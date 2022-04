10 любопытных фактов о мире компьютеров и электронно-вычислительной технике

Цифра в мире, мир в цифре.

1. c0mrade

Рожденный хакать.

2. Как Apple Corps и Apple Computer из-за товарного знака судились

Яблоко раздора.

3. Компьютер съела моль

Компьютерный баг.

4. Винт в одну тонну

Жесткий диск 305 Ramac.

5. Следователи-чайники

Запросы в поисковике Google.

6. Говорящая собачка

Nordic Society for Invention and Discovery No More Woof.

7. 95% электронной почты сортируется

80% электронной почты - спам.

8. Кибернетическое командование США

Флешка-шпион.

9. Человеческий мозг - 4 тысячи терабайт памяти.

Человеческий мозг - 38 тысяч триллионов операций в секунду.

10. 8% денег мира являются наличными

92% денег являются электронными.

Компьютеры коренным образом изменили современный мир. Люди больше не открывают утренние газеты , они просто открывают новостную веб-страницу. Практически никто больше не проверяет свой почтовый ящик у двери, а смотрит "непрочитанные письма" на электронной почте. Сегодня речь пойдет о малоизвестных, но от этого не менее любопытных фактах, которые связаны с компьютерами.Пятнадцатилетний подросток (который был известен в Сети под ником c0mrade, но его реальная личность не раскрывалась из-за несовершеннолетия ) взломал сайты НАСА , Пентагона и производителя сетевого оборудования Cisco Systems. Подростка из Швеции приговорили к 6 месяцам тюремного заключения.В 1978 году компания Apple Corps, которая принадлежала Битлз, подала в суд на Apple Computer (официальное название Apple до 2007 года) за нарушение товарного знака. В итоге компании пришли к соглашению, что Apple Computer пообещала никогда не заниматься музыкальным бизнесом, а Apple Corps - компьютерным бизнесом.Первый в истории компьютерный баг был найден 69 лет назад.Это была... обычная моль, которая залетела в компьютер Mark II в Гарварде в 1945 году и застряла между контактами электромеханического реле В 1956 году IBM выпустила первый "супер" компьютер, который был оснащен жестким диском 305 Ramac. На то время технология казалась революционной, но сейчас выглядит по меньшей мере забавной: винчестер весил более тонны и мог вместить "колоссальные" 5 мегабайт данных.Следователи по делу Кейси Энтони (расследование убийства матерью своей дочери) пропустили компрометирующие запросы в поисковике Google на ее компьютере: Кейси искала в Сети , как задушить кого-то. Случилось это из-за того, что была проверена история только Internet Explorer, а про браузер Firefox забыли.В рамках проекта No More Woof, который разрабатывается скандинавской командой Nordic Society for Invention and Discovery No More Woof был разработан способ перевести в человеческую речь мысли собаки с помощью датчиков ЭЭГ и микрокомпьютеров. Для этого собаке нужно одеть на голову специальное устройство, которое считывает ее эмоциональное состояние.Несмотря на то, что 95% почты сортируется в электронном виде с помощью компьютерных программ, по всему миру в почтовых отделениях до сих пор работают люди, в обязанности которых входит прочтение адресов на конвертах. Также забавным является то, что более 80% электронной почты, отправляемой каждый день, классифицируется как спам.Самая глобальная утечка данных военной разведки в истории США произошла, когда государственный служащий подключил к своему компьютеру карту памяти , которую он нашел на стоянке. Как оказалось впоследствии, иностранная разведка специально заразила эту карту памяти вирусами. Этот инцидент в 2008 году в итоги привел к созданию "Кибернетического командования США".Если бы получилось сделать компьютер, равный по мощности человеческому мозгу, то он должен был бы делать 38 тысяч триллионов операций в секунду и иметь почти 4 тысячи терабайт памяти. На самом деле, мозг любого человека во много раз более мощный , чем даже самые современные суперкомпьютеры мира.И напоследок любопытный факт: всего 8% всех денег в мире являются наличными. Все остальные деньги существуют только в цифровом виде. Однако, при этом в крупнейших странах Запада от 45 до 80 % всех платежей были произведены при помощи наличных денег.