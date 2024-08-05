Как школьники и бродячий кот помогли возродить былую славу «небесного замка» Японии

1. История появления «небесного замка» Биттю-Мацуяма

Затерянный среди туч средневековый замок Биттю-Мацуяма – единственный полностью уцелевший средневековый замок Японии (Биттю-Такахаси) . | Фото: nippon.com.

Благодаря стараниям местных жителей замок Биттю-Мацуяма приобрел первоначальный вид и может принимать посетителей (Биттю-Такахаси, Япония). | Фото: funjapan.ru.





С территории крепости, расположенной на высоте 430 метров, открывается захватывающий вид на долину реки и древний город (Bitchu-Matsuyama Castle, Япония). | Фото: azancheeva.livejournal.com.

2. Что привело к годам забвения

Bitchu-Matsuyama Castle – единственный «небесный замок» сохранил первоначальный вид благодаря местным энтузиастам (Биттю-Такахаси, Япония). | Фото: azancheeva.livejournal.com.

Замок Биттю-Мацуяма находится на третьем уровне, что являлось более надежной защитой (Биттю-Такахаси, Япония). | Фото: azancheeva.livejournal.com.





3. Как один энтузиаст сумел сплотить весь город

Чтобы попасть на вершину горы, нужно преодолеть 1,5 км (Bitchu-Matsuyama Castle, Япония).

Территория крепости утопает в зелени (Bitchu-Matsuyama Castle, Япония).

4. Восстановительные работы

Крутые лестницы в былые времена служили в качестве защиты, а в период реставрации – очень усложняли доставку стройматериалов (Bitchu-Matsuyama Castle, Япония). | Фото: nippon.com.

Теперь ярусы укрепительного сооружения украшают многолетние растительные композиции (Bitchu-Matsuyama Castle, Япония). | Фото: edo-tokyo.livejournal.com.

Всего за один год интенсивных работ крепость приобрела первозданный вид (Bitchu-Matsuyama Castle, Япония) .

В замке Биттю-Мацуяма открыли музей, в котором есть экспозиция, посвященная первой реконструкции с участием школьников (Биттю-Такахаси, Япония). | Фото: nippon.com.

На первом этаже главной башни воссоздана жилая комната с домашним синтоистским алтарем (Bitchu-Matsuyama Castle, Япония). | Фото: nippon.com.

5. Как бродячий кот стал «повелителем замка»

Кот Сандзюро получил титул «повелителя замка» (Bitchu-Matsuyama Castle, Япония). | Фото: rossaprimavera.ru.

Bitchu-Matsuyama Castle был признан «лордом» – хранителем замка и его визитной карточкой (Биттю-Такахаси, Япония).





Кот Сандзюро – всеобщий любимец посетителей, которым удалось подняться на вершину горы Комацу (Bitchu-Matsuyama Castle, Япония)