Как внучка Сталина стала звездой интернета: панк-рок, тату и пирсинг

Внучка Сталина, дочь Светланы Аллилуевой Крис Эванс | Фото: snob.ru, vesti-ukr.com
О ее матери – Светлане Аллилуевой, дочери Сталина – известно всем, о ее бурной жизни до сих пор часто пишут. А вот об Ольге Питерс, которая сейчас носит имя Крис Эванс, в прессе почти не упоминают. О ней говорили в 1980-х гг., когда ее мать вместе с ней вернулась в СССР, а потом, после ее переезда в США, забыли на 35 лет. И вот теперь внучка Сталина снова заставила о себе говорить – в последнее время она периодически шокирует пользователей социальных сетей фотосессиями в стиле панк-рок, пирсингом, радикальными стрижками и неожиданными признаниями…
Внучка Сталина, дочь Светланы Аллилуевой Крис Эванс | Фото: kp.ru
Всего у Иосифа Сталина 9 внуков, но эта экстравагантная дама всегда приковывала к себе наибольшее внимание. Ольга Питерс – дочь Светланы Аллилуевой, эмигрировавшей в США, родилась 21 мая 1971 г. За 5 лет до этого Светлана Аллилуева совершила побег из СССР и поселилась в Принстоне (штат Нью-Джерси, США). Она вышла замуж за американского архитектора Уильяма Уэсли Питерса и в 1978 г. получила американское гражданство.
Внучка Сталина – любительница пирсинга и татуировок | Фото: vesti-ukr.com
В детстве Ольга Питерс не знала о том, чем был известен ее дед, и не понимала, почему к ее семье проявляют такое внимание. О том, как она узнала правду, Ольга позже рассказывала: «Кто-то проболтался в школе. Фотографы осадили ее со всех сторон, и учителям пришлось спрятать меня и тайно переправить домой. Я не понимала, в чем дело, потому что (понимаю, это звучит дико) я не знала, что дедушка был тираном. Для меня он был одним из трех людей на фото, которые выиграли Вторую мировую войну: Черчилль, Рузвельт и он! Тогда мама попросила меня сесть и внимательно выслушать ее. Так я узнала о его преступлениях… Сталин – это не фамилия, а большевистский псевдоним. Моя семья – это Джугашвили, русские с грузинскими корнями. Мне кажется, что мне досталось от них в наследство определенное чувство грусти, русской меланхолии. Если отложить в сторону книги по истории, правду, ложь, споры, я бы сказала, что сильнее всего меня задела жестокость дедушки и бабушки по отношению к своим детям. Хотя у меня и нет детей, мне кажется, что родители обязаны заботиться о своем потомстве и думать о его будущем».
Крис Эванс (Ольга Питерс) с матерью, Светланой Аллилуевой | Фото: vesti-ukr.com
Крис Эванс любит экспериментировать со своей внешностью | Фото: uaportal.com
Журналисты всегда проявляли повышенное внимание к их семье, поэтому им часто приходилось менять место жительства. Сначала они сменили несколько городов в США, потом переехали в Англию, в 1984 г. ее мать решила вернуться в СССР. Там они 2 месяца жили в Москве, затем 2 года – в Грузии. В 14 лет Ольга уехала в Англию, а оттуда – снова в Америку. После этого о ней долгое время ничего не было слышно.
Внучка Сталина часто шокирует пользователей соцсетей своим внешним видом | Фото: thejizn.com
Внучка Сталина – любительница пирсинга и татуировок | Фото: pikabu.ru
Внучка Сталина часто шокирует пользователей соцсетей своим внешним видом | Фото: bigpicture.ru
Светлана Аллилуева хотела, чтобы ее дочь росла американкой, и когда она в подростковом возрасте изъявила желание сменить имя, назвавшись Крисси в честь героини ее любимого ситкома «Трое – это компания», мать не стала возражать. В одной из своих автобиографических книг Аллилуева писала: «Из-за моего внутреннего отвращения к собственному прошлому я никогда не учила ее русскому языку, ни одному слову; мне хотелось, чтобы она чувствовала себя стопроцентной американкой».
Внучка Сталина – любительница пирсинга и татуировок | Фото: stuki-druki.com
Крис Эванс любит экспериментировать со своей внешностью | Фото: thejizn.com
О своих жизненных перипетиях Ольга позже рассказывала: «В 16 лет я вышла замуж за моего лучшего друга и стала Крис Эванс. Довольно скоро я развелась и некоторое время спустя после смерти отца в 1991 году вернулась в Висконсин, чтобы заняться импортом азиатских товаров. Все это время мама жила в Лондоне, а затем в Корнуолле. Она стала католичкой. Я же обратилась в буддизм, который получил широкое распространение в Мадисоне. В середине 1990-х годов мама вернулась ко мне в Висконсин».
Внучка Сталина, дочь Светланы Аллилуевой Крис Эванс | Фото: bigpicture.ru
Крис Эванс любит экспериментировать со своей внешностью | Фото: uaportal.com, snob.ru
Из-за постоянных переездов девочка не успевала обзаводиться друзьями, ее мать не любила гостей и тосковала по своим знакомым, оставшимся в СССР, и Крис с детства привыкла к одиночеству. Она так и не обзавелась семьей и не родила детей. Из близких у нее – только друг-парикмахер Джино и собака Спарта. В наши дни 48-летняя Крис Эванс живет в Портленде и работает в магазине, торгующем предметами винтажной моды и антиквариатом. Журналисты проявляют к ней куда меньше интереса, чем к ее матери, и только после ее смерти в 2011 г. к ней дважды обратились с просьбой дать интервью. Впрочем, Крис и сама не изъявляет желания общаться с журналистами. Только после того, как у нее диагностировали рак груди, она обратилась за помощью к общественности. Позже Крис сообщила, что прошла курс химиотерапии и идет на поправку.
Внучка Сталина часто шокирует пользователей соцсетей своим внешним видом | Фото: uaportal.com
Внучка Сталина, дочь Светланы Аллилуевой Крис Эванс | Фото: vesti-ukr.com
Периодически Крис Эванс приковывает к себе внимание в социальных сетях. Настоящий шквал критики вызвала в 2016 г. ее фотосессия в стиле панк-рок, где она позировала в шортах, рваных колготках, майке с мишенью и игрушечным автоматом в руках – в образе персонажа английского комикса. Крис увлекается пирсингом, цвет волос и стрижку меняет почти каждый месяц, а на руке сделала татуировку «Dear Mommy». Эти фотографии собрали в сети сотни комментариев, от гневных до шуточных, в духе «Сталина на нее нет!»
Внучка Сталина – любительница пирсинга и татуировок | Фото: vesti-ukr.com
Внучка Сталина, дочь Светланы Аллилуевой Крис Эванс | Фото: parismatch.com
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