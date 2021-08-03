Почему американские солдаты носят темные очки даже в бою

Модный приговор. |Фото: ya.ru.

Используются для защиты глаз. |Фото: prof1group.ua.

ru. Тактические очки. |Фото: paraparabellum.ru.

Последствия попадания в очки: cсадины, царапины, может нос сломан, зато живой и с глазами. |Фото: paraparabellum.ru

Такие очки служат для того же. |Фото: bagnet.org.