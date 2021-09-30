С нами не соскучишься!

7 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Коликов
    По поводу Кольта.. пара уточнений. 1. Пистолет был модернизирован в 1926 г. и сейчас выпускается как 1911М1, причем д...4 пистолета, опер...
  • Надежда Лещенко (Орленко)
    благодарю - посмеялась И с вашего позволения отправлю на свою страничку в ВК и ОК20 повседневных ф...
  • ира
    спасибо автору публикации за то, что поделился красотойДеревенские пейза...

Знаменитости 1980-х в объективе самого дорогого фотографа Голливуда


Знаменитости 80-х годов в объективе легендарного Гарри Лэнгдона.

Знаменитости 80-х годов в объективе легендарного Гарри Лэнгдона.

«Фотографировать человека – это очень интимное занятие, –утверждает фотограф Гарри Лэнгдон. – Я считаю, что в фотосессии есть энергия, и если она позитивная, то может произойти нечто удивительное». Сегодня проще назвать тех звёзд Голливуда, которых он не фотографировал, поскольку за полвека в его объективе перебывали все самые знаменитые и известные. Заполучить фотосессию у Гарри Лэнгдона было синонимом успеха, ведь он был одним из самых дорогих фотографов в Голливуде.

1. Дайана Росс


Знаменитая участница группы «The Supremes».

Знаменитая участница группы «The Supremes».

 

2. Донна Саммер


Портретная фотография певицы, которую называли «королевой диско».

Портретная фотография певицы, которую называли «королевой диско».

 

3. Эрика Баду


Американская певица Эрика Райт, которая более известная публике под псевдонимом Эрика Баду.

Американская певица Эрика Райт, которая более известная публике под псевдонимом Эрика Баду.

 

4. Бой Джордж


Британский певец и композитор.

Британский певец и композитор.

 

5. Хизер Локлир


Популярная американская актриса и продюсер.

Популярная американская актриса и продюсер.

 

6. Хезер Томас


Талантливая американская актриса, писательница и политическая активистка.

Талантливая американская актриса, писательница и политическая активистка.

 

7. Анжелика Хьюстон


Портретный снимок американской актрисы и режиссёра.

Портретный снимок американской актрисы и режиссёра.

 

8. Аполлония Котеро


Фотосессия американской актрисы и фотомодели.

Фотосессия американской актрисы и фотомодели.

 

9. Кэтрин Бах


Актриса, которая стала известна благодаря сериалу «Придурки из Хаззарда».

Актриса, которая стала известна благодаря сериалу «Придурки из Хаззарда».

 

10. Шер


Певица и киноактриса армянского происхождения.

Певица и киноактриса армянского происхождения.

 

11. Синди Морган


Работа одного из самых известных фотографов в Голливуде.

Работа одного из самых известных фотографов в Голливуде.

 

12. Ким Кэттролл


Канадская киноактриса Ким Кэттролл.

Канадская киноактриса Ким Кэттролл.

 

13. Натали Коул


Дочь популярного джазового пианиста и певца Нэта Кинга Коула.

Дочь популярного джазового пианиста и певца Нэта Кинга Коула.

 

14. Персис Хамбатта


Индийская модель и актриса.

Индийская модель и актриса.

 

15. Присцилла Барнс


Главная героиня сериала «Трое - это компания».

Главная героиня сериала «Трое - это компания».

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Знаменитости 1980-х в объективе самого дорогого фотографа Голливуда

И не забудьте:
Знаменитости 1980-х в объективе самого дорогого фотографа ГолливудаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх