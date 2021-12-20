Любовь не ржавеет — свадебные фото пожилых пар

С нами не соскучишься!

Если вы все еще не замужем, не огорчайтесь: времени впереди вагон. Вон сколько людей из разных уголков мира женятся в свои 60+ и в ус не дуют, даром что усы по пояс, да и бороды уже есть седые. В общем, это смельчаки, на которых приятно смотреть — позитивные, счастливые, влюбленные.









Джон Дейрваардер, 97, Лаунсфорд, 78. Оба овдовели за пять месяцев до этого бракосочетания.

















Джон Дейрваардер, 97, Лаунсфорд, 78. Оба овдовели за пять месяцев до этого бракосочетания.









75 лет назад они впервые поцеловались. Много лет были вместе. И вот наконец женятся. Так что устроить свадьбу никогда не поздно.















75 лет назад они впервые поцеловались. Много лет были вместе. И вот наконец женятся. Так что устроить свадьбу никогда не поздно.









Они не думают о финансовой стороне вопроса, о том, что скажет коллега. Вопросы ипотеки и устройства собственной жизни тоже уже позади. Можно с головой окунуться в омут переживаний. Ну, и потом! Пожилые пары не разводятся, ибо зачем? В этом возрасте сходятся по духовной близости, а ее разрушить проблематично.













Пожилые люди познакомились в их 75 лет. 15 лет им потребовалось, чтобы принять решение о браке.















Пожилые люди познакомились в их 75 лет. 15 лет им потребовалось, чтобы принять решение о браке.









Жизнь развела их. Спустя 80 лет они встретились и сразу же















Жизнь развела их. Спустя 80 лет они встретились и сразу же поженились . Мартине Лопес 93, Хосе Риелла — 103 года.









Житель Росвуда женился на своей избраннице в ее сотый день рождения.















Житель Росвуда женился на своей избраннице в ее сотый день рождения.









Ларри Шталь из Флоренции, 84, и Шталь, 87 лет, встретились в доме престарелых.















Ларри Шталь из Флоренции, 84, и Шталь, 87 лет, встретились в доме престарелых.









Молодожены-инвалиды. Невесте 86, жениху 94.















Молодожены-инвалиды. Невесте 86, жениху 94.









Одна из самых старых пар, сочетавшихся браком в Великобритании.















Одна из самых старых пар, сочетавшихся браком в Великобритании.









Этим людям по 85 лет. 48 лет тому назад они развелись, а сейчас вот снова решились пожениться.















Этим людям по 85 лет. 48 лет тому назад они развелись, а сейчас вот снова решились пожениться.









Пара, в спешке поставившая штамп во время ВОВ, наконец-то нормально оформила брак.















Пара, в спешке поставившая штамп во время ВОВ, наконец-то нормально оформила брак.









Пожилая пара женится.















Пожилая пара женится.









Элтону Николсу 91, его Бетти 84. Они нашли друг друга в доме престарелых.















Элтону Николсу 91, его Бетти 84. Они нашли друг друга в доме престарелых.









Пожилые влюбленные перед свадьбой.















Пожилые влюбленные перед свадьбой.









Тед женится на своей милой Жаннет. Обоим по 98 лет.















Тед женится на своей милой Жаннет. Обоим по 98 лет.









М















онголы . Жениху 101, невесте 103 года.

