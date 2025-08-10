Киноляпы, которые могли пропустить даже самые внимательные зрители

Даже самые великие режиссеры иногда делают ошибки в своих фильмах. Эти ошибки могут быть не очень важны для самой истории, но они все же портят общее впечатление. Мы просмотрели и повторно посмотрели некоторые недавние популярные фильмы и обнаружили несколько промахов, которые могли пропустить даже самые внимательные зрители.

1. Часы Citizen, которые носит персонаж Брэда Питта в недавнем фильме Квентина Тарантино Однажды в Голливуде, впервые были проданы в 1972 году, но фильм рассказывает о событиях в 1969 году . Эта модель буквально не существовала 2. Внимательные зрители обнаружили похожую ошибку в адаптации Стивена Кинга «Оно» . Действие фильма происходит в 1989 году, но на полках магазинов есть косметические товары с сегодняшнего дня. Например, кремы Nivea и масло Olay. 3. Подпись Марка Уотни из Марсианина выглядит совершенно по-разному на разных снимках.4. Создатели 22 мили были слишком ленивы, чтобы текст на русском языке что-то значил. Текст просто состоит из случайных букв , которые вообще ничего не значат. 5. В одной из самых эмоциональных сцен Звездных войн: Эпизод VIII — Последний джедай, на левой щеке Рей была слеза, затем она мгновенно высохла, а затем вернулась туда, где была.6. Красный шарф на человеке из Джуманджи : Зов джунглей появляется и исчезает в той же сцене. 7. В одной из сцен в «Аквамене» маленького Артура заменили девочкой. Ну, по крайней мере, это был ребенок с более длинными и менее вьющимися волосами .