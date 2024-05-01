Как хранить продукты в холодильнике

Даже самый лучший холодильник не гарантирует свежесть продуктов, если те упакованы или размещены неправильно. Вот несколько проверенных способов уберечь продукты от быстрой порчи и дольше сохранять их аппетитный вид.







Почему не стоит хранить продукты в пластиковых пакетах?

Какие продукты нельзя хранить в холодильнике

Почему молоко и яйца не надо ставить в дверцу холодильника

Эффективное использование морозильной камеры: советы по заморозке

Продукты, годные для заморозки

Какие продукты замораживать нельзя

Все просто: замена пластиковых пакетов на другие способы хранения может значительно продлить сроки хранения.Овощи и фрукты лучше разместить в нижнем ящике холодильника, раскладывая их непосредственно на антибактериальном коврике. Так вы предупреждаете образование конденсата;Зелень будет дольше оставаться свежей, если хранить ее в специальных контейнерах, имитирующих условия вазы с водой — так петрушка или укроп сохранят свежесть две недели и дольше;Грибы же лучше всего чувствуют себя в бумажных пакетах, где они могут «дышать».Откажитесь от пищевой пленки и заводской упаковки при хранении сыров, мяса, колбас, соленой рыбыДля мяса, рыба, готовых блюд предпочтительнее использовать прозрачные контейнеры с крышками. Это также защитит от посторонних запахов;Правда, пластиковые контейнеры следует регулярно обновлять: со временем пластик склонен впитывать запахи и царапаться. Также нельзя хранить в нем кислые соусы и маринады, которые могут повредить материал;А пергамент и фольга — идеальные материалы для упаковки сыра и выпечки. Эти материалы не только поддерживают оптимальный баланс влажности, но и предохраняют продукты от высыхания.Есть продукты, которые не стоит хранить в холодильнике: испортится не только их вкус.Среди них, например, огурцы и помидоры. При низких температурах из-за высокого содержания воды в них произойдут изменения и овощи утратят свежесть и аромат. Оставьте их при комнатной температуре, где они могут храниться несколько дней, если еще не перезрели;Также любят прохладу лук и чеснок. Их идеальное место хранения — сетка или корзина в темном и хорошо проветриваемом месте, где на них не появится плесень и не начнется гниения;Картофель также страдает от холода: низкая температура превращает крахмал в сахар, из-за чего он становится неприятно сладким на вкус. Лучшее место для хранения картофеля — темное и прохладное, вроде ящика на лоджии или возле окна, так он не будет прорастать;Бананы — еще один продукт, который не терпит холода и который нельзя хранить в холодильники. Там бананы быстро потеряют свою привлекательность, станут черными и испортятся. Оставляйте их при комнатной температуре.Многие люди помещают молоко, питьевые йогурты и кефир в дверце холодильника. Это удобно, но далеко не лучший выбор для сохранения свежести. Ведь температура в дверце самая высокая во всем устройстве и может достигать до +8 °C. Более того, каждое открытие холодильника приводит к ее изменениям, что негативно сказывается на качество и свежесть продуктов.Для хранения рекомендуется переместить молоко, йогурты и кефир на средние или нижние полки, где температура остается более стабильной и низкой. Яйца также страдают от нестабильной температуры в дверце. А колебания температур могут вызвать конденсацию влаги на скорлупе, появятся микро-трещинки, увеличится риск проникновения бактерий в яйца и сократится срок годности. Лучше хранить их в более прохладной части холодильника в специальном контейнере.В дверце холодильника можно с уверенностью размещать соусы, соки, растительное молоко, некоторые лекарства и косметические средства, для которых не столь критичны колебания температур.При заморозке также важно соблюдать некоторые правила. Используйте для заморозки специальные мешочки или контейнеры, обязательно подписывая их с указанием содержимого и даты заморозки: это поможет вам избежать путаницы и контролировать сроки хранения продуктов.Сырые мясные продукты: мясо, птица, рыба.Пельмени;Ягоды;Овощные смеси;супы, рагу, котлеты, сырники, выпечку и компоты.Выделите один-два дня в месяц для приготовления и заморозки домашней еды. Затем разделите блюда по порционным контейнерам и уберите в морозилку. На неделю-две вперед вы обеспечены домашней пищей без траты времени на ее ежедневное приготовление.Молочные продукты, такие как сливки, кефиры, йогурты и кремы, а также водянистые овощи и зелень, например помидоры, редис, огурцы, шпинат, щавель и салатные листья, могут потерять свои вкусовые качества и консистенцию после размораживания. Также избегайте заморозки отварных макарон и риса, которые теряют свою текстуру и вкус. Никогда не кладите в морозилку горячую еду — это может нанести вред не только продуктам, но и самому холодильнику. Знание этих нюансов поможет вам продлить их свежесть и сохранить питательные свойства продуктов на максимально долгий срок.