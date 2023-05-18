Что такое боевой транс и как он повлиял на развитие искусства

Боевой транс людей древности

Боевой транс был хорошо знаком античным цивилизациям

Ритуалы и обряды африканских - и не только - племен уходят корнями в глубокую древность, когда все это было способом выживать во враждебной среде

Как вызывали состояние боевого транса

Первыми среди музыкальных инструментов были ударные, их создавали для ритуальных целей

Л. Альма-Тадема. Пиррический танец

Как появился военный марш и боевой клич

Марш как музыкальный жанр тоже возник благодаря боевому трансу

«Банзай» когда-то означало пожелание долгой жизни императору, а потом превратилось в японский эквивалент русского «Ура!»

Л. Альма-Тадема. Пиррический танец