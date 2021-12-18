10 знаменитостей, которые стали мамами в весьма нежном возрасте

Они стали мамами до 18 лет.
Сегодня вряд ли можно кого-то удивить поздним появлением детей. Женщины получают образование, строят успешную карьеру и только потом задумываются о продлении рода. Но есть и те, кому раннее материнство совершенно не помешало добиться успеха. Скорее, наоборот, рождение ребенка стало дополнительным стимулом, позволяющим преодолеть любые трудности и добиться славы и признания.
Вупи Голдберг
Вупи Голдберг с дочерью Александрой. / Фото: www.woman.ru
Единственная дочь актрисы Александра появилась на свет в 1973, когда будущей звезде исполнилось 18 лет. Элвин Мартин, ставший отцом девочки, помог Вупи Голдберг (Кэрин Элайн Джонсон) отказаться от употребления наркотиков, устроиться на работу и полностью изменить её жизнь. До встречи с Элвином Кэрин жила в коммуне хиппи и вела асоциальный образ жизни. Супругам пришлось расстаться, когда актриса устроилась работать в театр в Сан-Диего, а супруг отказался уезжать из Нью-Йорка.
Эдит Пиаф
Эдит Пиаф. / Фото: www.ee24.com
Французская певица познакомилась со своим первым мужем в 16-летнем возрасте, а уже в 17 родила крошку Марсель. Супруг певицы настаивал на том, чтобы Эдит бросила работу и занималась исключительно домом и семьей. Но юная девушка, служившая в кабаре, не представляла свою жизнь без музыки и предпочла разойтись с мужем.
Эдит Пиаф с дочерью Марсель, 1933 г. / Фото: www.peoples.ru
Она забрала дочь с собой, но супруг выкрал ее в надежде вернуть любимую. Но случилась беда: крошка заболела туберкулёзным менингитом и скончалась в трёхлетнем возрасте. Больше детей у Эдит Пиаф не было.
Анжелика Агурбаш
Анжелика Агурбаш с дочерью Дарьей. / Фото: www.woman.ru
Лика Ялинская родила дочь Дашу в 18 лет в браке с белорусским актёром и режиссёром Игорем Линёвым. По признанию певицы, раннее материнство для неё было вполне ожидаемым. Потому что она точно знала, что хочет стать мамой и воспитывать детей. Сегодня у Анжелики Агурбаш уже трое детей, и она чувствует себя вполне счастливой, несмотря на отсутствие мужа.
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева и ее сын Жан. / Фото: www.leninogorsk-rt.ru
Первый брак знаменитой телеведущей с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком продлился недолго. Но музыкант стал отцом её сына Жана, которого Лера родила в 18 лет. Сын ведущей вырос очень самостоятельным, его взаимоотношения с мамой больше похожи на дружеские. Жан предпочитает не пользоваться известностью мамы.
Певица Слава
Слава с дочерью Александрой. / Фото: www.foxy-fit.ru
Анастасия Сланевская родила свою старшую дочь Александру в 18 лет. Когда малышке еще не было и года, Слава рассталась с отцом девочки Константином Морозовым, но сделала все, чтобы полностью обеспечить свою маленькую семью. Благодаря небольшой разнице в возрасте с дочерью, певица очень хорошо понимает Александру, стараясь быть для нее не только мамой, но и лучшей подругой. Вторая дочь певицы появилась на свет в 2011 году в браке с Анатолием Данилицким.
Арета Франклин
Арета Франклин с мужем Глинном Тёрменом и сыном Келфом. / Фото: Michael Ochs Archives/Getty Images
Американская певица, которую называют легендой R&B, к 17 годам уже имела двоих сыновей. Своего первенца она родила в 14 лет. Правда, воспитанием малышей занимались родители и тётя певицы, пока звезда завоёвывала музыкальный олимп. Впрочем, усилия звезды увенчались успехом и она стала не только самой молодой обладательницей премии Грэмми, но и одной из самых продаваемых певиц мира. Её диски были проданы в количестве 75 миллионов штук. Позже Арета родила еще двоих сыновей.
Таисия Повалий
Таисия Повалий с сыном Денисом. / Фото: www.rusevik.ru
Украинская певица ничуть не жалеет о том, что её первенец появился на свет, когда её было 18 лет. Она прожила в браке со своим первым мужем Владимиром Повалием 11 лет, после чего ушла к своему второму мужу, Игорю Лихуте. Поначалу сын Денис не принял её решения и остался жить с отцом. Но со временем мама и сын примирились друг с другом, смогли подружиться. Теперь у них одна профессия на двоих: Денис решил стать певцом.
Лоретта Линн
Лоретта Линн с мужем и дочерьми-близнецами Пэтси и Пегги Линн. / Фото: www.50plusworld.com
Одна из самых известных исполнительниц в стиле кантри Лоретта Линн вышла замуж довольно рано и свою первую дочь Бетти родила в 17 лет. К этому времени она уже год была замужем за продюсером Оливером Линном. Они прожили вместе 48 лет и воспитали шестерых детей. К сожалению, супруг певицы скончался в 1996 году, не дожили до сегодняшнего дня и двое старших детей исполнительницы. Однако количество внуков и внучек исполнительницы 21 человек, а еще есть правнуки и даже праправнуки.
Наргиз Закирова
Наргиз Закирова с внуком. / Фото: www.woman.ru
Наргиз Закирова тоже стала молодой мамой, родив дочь Сабину в 18 лет. Когда девочке было 5 лет, она уже была в разводе и вместе с родителями эмигрировала в Америку. Сейчас у певицы трое взрослых и самостоятельных детей, а Сабина уже сама воспитывает трехлетнего сына.
Анна Николь Смит
Анна Николь Смит с сыном. / Фото: www.nevsedoma.com.ua
Вики Линн Хоган – настоящее имя американской супермодели и актрисы. Никому не известная в то время 18-летняя Вики родила сына в браке с поваром Билли Смитом. Впрочем, и сама будущая звезда в то время зарабатывала на жизнь жаркой кур в том же ресторане, где трудился её муж. Сын модели Дэниел Уэйн Смит скончался в 2006 году, приняв большую дозу лекарственных препаратов.
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