом для него месте.



Современный вариант./ Фото: hypermiler.co.uk Современный вариант./ Фото: hypermiler.co.uk

Властями прописывалась даже ставшая знаменитой маневренность лондонского такси: радиус разворота в 25 футов установили на законодательном уровне. В этой, казалось бы, случайной цифре полиция учла специфику местных улиц и круговой подъезд к местной достопримечательности, отелю «Савой».



Такси Нью-Йорка./ Фото: wikipedia.org Такси Нью-Йорка./ Фото: wikipedia.org

Если в Лондоне всё проектировалось для комфорта пассажиров, то в Нью-Йорке на первое место ставили требования массового рынка. Здесь десятилетиями лидирующие позиции (фактически, монополия) занимали легковушки «Большой тройки», и машины для таксопарков исключением не были. Правда, в отличие от британских кэбов, их проектировали с расчётом на массовое производство, не слишком высокую цену и максимально простое обслуживание. Узнаваемый Checker Marathon проектировался специально для таксопарков, а потом его заменили на Ford Crown Victoria. Всё это были машины с классической конструкцией, которая полностью адаптировалась под масс-маркет, и в них не было совершенно ничего особенного.

2. Элита и временные рабочие



Таксист с удостоверением./ Фото: climateaction.org Таксист с удостоверением./ Фото: climateaction.org

Впрочем, разница между двумя службами такси заключалась не только в автомобилях, но и в степени подготовки самих таксистов. Причём британские кэбмены шли далеко впереди, и к ним предъявлялись суровые требования. Чтобы пройти отбор, будущему таксисту приходилось на протяжении нескольких лет колесить по столице на велосипеде или мопеде, чтобы как следует изучить географию района в радиусе шести миль от вокзала Чаринг-Кросс. В итоге он должен был досконально знать расположение улиц, достопримечательностей и объектов инфраструктуры, а также выстраивать короткий маршрут между ними. Сам по себе экзамен был очень суровым.



Таксист в Нью-Йорке./ Фото: mebstroy.com Таксист в Нью-Йорке./ Фото: mebstroy.com

В Нью-Йорке система лицензирования была совершенно другой и строилась на системе медальонов – специальных металлических жетонов, обладание которыми давало право сесть за руль такси. Также требовалось пройти подготовительные курсы и сдать экзамен на таксиста, чтобы получить лицензию, но водителям он давался гораздо проще. Главная причина – очень простая география, где нумеровались параллельные улицы, и никаких запутанных английских лабиринтов. К личным качествам таксистов требований не было никаких, поэтому очень часто сюда шли работать мигранты или временные рабочие, которые плохо знали город. Нью-йоркское такси было тяжким и низкооплачиваемым трудом.

3. Часть культуры



Лондонское такси./ Фото: standard.co.uk Лондонское такси./ Фото: standard.co.uk

За долгие десятилетия внешний облик британского кэба практически не изменился, и в этом тоже виноват английский консерватизм. Благодаря формальному и очень строгому отношению к набору новых кэбменов таксопарк превратился в отдельное сообщество, почти в элиту. По этой причине внешний вид автомобиля и требования к нему сознательно сохранили. Фактически лондонский кэб превратили в лондонскую достопримечательность, которая на протяжении десятилетий остаётся неизменной. Этот образ поддерживается до сих пор, он стал своеобразной визитной карточкой Лондона.



Нью-Йоркское такси./ Фото: nypost.com Нью-Йоркское такси./ Фото: nypost.com

С такси из Нью-Йорка совсем другая история. Начало ему положил предприниматель Джон Херц. В своё время он заказал маркетинговые исследования и выяснил, что жёлтый цвет больше всех бросается в глаза, а выкрашенные в него машины хорошо выделяются в сплошном дорожном потоке. Окончательную точку в этом деле поставили режиссёры, которые массово использовали желтое такси в своих фильмах. Правда, оно ассоциируется не с классикой, достопримечательностями и тщательно выработанным стилем, а с переполненным мегаполисом и хаосом. В настоящее время нью-йоркские власти сознательно продвигают и монетизируют своё желтое такси как часть поп-культуры и фильмов.