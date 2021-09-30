Знаменитости 1980-х в объективе самого дорогого фотографа Голливуда

Знаменитости 80-х годов в объективе легендарного Гарри Лэнгдона.
«Фотографировать человека – это очень интимное занятие, –утверждает фотограф Гарри Лэнгдон. – Я считаю, что в фотосессии есть энергия, и если она позитивная, то может произойти нечто удивительное». Сегодня проще назвать тех звёзд Голливуда, которых он не фотографировал, поскольку за полвека в его объективе перебывали все самые знаменитые и известные. Заполучить фотосессию у Гарри Лэнгдона было синонимом успеха, ведь он был одним из самых дорогих фотографов в Голливуде.
1. Дайана Росс
Знаменитая участница группы «The Supremes».
2. Донна Саммер
Портретная фотография певицы, которую называли «королевой диско».
3. Эрика Баду
Американская певица Эрика Райт, которая более известная публике под псевдонимом Эрика Баду.
4. Бой Джордж
Британский певец и композитор.
5. Хизер Локлир
Популярная американская актриса и продюсер.
6. Хезер Томас
Талантливая американская актриса, писательница и политическая активистка.
7. Анжелика Хьюстон
Портретный снимок американской актрисы и режиссёра.
8. Аполлония Котеро
Фотосессия американской актрисы и фотомодели.
9. Кэтрин Бах
Актриса, которая стала известна благодаря сериалу «Придурки из Хаззарда».
10. Шер
Певица и киноактриса армянского происхождения.
11. Синди Морган
Работа одного из самых известных фотографов в Голливуде.
12. Ким Кэттролл
Канадская киноактриса Ким Кэттролл.
13. Натали Коул
Дочь популярного джазового пианиста и певца Нэта Кинга Коула.
14. Персис Хамбатта
Индийская модель и актриса.
15. Присцилла Барнс
Главная героиня сериала «Трое - это компания».
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