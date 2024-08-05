Как школьники и бродячий кот помогли возродить былую славу «небесного замка» Японии

Биттю-Мацуяма – одна из древнейших горных крепостей Японии, относящаяся к категории «небесных замков», к началу XX века являл собой печальное зрелище, ведь к этому времени был заброшен не один десяток лет. К счастью, нашелся неравнодушный учитель, который вместе со школьниками постепенно восстановили былое величие одной из самых примечательных крепостей Японии.
1. История появления «небесного замка» Биттю-Мацуяма
Затерянный среди туч средневековый замок Биттю-Мацуяма – единственный полностью уцелевший средневековый замок Японии (Биттю-Такахаси). | Фото: nippon.com.
Благодаря стараниям местных жителей замок Биттю-Мацуяма приобрел первоначальный вид и может принимать посетителей (Биттю-Такахаси, Япония). | Фото: funjapan.ru.
Замок Биттю-Мацуяма (Bitchu-Matsuyama Castle), возвышающийся над городом Биттю-Такахаси (префектура Окаяма) на 430 метровой высоте, является одним один из старейших замков Японии и единственной горной крепостью, сохранившейся до наших дней. Строительство оборонительной крепости на вершине горы Комацу, горной гряды Гагю началось в 1192 году. В тот период она входила в фортификационный комплекс расположенный на трех горных вершинах гряды Гагю. Инициатором строительства столь грандиозного комплекса был представитель рода Акиба. Его потомки продолжили задуманный проект и 1333 г. над тремя вершинами возвышались мощные крепости, «парящие» над облаками. В этом районе белые облака и грозные тучи опускались очень низко, поэтому и создавалась захватывающая иллюзия.
С территории крепости, расположенной на высоте 430 метров, открывается захватывающий вид на долину реки и древний город (Bitchu-Matsuyama Castle, Япония). | Фото: azancheeva.livejournal.com.
Справка: Биттю-Такахаси – горный городок, возникший вместе со строительством укрепительного сооружения на вершине. Многие столетия он служил надежным пристанищем ремесленникам, торговцам и самураям. Благодаря их стараниям в исторический период Эдо (эдо-дзидай) с 1603 по 1868 гг., во время правления клана Токугава небольшой городок процветал и расстраивался. На его исторических улицах до сих пор можно увидеть величественные храмы и жилые дома, построенные в то время.
2. Что привело к годам забвения
Bitchu-Matsuyama Castle – единственный «небесный замок» сохранил первоначальный вид благодаря местным энтузиастам (Биттю-Такахаси, Япония). | Фото: azancheeva.livejournal.com.
Поскольку это был период феодальных войн, неудивительно, что крепости не раз попадали в осаду и повреждались. В XVII веке новым владельцем фортификационного комплекса Мидзуноем Кацутака была произведена грандиозная реконструкция и крепость Биттю-Мацуяма к 1683 году приобрела те формы, которые мы можем увидеть сейчас.
Замок Биттю-Мацуяма находится на третьем уровне, что являлось более надежной защитой (Биттю-Такахаси, Япония). | Фото: azancheeva.livejournal.com.
Примечательно: Забвенье для военно-оборонительных объектов Японии началось после революции Мэйдзи в 1868 г, когда все крепости и замки были национализированы. Их передали в ведение Министерства армии, после чего сооружения, не представляющие ценность для военных были проданы. Те, что имели явную фортификационную направленность должны были использоваться муниципалитетами или школами. Незавидная участь постигла те объекты, которые оказались на территории городов, где каждый клочок земли был на вес золота – их попросту демонтировали. Замок Биттю-Мацуяма же был на труднодоступной горе, и земля в том месте ценности не имела, поэтому о нем забыли на долгие годы, поскольку демонтаж для местной общины обошелся бы очень дорого.
3. Как один энтузиаст сумел сплотить весь город
Чтобы попасть на вершину горы, нужно преодолеть 1,5 км (Bitchu-Matsuyama Castle, Япония).
Вспомнили о нем лишь тогда, когда в город прибыл новый учитель, который не остался равнодушным к тому, в каком состоянии оказался древний горный замок, ведь подобных объектов уже совсем не осталось в стране. Учитель истории Синано Томохару настолько увлекся идеей его восстановления, что после длительного изучения состояния и параметров полуразрушенного объекта (с помощью своих детей и единомышленников) написал книгу «Замок Биттю-Мацуяма и его призамковый город». Когда издание вышло в свет, местное население прониклось проблемой и в 1939 году муниципалитет выделил деньги на реконструкцию, а жители основали Общество сохранения Биттю-Такахаси и каждый помогал всем, чем мог.
Территория крепости утопает в зелени (Bitchu-Matsuyama Castle, Япония).
4. Восстановительные работы
Крутые лестницы в былые времена служили в качестве защиты, а в период реставрации – очень усложняли доставку стройматериалов (Bitchu-Matsuyama Castle, Япония). | Фото: nippon.com.
