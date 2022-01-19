Врачи-душегубы: 5 докторов, которые забыли клятву Гиппократа

Врачи, которых стоит бояться.
Во все времена люди доверяли врачам самое драгоценное, что у них есть – свою жизнь и здоровье. Но история знает случаи, когда люди в белых халатах из целителей становились коновалами, или, еще хуже – преступниками.
Генри Коттон
Американский врач-психиатр Генри Коттон. | Фото: antiquityechoes.blogspot.com.
В начале ХХ века американский врач-психиатр Генри Коттон много раз наблюдал за тяжелыми больными. Пациенты с высокой температурой бредили, у них были галлюцинации. Тогда врач сделал логичный, как ему показалось, вывод, что психические болезни могут быть вызваны инфекциями различных органов.
Психиатрический госпиталь в Трентоне, штат Нью-Джерси. | Фото: antiquityechoes.blogspot.com.
Лечение своих больных доктор Коттон начинал с удаления зубов. Именно там, как он считал, обычно «скрывается» причина недуга. Когда не было результата, хирург исследовал миндалины, яички или яичники, желчный пузырь, селезенку. Любой из этих органов, если имелись отклонения от нормы, вырезался. Генри Коттон был уверен в результативности своего метода. По его словам, излечивалось 85 % больных.
Иллюстрация ротовой полости пациента доктора Генри Коттона с удаленными зубами, 1921 год. | Фото: en.wikipedia.org.
После такого «лечения» выживали немногие пациенты. В те годы антибиотики были мало распространены, и люди гибли от занесенной инфекции. Эта участь постигла от трети до половины всех больных, оперируемых доктором Коттоном в период его работы с 1907 по 1930 гг.
Сиро Исии
Сиро Исии – японский ученый, который разрабатывал бактериологическое оружие. | Фото: masterok.livejournal.com.
В 1932 году в окрестностях китайского города Харбин, оккупированного японской армией, открылся секретный комплекс. Он стал известен под названием «Отряд 731», и там творились ужасные вещи. Основной целью исследовательского центра была разработка химического оружия. Над этим работал коллектив из 3000 человек во главе с ученым-микробиологом Сиро Исии.
Сотрудники «Отряда 731». | Фото: fishki.net.
Также врачи-ученые из «Отряда 731» проводили множество негуманных опытов над живыми людьми, которых называли «бревнами». Экспериментаторы могли найти ответ на любой, самый жуткий, медицинский вопрос. Так, японцы узнали, сколько проживет человек в условиях холода, высоких температур, на большой высоте. Практиковались вскрытия под местным наркозом, аборты, заражение смертельными болезнями.
Бомбы, начиненные чумными блохами – разработка «Отряда 731». | Фото: supotnitskiy.ru.
После завершения Второй мировой войны многие из сотрудников «Отряда 731» стали ценными работниками как в Японии, так и в других странах. Сиро Исии, курировавший все исследования, получил иммунитет от преследования и перебрался в США, где продолжил разработку бактериологического оружия.
Йозеф Менгеле
Доктор Менгеле, также известный как «Ангел смерти из Освенцима». | Фото: the-submarine.ru.
А на другом конце света в нацистской Германии в годы Второй мировой войны действовал не менее ужасный врач. В концлагере Освенцим доктора Йозефа Менгеле знали все. Этот внешне добродушный и улыбчивый человек одних сразу отправлял на смерть, а других обрекал на длительные муки.
Под его руководством и прямом участии проводились различные нечеловечные опыты. Пленников кастрировали, охлаждали до смерти, оперировали без анестезии, облучали, переливали чужую кровь. «Ангел смерти» любил близнецов и проводил над ними наиболее изощренные издевательства. Из 3000 детей-близнецов, отправленных на опыты, выжило всего 200.
Стаббинс Фирф
Комар-переносчик желтой лихорадки. | Фото: drmyasnikov.ru
Американец Стаббинс Фирф еще только учился на врача, когда в 1793 году в Филадельфии началась эпидемия желтой лихорадки. Болезнь унесла жизни 5000 человек, и Фирф решил изучить причины ее появления. Он предположил, что этот недуг не передается от человека к человеку и был настолько в этом уверен, что провел ряд опытов над собой. От больных были получены выделения, которые втирались в раны, в глаза. Доктор Фирф пил эти жидкости и вдыхал пары. Врач так и не болел, чем надолго ввел в заблуждение своих коллег. Лишь спустя полвека стало известно, что желтая лихорадка передается москитами.
Эндрю Юр
Шотландский врач Эндрю Юр. | Фото: en.wikipedia.org.
Шотландец Эндрю Юр остался в истории как химик, геолог, экономист. Но более всего он известен необычным экспериментом, проведенным в 1818 году над телом убийцы и вора Мэтью Клайдсдейла.
Подобно доктору Франкенштейну из знаменитой книги Мэри Шелли, Юр решил оживить мертвеца. К шее и ноге трупа висельника он прикрепил электроды и подал ток. Под действием электричества ноги двигались, а диафрагма сокращалась. Когда ток подали к голове, то глаза открылись, а лицо перекосила гримаса. Публика была в ужасе и смятении.
Эндрю Юр пытается оживить труп преступника. | Фото: en.wikipedia.org.
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