Под Тверью найден секретный «Сталинский бункер»: для кого и для чего он строился на самом деле

Какие секреты скрывают Сталинские бункеры.
В 1941 году бойцы Красной Армии до последней капли крови защищали абсолютно бесполезную высоту и c большими потерями смогли остановить продвижение вражеской бронетехники. Нужна ли была на самом деле героическая оборона безымянной высоты под Тверью, и что удалось найти историкам в 5 километрах от места кровопролитных боев?
Таких было много.
Советский Союз рухнул больше четверти века назад, однако его тайны продолжают жить. Не так давно в Тверской области был найден еще один секретный бункер. Последний год поисковики, которые наткнулись на этот объект совершенно случайно, провели на раскопках убежища. Установить местоположение бункера удалось благодаря архивам. Изучая документы, историки обратили внимание на очень странный бой в 1941 году под Тверью, в котором красноармейцы с героической стойкостью обороняли высоту, не представлявшую абсолютно никакой стратегической ценности. Тогда бойцам удалось на некоторое время остановить продвижение бронетехники врага на том участке ценой больших потерь.
Эти бункеры строились специально в годы войны.
Поисковики сразу предположили, что в этом месте может быть какой-то объект невероятной важности. Выехав на место и расспросив старожилов, удалось подтвердить догадку экспертов. Примерно в 5 километрах от той высоты в 1941 году велось строительство секретного убежища. В течении почти года работ на месте группе удалось обнаружить несколько ходов в бункер, как для людей, так и для техники. Все они были взорваны. Так же удалось найти спиленные вентиляционные трубы, которые выходили на поверхность.
Тянулись на сотни метров.
Историки утверждают, что обнаруженный комплекс по своей природе не уникален. Такие бункеры активно строились до начала войны и в ее первый год. Предназначались они для правительственной элиты и их семей. Такие убежища в народе получили название «Сталинский бункер». Предполагалось, что с их помощью первые лица смогли бы избежать плена в случае оккупации.
Строились работниками метрополитена.
Строились убежища сотрудниками Метрополитена. Толщина стен таких бункеров составляла 3 метра и была обшита бронесталью толщиной 6 мм. Судя по расположению входов, длина бункера составляет не менее 100 метров. Внутри были спальни, кухня и столовая, запас воды и воздуха, вентиляционные системы и генераторная. Такой бункер должен был выдерживать однотонную бомбу. Взорвать его целиком не представлялось возможным на тот момент.
Однако, с 5 декабря 1941 началось наступление на Калининском фронте. Фашисты были отброшены от Москвы, а потому и этот бункер оказался больше ненужным.
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