Учитывая высоту размещения замка и сложность подъема, работы шли не так быстро, как хотелось. Для того чтобы добраться только до вершины горы, нужно преодолеть крутой подъем длиной в 1,5 км. Вдоль тропы на некоторых поворотах еще можно было встретить руины двух башен, которые использовались как для передачи известий из города (с помощью барабанного боя), так и первых заслонов на пути неприятеля.
Теперь ярусы укрепительного сооружения украшают многолетние растительные композиции (Bitchu-Matsuyama Castle, Япония). | Фото: edo-tokyo.livejournal.com.
Далее шла укрепительная глинобитная стена, которая к тому времени уже почти рассыпалась (ранее были предусмотрены узкие бойницы для стрельбы из луков и ружей). За ней в два яруса выстроены каменные стены высотой в 10 метров, которые и должны были защищать замок. Но чтобы к ним попасть, требовалось преодолеть еще извилистую каменную лестницу, что ранее замедляло движение врага, а во время восстановления усложняло доставку стройматериалов настолько, что приходилось прибегать к помощи детей.
Всего за один год интенсивных работ крепость приобрела первозданный вид (Bitchu-Matsuyama Castle, Япония).
В замке Биттю-Мацуяма открыли музей, в котором есть экспозиция, посвященная первой реконструкции с участием школьников (Биттю-Такахаси, Япония). | Фото: nippon.com.
Особенно ребятня помогла для подъема на третий ярус замка черепицы, которой понадобилось более 20 тыс. штук, а рабочие не могли отвлекаться на доставку. По сведениям авторов Novate.ru, ученики местной школы (включая младшие классы) делали по несколько ходок в день, преодолевая немаленькое расстояние по крутой тропе и коварной лестнице, неся на спине по нескольку штук черепиц. Именно дети помогли решить проблему подъема кровельного материала, чем ускорили процесс восстановления. Стоит отметить, что местная община настолько была увлечена реставрационными работами, что понадобился всего год, чтобы остановить разрушение глинобитной стены первого яруса и восстановить некоторые объекты крепости, включая замок.
На первом этаже главной башни воссоздана жилая комната с домашним синтоистским алтарем (Bitchu-Matsuyama Castle, Япония). | Фото: nippon.com.
Капитальные ремонты, проведенные в 1960 гг. и начала 2000 годов, помогли привести в порядок древнейшую крепость, которая стала особенной достопримечательностью, ведь ее восстанавливали всем народом. Несмотря на то, что единственный исторический объект, относящийся к категории «небесных замков» был восстановлен, путешествующий народ не спешил заезжать в их город.
5. Как бродячий кот стал «повелителем замка»
Кот Сандзюро получил титул «повелителя замка» (Bitchu-Matsuyama Castle, Япония). | Фото: rossaprimavera.ru.
Bitchu-Matsuyama Castle был признан «лордом» – хранителем замка и его визитной карточкой (Биттю-Такахаси, Япония).
В последние годы японцы все больше увлекаются изучением историей своей станы и древние замки не стали исключением. В 2016 г. вышел в свет японский исторический сериал «Санада-мару», во вступительных титрах которого был показан крепостной замок Биттю-Мацуяма (единственный полностью уцелевший фортификационный объект, возведенный в эпоху Средневековья), что значительно подогрело интерес к нему. Но увеличению потока туристов помешали сильные ливни, которые обрушились на регион в 2018 г., вызвав мощные оползни и наводнение, когда река Такахаси-Гава вышла из берегов.
Именно в непогоду прибился к замку бродячий рыже-белый кот, которого прикормили сердобольные смотрители. Как известно, коты за пару дней «приручают» человека и становятся полноправными хозяевами дома, но только в этом случает закономерность проявилась в масштабах целого замка. Очень скоро мурлыка получил не только кличку – Сандзюро, но и титул. С легкой руки членов Туристической ассоциации города Биттю-Такахаси, его стали называть «повелителем» и церемониальным «лордом» замка. Теперь «лорд» встречает гостей дружелюбным мурлыканьем, когда его любвеобильные гости пытаются погладить. При этом он совсем не обращает внимание на толпы людей и постоянные вспышки фотокамер, вольготно разгуливая по территории замка (хотя в последнее время он сидит на поводке и роскошной подушке).
Кот Сандзюро – всеобщий любимец посетителей, которым удалось подняться на вершину горы Комацу (Bitchu-Matsuyama Castle, Япония)
Кот-повелитель очень быстро стал главным героем фотосессий и попал на просторы Сети интернет, чем вызвал повышенный интерес не только увлекающихся историей путешественников, но и кошатников, что поспособствовало увеличению притока посетителей. Количество гостей значительно превысило тот уровень, который был зафиксирован после выхода драматического сериала, посвященного древним святыням страны. Как утверждают посетители, если после тяжелого подъема увидеть Сандзюро, то усталость снимается как рукой, при этом поднимается настроение даже у тех, кто к животным равнодушен.
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