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Любовь не ржавеет — свадебные фото пожилых пар

Если вы все еще не замужем, не огорчайтесь: времени впереди вагон. Вон сколько людей из разных уголков мира женятся в свои 60+ и в ус не дуют, даром что усы по пояс, да и бороды уже есть седые. В общем, это смельчаки, на которых приятно смотреть — позитивные, счастливые, влюбленные.




Джон Дейрваардер, 97, Лаунсфорд, 78. Оба овдовели за пять месяцев до этого бракосочетания.



Любовь не ржавеет — свадебные фото пожилых пар любовь, отношения, старость









75 лет назад они впервые поцеловались. Много лет были вместе. И вот наконец женятся. Так что устроить свадьбу никогда не поздно.



Любовь не ржавеет — свадебные фото пожилых пар любовь, отношения, старость








Они не думают о финансовой стороне вопроса, о том, что скажет коллега. Вопросы ипотеки и устройства собственной жизни тоже уже позади. Можно с головой окунуться в омут переживаний. Ну, и потом! Пожилые пары не разводятся, ибо зачем? В этом возрасте сходятся по духовной близости, а ее разрушить проблематично.






Пожилые люди познакомились в их 75 лет. 15 лет им потребовалось, чтобы принять решение о браке.



Любовь не ржавеет — свадебные фото пожилых пар любовь, отношения, старость








Жизнь развела их. Спустя 80 лет они встретились и сразу же поженились. Мартине Лопес 93, Хосе Риелла — 103 года.



Любовь не ржавеет — свадебные фото пожилых пар любовь, отношения, старость








Житель Росвуда женился на своей избраннице в ее сотый день рождения.



Любовь не ржавеет — свадебные фото пожилых пар любовь, отношения, старость








Ларри Шталь из Флоренции, 84, и Шталь, 87 лет, встретились в доме престарелых.




Любовь не ржавеет — свадебные фото пожилых пар любовь, отношения, старость








Молодожены-инвалиды. Невесте 86, жениху 94.



Любовь не ржавеет — свадебные фото пожилых пар любовь, отношения, старость








Одна из самых старых пар, сочетавшихся браком в Великобритании.



Любовь не ржавеет — свадебные фото пожилых пар любовь, отношения, старость








Этим людям по 85 лет. 48 лет тому назад они развелись, а сейчас вот снова решились пожениться.



Любовь не ржавеет — свадебные фото пожилых пар любовь, отношения, старость








Пара, в спешке поставившая штамп во время ВОВ, наконец-то нормально оформила брак.



Любовь не ржавеет — свадебные фото пожилых пар любовь, отношения, старость








Пожилая пара женится.



Любовь не ржавеет — свадебные фото пожилых пар любовь, отношения, старость








Элтону Николсу 91, его Бетти 84. Они нашли друг друга в доме престарелых.



Любовь не ржавеет — свадебные фото пожилых пар любовь, отношения, старость








Пожилые влюбленные перед свадьбой.



Любовь не ржавеет — свадебные фото пожилых пар любовь, отношения, старость








Тед женится на своей милой Жаннет. Обоим по 98 лет.



Любовь не ржавеет — свадебные фото пожилых пар любовь, отношения, старость








Монголы. Жениху 101, невесте 103 года.



Любовь не ржавеет — свадебные фото пожилых пар любовь, отношения, старость






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