Модные укладки для непослушных и пышных волос

У девушек все просто: кудрявые волосы нужно выровнять, ровные – завить. Но, честно говоря, лучше всего мы выглядем так, как было задумано природой. То есть, с естественной текстурой волос.
Если тебе повезло родиться с кудрявыми волосами, не стоит стягивать их всегда в пучок или травмировать их утюжком. Просто научись их укладывать.
Мы выбрали для тебя лучшие видео в Сети с укладками для кудрявых и пышных волос.
5 причесок для вьющихся волос
Непослушные локоны постоянно норовят выскользнуть в самый неподходящий момент, а отсутствие блеска и постоянная сухость значительно портят настроение. После мытья всегда используй специальные кондиционеры и масла для кудрявых волос.
Простые прически для длинных кудрявых волос
С длинными волосами бывает сложно управиться, поэтому не бойся использовать спецсредства для легкого расчесывания. Еще один вариант – перед мытьем делай маску из кокосового масла. Она немного распрямит непослушные кудри.
8 причесок для кудрявых волос без использования утюжка
Если твои волосы устали от фенов и стайлеров, попробуй сделать одну из этих причесок. Особенно эти уладки пригодятся, если у тебя окрашеные волосы и ты не хочешь их больше травмировать разными утюжками.
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