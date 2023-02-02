Зачем класть картошку и очистки под смородину

У рачительного хозяина применение найдется для всего, даже для картофельных очисток. Опытные садоводы утверждают, что выращенная на такой подкормке смородина плодоносит лучше. Так ли это на самом деле?







Почистить картофель и не срезать при этом ни миллиметра «полезной площади» клубня практически невозможно. Этот факт можно было бы назвать несколько удручающим, если бы не одно но. Картофельные очистки, а вместе с ними и слегка подгнившие клубни являются весьма ценным субстратом для приготовления самых разных органических подкормок.

Обычно подпорченный картофель и его кожуру закладывают в компост, однако некоторые садоводы предпочитают не дожидаться, пока картофельный субстрат станет частью общей массы и окончательно созреет для того, чтобы его можно было внести в почву, и вместо этого просто подсыпают очистки в приствольные круги плодовых кустарников.



Чем полезны картофельные очистки

Как подкормить смородину картофельными очистками

Как заготавливать картофельные очистки впрок

Кому и в какой момент впервые пришла мысль насыпать под плодовый кустарник картофельные очистки, не знает никто, однако факт остается фактом – многие садоводы, которые поспешили последовать этому примеру, отмечают, что подкормленные таким образом смородина, малина или крыжовник выглядят «здоровее», чем их обделенные картофелем сородичи. Почему же так происходит?Считается, что способствуют этому содержащиеся в очистках полезные витамины и микроэлементы, например, аскорбиновая кислота, калий или магний.На самом же деле картофельная кожура «подпитывает» не сам кустарник, а живущие в почве микроорганизмы, которые делают находящиеся в грунте химические элементы более доступными.Возьмем, к примеру, фосфор. Дефицит этого вещества крайне негативно сказывается на качестве и количестве плодов. Что характерно, в почве может содержаться достаточное количество фосфора, однако у растения не будет никаких шансов на то, чтобы его усвоить, поскольку фосфор в грунте находится в недоступной для него форме.Подкормка же картофельными очистками помогает простимулировать развитие фосфатмобилизующих бактерий, микроорганизмов, которые и делают фосфор более доступным для усвоения.Это означает, что внося картофель и его очистки в почву, где растет смородина и другие ягодные кустарники, мы не добавляем новые полезные вещества, а активизируем химические элементы, которые уже содержатся в грунте.Именно поэтому так и разнятся впечатления от картофельной подкормки у дачников. Положительная динамика после внесения картофельной кожуры свидетельствует о том, что вещества в почве есть, просто находятся они не в той форме, которая в действительности нужна растению. Отсутствие динамики будет говорить о том, что слабое здоровье растения связано с чем-то другим.Чаще всего очистки и испортившийся картофель используют для подкормки смородины и крыжовника. Самые популярные способы внесения субстрата:В течение всего сезона подкладывайте очистки под куст, отслеживая состояние уже внесенного субстрата. Если он успел разложиться, можете смело вносить новый.Выкопайте вокруг кустарника неглубокую траншею (до 20 см) и прикопайте в нее накопившиеся картофельные очистки.Поместите кожуру в отдельную емкость, залейте горячей водой и оставьте на 2-3 дня, периодически помешивая. Такую смесь можно не только подкладывать под кусты, но и использовать для повышения плодородности грунта перед высаживанием рассады.Промытые и просушенные очистки измельчите в муку. Полученным порошком присыпайте почву вокруг кустарников.Подкладывая очистки под кустарник, залейте их одним из имеющихся под рукой ЭМ-препаратов (Байкал-ЭМ1, Бокаши, Эмочка и т.д.).Картофельные очистки ни в коем случае нельзя использовать для подкормки кустарников, которые растут в непосредственной близости от грядок с пасленовыми (картофель, перец, томаты, баклажаны).Способы заготовки и использования сырья зависят от того, когда и где вы собираетесь это делать. Если вы решили начать собирать очистки в межсезонье, обязательно проработайте возможные варианты их заготовки и хранения. Особенно важно учитывать это садоводам, которые бывают на дачах исключительно в сезон.Замораживание. Кожуру выносят на неотапливаемый балкон и раскладывают тонким слоем. Поскольку промерзают очистки быстро, следующий слой можно насыпать сверху сразу же, как только застынет предыдущий.У замораживания есть существенный недостаток – как только температура воздуха поднимется выше 0°С, продукт начнет гнить и источать неприятный запах. Поэтому замораживание допустимо использовать лишь в регионах со стабильно холодными зимами.Сушка. Этот вариант заготовки отнимет гораздо больше времени, однако хранить такой субстрат гораздо проще. Картофельные очистки сушат тонким слоем на батарее или в духовке, после чего измельчают в блендере или мясорубке и хранят так же, как и сушеные овощи, в полотняных мешках.Внесение картофельных очисток может сослужить вашему саду хорошую службу. Главное, подходить к этому вопросу с умом и не забывать об элементарных правилах агротехники!